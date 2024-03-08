寄生獸灰色部隊｜劇情介紹+演員陣容　全少妮係人類定係外星人?

由日本漫畫家岩明均創作的漫畫作品《寄生獸》，憑藉結合外星生物的暗黑驚悚題材，在過去連載期間擁有超高人氣，在全球30多個地區銷售超過2,500萬冊！



尤其Netflix在宣布由韓國負責拍攝改編真人版後，更是讓這部驚悚大作再次引起熱議，其主演卡司不僅找來全少妮、具教煥、李貞賢等多位知名韓星，劇集更交由《屍殺列車》的導演延尚昊執導！

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經由韓國改編拍攝的真人版劇集名為《寄生獸：灰色部隊》，故事背景講述人類世界已有許多人被寄生獸接管。這些寄生獸意圖繁殖、控制人類並模仿人類的行為，對於人類世界構成極大的威脅。故事圍繞與寄生獸共存的秀仁（全少妮飾演）對抗著自身面對到的新現實所產生的掙扎。

稍早Netflix官方也釋出前導預告短片，可以看到Netflix藉由嶄新的特效技術，還原人類與寄生獸進行激戰的場面。此外，影片中也可看到需要同時躲避追捕寄生獸以及尋找妹妹的強祐（具教煥飾），以及由李貞賢飾演的崔俊京帶領的灰色部隊與寄生獸進行著決鬥。

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值得留意的是，有看到預告最後的讀者相信都很好奇，寄生在秀仁體內的寄生獸突然出現的狀況，到底她是不完全屬於人類還是寄生獸世界的「變種」？一切的答案都將在將於4月5日由Netflix《寄生獸：灰色部隊》獨家揭曉！

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