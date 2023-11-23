白日之下專訪｜傳古天樂原定飾演變態院長？一原因改由林保怡上陣

《白日之下》入圍本屆金馬獎5項大獎，昨（22）日於金馬影展舉行星光首映，入圍金馬影后的余香凝也與導演簡君晋以及入圍本屆金馬最佳女配角的梁雍婷一同出席。該片以殘疾院舍疑似虐待院友的事件為主題，探討出嚴重的社會問題，而該片為為古天樂及爾冬陞監製，原本有消息指出古天樂要親自主演，最後卻沒有出現在演員名單中，導演簡君晋也在現場曝光了事情原委。



導演簡君晋指出，自己在15、16年看到了這個真實事件，在17、18年才決定拍攝，當時籌資十分困難，有找了5間公司，最後因為爾冬陞導演的關係，與古天樂搭上線：「古天樂先生不到24小時就回應我，其實他回應我的當天，我還有遇到他，他答應我一定會拍成電影。」

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而外界遭傳古天樂原本要演出片中的角色，簡君晉透露，其實原本古天樂來演後來林保怡演出的院長：「我3年前想要拍這部片時黃綺琳導演與陳健朗導演都有推薦琳保怡，不過當時因為檔期喬不攏無法演出，後來交給古天樂先生當監製，也有找了很多人來演，但檔期都無法，最後古天樂有想要自己演，但因為他來演這個角色，要化老妝和改變走路方式有點不適合，剛好古天樂要跟林保怡吃飯，就幫忙牽線，最後林保怡有時間，就順利如願以償。」

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導演簡君晉透露，自己在很久以前就認識了爾冬陞，對方也相當支持自己將這個劇本拍攝電影：「當時爾冬陞先生看完劇本後，覺得很像自己的作品《癲佬正傳》，他覺得過了這麼多年這一路上下來世界是沒有改變，所以他認為電影人依然不斷的可以去提出問題。」

而該片入圍金馬5項獎，被問到入圍心情，余香凝說，自己6年沒有來台灣，此次來台很開心：「我覺得《白日之下》」六年沒有來台灣，沒有人不把心放在這裡，不只是我一人入圍是大家，是大家幫助角色入圍，至於有看過誰的作品？他笑說：「《填詞L》我看了，鍾雪瑩不是在演，就是活生生的那個角色，我有看《本日公休》，陸小芬非常厲害，我希望她會得獎，我自己是沒有多想，能入圍就很高興了。]

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本屆入圍金馬女配角的梁雍婷則表示，自己在今日中午12點才來到台灣，剛下飛機有點不真實感，不敢相信自己已經在台灣了:「我這一個月也都在宣傳《白日之下》，所以剛到台灣語言部分還要再轉換一下。」

《白日之下》在香港已上映四周，導演簡君晉表示，一開始觀眾都討論電影本身居多，但現在慢慢有在討論香港的制度該怎麼改變，至於如此寫時的社會題材在上映後是否會有外部壓力？簡君晉則說，自己給自己的壓力比較多：「因為我在拍的是別人的傷痛，我們必須要以一種不是消費的方式呈現，所以會特別注意，但我這邊沒有感受到壓力，可能是古天樂和爾冬陞先生幫我扛下來了。」

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至於該片在香港上映後，是否有特別或感人的反饋？導演簡君晉表示：「因為當時我們參考事件的真實人物，對方的兒子來到了戲院，看完電影在戲院暴哭，因為當初她的爸爸是冒著危險把影片傳出去，讓他覺得至少當初他爸爸做的決定是正確的。」余香凝則指出有影迷在看完後擁抱她，讓她也希望未來能繼續演出這樣社會事件的作品。

最後，被問到3人是否認為未來記者這個行業是否會消失？導演簡君晉表示，五年前紙媒開始式微，當時有一瞬間覺得記者會消失，但5年過去了，他認為只要大家都願意繼續追求真相，記者就不會消失；余香凝則說自己因拍攝接觸了很多記者，很多人沒有在想明天在哪，只有單純的追求真相：「有他們這些人繼續努力，我就相信記者還會存在。」

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