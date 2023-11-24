金馬獎2023最佳女配角預測《白日之下》梁雍婷撼台灣4大本地薑

第60屆金馬獎（Golden Horse Awards, GHA）將於本週六（11/25）在臺北國父紀念館舉行，入圍名單中實力派演員雲集，在最佳女配角之中，在《五月雪》中飾演馬來西亞女性的萬芳、於《小曉》中首度挑戰母親角色的陳意涵得獎呼聲非常高；《本日公休》中飾演美髮師的方志友、《老狐狸》中的秘書劉奕兒、以《白日之下》入圍的唯一香港代表梁雍婷，也都是強勁競爭對手。



在這些演技精湛的演員中，誰是網友心目中的最佳女配角呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出本屆金馬獎最佳女配角入圍者的網路聲量，快來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO. 1 萬芳

入圍作品／角色：《五月雪》／阿英



由馬來西亞導演張吉執導的《五月雪》，以「五一三事件」為背景帶出族群衝突的歷史傷痛，真實地呈現了血淋淋的過往。片中萬芳飾演一名在這樣重大變故下成長的女孩，在這場動亂中失去父親和哥哥的她，只能和母親相依為命。

在這樣的環境長大成人的她，內心始終帶著無法抹去的傷疤；以戲班兩代女性的遭遇為主軸，萬芳將處於時代無奈之下的複雜情緒詮釋得淋漓盡致，讓人看見了在歷史創傷下一名女性沉重的內心世界。除了入圍最佳女配角外，由萬芳演唱的電影主題曲〈五月的人〉也入圍了最佳原創電影歌曲獎項，「真正的大藝術家」、「萬芳的演&唱皆是能感動人心的佳作」。

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NO. 2 陳意涵

入圍作品／角色：《小曉》／薇芳



電影《小曉》講述過動兒「小曉」（林品彤 飾）和母親間的矛盾關係，片中受到校園霸凌，又目睹母親外遇的小曉，對於獨自扶養自己的母親有著複雜的情感，兩人相互依戀又抗拒的關係呈現出細膩的母女情。

飾演小曉媽媽「薇芳」的陳意涵是第一次挑戰母親角色，和「最年輕影后入圍者」林品彤有許多精彩的對手戲，戲外同樣身為人母的陳意涵對這個角色有著很深的感觸，深刻的演技也獲得觀眾肯定，「短短幾個片段就令人揪心至極」。

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NO. 3 劉奕兒

入圍作品／角色：《老狐狸》／林珍珍



由蕭雅全執導的《老狐狸》，以股市飆漲、物價上揚的1989年為背景，由白潤音、劉冠廷飾演的廖家父子，在這樣的時代遇上狡猾的「老狐狸」（陳慕義 飾），在時勢之下面臨財富和良心的掙扎。其中飾演老狐狸秘書「林珍珍」的劉奕兒，演技也受到關注。

精明幹練的秘書林珍珍在片中非常吸睛，除了亮眼的外貌，劉奕兒也賦予了這個角色更多韻味。為了林珍珍，她特地觀看許多1980年代的電影，同時也多次行走於拍攝地的老街道上，用各種方式讓自己更加融入角色。過去總因為外型被定位為「偶像」的劉奕兒，用精湛的演技打造出細膩的角色氛圍，也走出框架，證明自己身為演員的實力，「努力和用心付出終於被看見」、「劉奕兒演得好棒」。

金馬獎「最佳女配角」入圍者網路聲量排行。（DailyView網路溫度計／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月21日至2023年11月20日

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金馬獎最佳女配角』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】