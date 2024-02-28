沙丘瀚戰2︱爛番茄97分贏盡口碑　搶先睇6分鐘精彩片段震撼眼球

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）在世界各地展開巡迴宣傳及首映，獲得鋪天蓋地的好評，並獲得爛番茄97%高分新鮮認證。其中保羅亞崔迪（「甜茶」添麥菲查洛美／Timothée Chalamet飾演）騎乘沙蟲的場景激動人心，令外媒盛讚：「場面規模無與倫比！」而甜茶為了騎上沙蟲的戲碼，就拍攝歷時3到4個月。



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在《沙丘瀚戰：第二章》中，保羅亞崔迪和母親潔西嘉女士（莉碧嘉費格遜／Rebecca Ferguson飾演）學習融入弗瑞曼人的文化與生活中。對弗瑞曼人來說，學習如何騎沙蟲就像是種成年儀式，這也是保羅亞崔迪被弗瑞曼人接受的主要原因之一。如果無法於沙胡坴（弗瑞曼語中的「沙蟲」）共處，他就會死於這種艱難挑戰，而保羅亞崔迪沒有，他成功騎上了沙蟲。

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保羅亞崔迪騎上沙蟲的戲碼拍攝歷時3到4個月，甜茶回想表示：「這是保羅亞崔迪進入弗瑞曼世界的一個重要時刻，他因此而被接受，當然荃妮（莎黛雅／Zendaya飾演）和史帝加（查維爾巴頓／Javier Bardem飾演）除外，所以把這幕戲拍好是非常重要的，這幕戲非常複雜。」

《沙丘瀚戰：第二章》獲得爛番茄97%高分新鮮認證。

導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）表示：「原著裡的沙蟲騎乘⋯讀起來很精采！那是小說中最酷的事情之一，弗瑞曼人擁有騎沙蟲的技術並將其用作交通工具。但閱讀是一回事，親眼目睹又是另一回事。我編寫並繪製了所需技術，我畫下示意圖，並向工作人員解釋弗瑞曼人如何騎在沙蟲上，因為我希望那看起來盡可能真實。」

《沙丘瀚戰：第二章》將於2月29日在香港上映。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】