沙丘瀚戰2影評｜反映現實國際局勢　承載前人仇恨激起無盡戰爭

「只要我仍有一息尚存，我就會永遠愛妳。」丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）從一開始打定主意要斥資上億美金拍攝《沙丘瀚戰》（Dune），外人看來似乎是大衛連治（David Lynch）多年前的未能成功的矢志，但如今看來，《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）有了前集根基之後，穩固輸出一部《王子復仇記》（Hamlet，又名《哈姆雷特》），但其實剛好相反，這樣一個精心栽培出來的救世主，追隨先知走向的道路，並非救贖，而是毀滅，而埋下日後男主角保羅亞崔迪（「甜茶」添麥菲查洛美／Timothée Chalamet飾演）的悲慘結局，一切都成為命中注定，看得見未來之人，終究導向被吞噬的未來，在漫漫黃沙之中，看不見遠方。



看起來似乎顯得較為通俗，畢竟又找來添麥菲查洛美、Zendaya、奧斯汀畢拿（Austin Butler）等當紅明星，但是《沙丘瀚戰：第二章》在導演丹尼斯維爾諾夫的巧手之下，看起來卻又不那麼簡單，除了精心構築未來主義的建築物，粗獷濃密線條的大漠荒景，這一切都在IMAX的壯觀盛景之下，帶領觀眾體驗大銀幕的美好，讓我們盡情融入厄拉克斯星球，融入沙丘世界。

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只是承襲多年的原作小說，這樣具備莎士比亞風格的宿命論，就是《沙丘瀚戰：第二章》的魅力所在，故事一開始，我們便被拉回保羅亞崔迪在面臨皇帝與哈根尼家族的相互勾結，選擇犧牲掉忠心耿耿的亞崔迪家族，更因此抄家滅族，倖存的保羅與母親積西嘉（莉碧嘉費格遜／Rebecca Ferguson 飾演）遠走他鄉，遇見驍勇善戰的流亡沙漠種族弗瑞曼人，他們相信保羅是救世主，相信他的血脈必將領導弗瑞曼人走出當下困境，首領史帝加（查維爾巴頓／ Javier Bardem飾演）更堅信保羅終將君臨天下，他們願意為了一個可能虛無的信仰犧牲，雖然一切沒有原因。

少數不相信他是救世主的人，有一個真心誠意愛他，采寧（Zendaya 飾演）只將保羅認定是一個普通人，他的脆弱與孤獨，伴隨著對於人生的迷惘與真誠，是采寧愛上他的原因，雖有好身手也有冷靜判斷能力，保羅仍然只是渴望獲得愛之人。

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《沙丘瀚戰：第二章》穩定在這樣的劇情輸出之下，順順將一個故事說得流暢，仍舊像是丹尼斯維爾諾夫擅於製造的冷漠疏離感，角色們彼此的沉默都在為下一場的生死搏鬥做準備，為了活下去，只能更狠心一點，沙漠是巨大的食物鏈，被捕獲被獵食，是每天都在發生的事，想要生存，就得不留餘地去傷害別人。

「生命之水」這樣看來，既是毒藥，也是解藥，積西嘉出身於貝尼哲斯姐妹會，飲用過「生命之水」，在生死邊緣裡掙扎而後成為聖母，保羅也嘗試挑戰，他總將生死置之度外，抱著一死的決心喝下，經歷眾多信徒的眼神簇擁，只有采寧真正擔憂他，只希望他成為平凡人，彼此相愛，這樣的故事卻不符合大時代。

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家族的鬥爭浮現而上，外公殺了父親之後，保羅親手殺了外公，對上粗暴嗜殺的表哥菲得羅薩（奧斯汀畢拿 飾演）也不顧一切死戰，他不是對自己太有自信，而是他看見了未來，在尋找虛無的死亡方式，必然登上王位之者，順利馴服沙蟲，接受眾人的讚嘆歡呼只是第一步，接下來更是將帝王取而代之，只是高處不勝寒，此後死亡與仇恨必當如影隨形，而他當下唯一最奢侈的，便是還能與女友采寧表白，但目前看來也僅止於此，殘酷的是也證明不了什麼。

不過《沙丘瀚戰：第二章》既然是成功改編的先例，背後對於創作者的意義又在哪裡？

其實我總覺得丹尼維納勒夫當年一鳴驚人的加拿大電影《烈火焚身》（Incendies）可能就是《沙丘瀚戰：第二章》的概念延伸，中東紛亂戰爭時局一如沙丘星球，追溯自己血緣，反倒發現一趟有去無回的悲劇，此後只要我們活著，我們必然就有著前人留下的仇恨原罪，一樣命名為「聖戰」卻沒有盡頭，《沙丘瀚戰：第二章》透過一個老故事反映當下的國際時局，是透過少年英雄的復仇成魔之路，反倒是對於「救世主」的多重質疑，是無窮的思考，也展現意外複雜的解讀空間，預言與未來都是虛無的，只有當下是真實的，但我們最不信任的，往往卻是真實。

《沙丘瀚戰2》分別奪得94%爛番茄新鮮度及95%爆米花指數，獲得影評人與大眾的一致好評。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】