劉德華周迅也讓她拍！9歲女孩拍出一流照片　全因自幼受爸爸引導

9歲，約莫小學三、四年級的我們在做甚麼？可能正懵懵懂懂地體驗學校及同儕生活。但攝影師笙笙，卻已有4年的豐富攝影經驗。



孩子眼中的世界很有趣，是經過社會化、受既定規則束縛的我們無法比擬的；試試看，光是自己站著、和蹲下來與孩子平視，兩者的角度與感受大不相同。

9歲的笙笙，已為多位明星藝人拍過照片：（按圖了解）

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從街拍到紅毯活動

畢卡索就曾說過：「我一生都在學習像孩子一樣畫畫！」可見無論是繪畫或攝影，孩子的視角總能帶給我們驚喜。

當然，喜歡拍攝和專業攝影師還是有所不同。中國這位小攝影師笙笙，自5歲起便和爸爸一同在上海街頭邀約路人街拍，儘管和路人交涉有些害羞，但卻懂得引導被拍攝者、同時很有自己的想法。

拍攝出來的氛圍保留童真，也有一定水準，技巧不俗。某次街拍時偶遇歐陽娜娜、為其拍攝了相片；之後活動中又巧遇，便再次為歐陽娜娜拍攝，並收穫許多好評，也自此一戰成名。

善於引導、絲毫不羞澀

如今，9歲的笙笙是中國最小的網紅攝影師，並時常受邀拍攝專業模特兒、紅毯活動等，也拍過許多明星藝人。

劉德華與彭于晏主演的電影《潛行》明年初上映在即，日前笙笙為兩人拍攝數張相片，營造出警察與毒梟的對立、交手氣氛，幾個情境都由笙笙主導，很難想像是出自9歲女孩的手筆。

胡歌和吳磊因電影《不虛此行》三搭演出好夥伴，笙笙也讓兩男神展現鬆弛感、自然地併肩而站、刷牙，拍攝出來的成品超有感覺！

還有她受邀參加某紅毯活動，運用寶麗來底片機為一眾明星拍攝了膠片，呈現戲外的真實面貌。

爸爸的鼓勵與陪伴

從前面照片可以看到，笙笙和妹妹夕夕會一起為明星們拍攝，而笙笙能有如此成績，也歸功於有個人稱J神的攝影師爸爸，從小鼓勵與引導。

他喜歡和女兒一起鑽研攝影技術，翻看攝影集和雜誌，從而培養笙笙的審美。閒暇時，他還會充當笙笙的專屬模特兒，兩人在拍攝中度過美好時光。

他也提到東方人總是羞於和父母交流內心想法，坦誠表達愛意，他覺得這樣並不好，於是會很珍惜和女兒外出攝影的獨處時光，在拍攝過程中互相交換想法和情感。

和女兒以朋友的方式相處，並且給予足夠的鼓勵及自信，也難怪笙笙9歲就能拍出如此有溫度的畫面，這就是父母能帶給子女最好的禮物。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：童「眼」無忌！9歲小攝影師獨特視角收割眾男神，劉德華、彭于晏、胡歌、吳磊開心攝】