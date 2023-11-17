白日之下專訪｜題材敏感冇人敢拍！古天樂做一事成林保怡參演契機

《白日之下》故事以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院虐待、性侵內幕，改編自真人真事，58歲林保怡演出片中「彩橋之家」院長章劍華，精湛演技讓他一舉入圍第60屆金馬獎最佳男配角，他日前接受《TVBS新聞網》專訪，透露外人不為所知的是，這角色他4年前曾推掉過，過了幾年又回到他手上，彷彿命中注定一般，不過院長實在是太壞了，他坦言非常憎恨這角色：「我回家都不照鏡子、不想看自己。」戲裡的他是魔鬼般的人物，戲外的他卻幽默又和善，訪問時更將愛犬抱出來亮相。



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其實《白日之下》的題材很敏感，沒有電影公司要拍，因此計畫一直延宕，演員陣容也一直換，唯獨林保怡沒有被換過，他笑說：「導演也是聽其他導演說的吧！他們年輕人會聚在一起，聽說有兩個年輕導演慫恿他，可能是這樣才堅持要我演。」這部片其實四年前就來找過他，但他當時正在籌備別的工作而推掉，後來古天樂找他吃飯，說要給他一本他曾經拒絕過的劇本，他終於認真看完，過幾天跟古天樂說他想挑戰。

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林保怡坦言，接下這電影的時候，很多朋友提醒他票房不會太好，因為題材敏感又負面，但他認為這是真實故事：「應該要提醒觀眾這個社會正在發生什麼事，想要把它完成。」他大讚古天樂很勇敢：「因為有虧本的風險，去投資這種題材是很冒險的決定，但我想要支持他做這件事，讓本地電影越來越好。」他當時希望只是「不虧本就好」，沒想到上映後目前是本土電影近期票房冠軍。

林保怡在片中飾演的院長因為弱視，看起來神秘莫測，看似細心照料院內病友，實則誘騙弱智女孩到辦公室性侵，林保怡為了入戲，45天閉關在家沒有出門，連朋友都不見，將頭髮染成白色又蓄鬍，看起來更符合院長形象，但也因為太「面目可憎」，拍攝期間他甚至不願照鏡子、不想看到自己，問及怎麼出戲？他表示殺青當天立刻衝去剪頭髮，笑說大概是他抽離速度最快的一次。

片中有一幕是療養院用水柱為老人集體沖澡，毫無尊嚴的模樣，令觀眾非常心痛，拍完這部片會想怎麼度過晚年生活？林保怡表示：「我覺得導演處理得很好，把我這個觀眾弄到非常心痛，你會想到這是真人真事，真的有這種事情發生在這世界上。」他笑說現在已經準備好要面對未來的日子，爸媽已過世的他，目前只要好好照顧自己：「希望有健康的身體，常常運動，多賺錢多省錢，不要對自己太好，這樣以後不用去老人院。」

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