沙丘瀚戰2｜Zendaya湯賀蘭戀情懶人包　戲假情真一原因惹分手傳聞

近期《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）的上映，2小時35分鐘的片長也讓網友看見在第二部完結的希望！電影中的飾演女主角采寧（Chani）的Zendaya，過去因拍攝《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）與飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）墜入愛河，實在太讓人羨慕啦！



兩人因戲生情

湯賀蘭與Zendaya兩人因拍攝《蜘蛛俠：不戰無歸》互生好感，湯賀蘭也曾在採訪中透露本來就對彼此也不一樣感覺的他們，一起拍了部電影，很幸運的電影中的角色彼此相愛，也幫助了他們一把，並把兩人之中界線變得模糊，最後也就在一起啦！

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對彼此的小嫌棄

Zendaya曾在採訪中表示自己喜歡湯賀蘭說的英國腔，卻有時候不知道湯賀蘭所說的俚語，明明每個字都聽得懂，但合起來完全不知道是什麼意思，實在太有趣啦！而湯賀蘭也曾在另一個採訪中提到Zendaya了解很多網路上的迷因與擅長使用表情符號，表示完全跟不上Zendaya更新的速度，兩人可愛的偷偷吐槽好感情完全藏不住！

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分手謠言不斷

兩人因4個月都沒有發出同框照與合體，也讓許多粉絲擔心兩人是否已經分手。而近期傳聞狗仔直接找上了湯賀蘭問他們是否分手，而湯賀蘭也大方回應沒有分手，身邊的朋友也爆料兩人跨年才一起跨的，感情似乎非常穩定！

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