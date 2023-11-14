白日之下專訪｜林保怡將缺席金馬獎　一原因同余香凝鏡頭後冇嘢講

林保怡以《白日之下》入圍第60屆金馬獎「最佳男配角」，將與《年少日記》黃梓樂、《老狐狸》陳慕義、《富都青年》陳澤耀、《本日公休》傅孟柏一較高下，雖然這次因照顧家人不克出席典禮，但他仍非常開心，昨日他接受台灣媒體線上聯訪，談及入圍心情，他透露自己向來拍電視劇，第一次主演電影，當大家跟他說「可能」入圍金馬時，他還沒放在心上，直到公布當天得知消息，他笑說：「我很激動，這行幹了那麼長時間，提名已經很厲害，手機不停接到恭喜的訊息，多到感覺我已經得獎了。」



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林保怡在片中飾演黑心療養院院長，因為「弱視」的人物設定，看起來孱弱又神秘莫測，帶著親切笑容、細心照顧院友，隱藏在這之下的卻是性侵與暴力，林保怡透露以前都演醫生、律師等正面角色，第一次演壞人難度頗高，覺得自己應該要嘗試一下，問及他對角色的想法，他笑說：「演那麼長時間的戲，這個角色是最考驗我的，他真的是魔鬼！」他自認是正義的人，一開始不好入戲，後來他代入角色心境，認為壞人不會覺得自己是壞人，對自己做的事一定是理直氣壯：「如果沒有我這個院長去安排他們（院友）吃、住，他們就要露宿街頭了，我是以這個角度出發，要發自內心覺得自己是好人。」

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《白日之下》已在香港上映，票房成績不俗，目前觀眾反應都非常好，問及是否有收到親朋好友回饋？林保怡表示，有朋友告訴他：「在觀影的一小個多小時中，我只看到院長，忘記了林保怡！」認為他已經自己拋開，投入在角色裡面，而影迷也大讚他演得好，不會因為他演壞人就太入戲討厭他，透露早上去買菜時：「店家看到我都笑咪咪，還算我便宜！」不過在片場時，確實會因為角色設定，其他演員都跟他保持距離。

林保怡直言：「我記得余香凝到現場之後，整天跟我只有一句話『早安』，我其實很想跟大家聊天，但他們的肢體語言呈現出來就是不想跟我說話，那我沒辦法，只好回到院長房間自己獨處、看劇本，去慢慢投入角色。」他更笑說：「除了導演編劇之外，現場沒有人跟我說話，真的是一眼都不看我！」

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直到電影上映演員們一起跑映後時，余香凝才跟他解釋，因為已經投入角色，為了更加符合情境才避免接觸，而他完全能理解：「正常人看完劇本應該都會，他真的就是魔鬼，當然沒有人靠近我。」問及會不會想再演反派？他表示：「當然想啊，好人在這社會有很多規矩，演壞人可以隨你玩，怎麼壞都OK，還能把觀眾目光抓住，讓他們情緒激動，這就是演壞人的好處。」

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