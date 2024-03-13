填詞L專訪｜黃綺琳視填詞為初戀　做TVB試打畀鄧智偉︰Cut埋我綫

電影《填詞L》以廣東歌詞為主題，香港近年拍戲，最緊要向北望搞合拍，貪市場夠大。就算搞本土，找個社會議題配位影帝影后，圖可衝擊獎項。偏偏導演黃綺琳不在乎這兩條方程式，手持一個關於個人經歷的故事，一班新演員，以及一筆與監製湊拼起來約200萬的資金。



200萬買樓畀首期還可以，但對拍電影就是一個頗細的數目。黃綺琳首部電影《金都》都獲投資300多萬，少了三分一，拍攝時間要壓縮至15日，劇組每拍幾日便要停一停，要籌集到資金才可繼續開工，然後導演從《金都》的盈利，以及到台灣拍劇《此時此刻》的身酬都放進去，全片的每一步，都在未知的情況下行出來。



結果電影獲提名兩項金馬獎，下個月舉行的香港電影金像獎，亦獲提名最佳女主角、原創電影音樂及歌曲三個獎項。女主角鍾雪瑩說過︰「所有提名，都是為這份傻勁給予一份支持和鼓勵。」而導演黃綺琳在今次訪問則說︰「填詞係我初戀，但佢唔會愛我，所以最後我會同電影結婚。」用另一半賺到嘅錢去貼初戀情人，好L浪漫。



黃綺琳訪問當日患病聲沙接近失聲，但談起部戲便無視病情，不介意每句都要花盡力氣，都要道出親身經歷。（葉志明 攝）

百幾二百首Demo中一首

《填詞L》中，鍾雪瑩為自己力爭填詞機會，除了是興趣，亦因為由讀中學開始已覺得自己的填詞技比他人強。全片有八成內容是改編自個人經歷，所以亦包涵這一點。黃綺琳︰「初初都覺得自己叻過同學仔，勁過好多人，直至後來填超過百幾二百首Demo，但都冇乜機會。」

學江華話齋，可能衰在太有自信，那時候因為參加華納舉辦的比賽，贏得冠軍成為合約填詞人，以為從此會踏上無盡旅途。「原來簽了合約都不等於你有機會出歌，因為每首Demo都會畀公司內所有填詞人去試，每次都是一場比賽，我當然多數都唔中，甚至開始覺得嘥心機。」到最後終於推出到唯一一首歌，是組合Yellow的《理想再見》，「呢首歌小克都有填過，最終選用了我的版本。但出完這首歌我都冇再續約。」

故事由中學開始，亦是黃綺琳的親身經歷。（《填詞L》劇照）

填畀古巨基，輸畀林夕

多年來，黃綺琳缺乏的不是機會，是運氣。在戲中鍾雪瑩與家人一起搭的士，然後聽到自己填過的一首Demo正式出街，但歌詞換上另一人，這都是親身經歷。「當時自己一個人坐的士，聽到古巨基首《沒有腳的小鳥》，首歌我自己填過Demo叫《地球愛人》，我好鍾意份詞，但最後對方揀了林夕的版本。」

輸給詞神林夕，與有榮焉，但黃綺琳就是想知落敗原因，一次林夕舉行講座，她便排隊去攞簽名，並跟對方說︰「呢首歌我都有份填Demo呀！不過林夕同我講首歌最終出邊個版本的歌詞，唔到佢話事，同埋多數收到的都係冇歌詞版本的Demo。」言下之意，林夕都未聽過她填的版本，死得不明不白。

黃綺琳稱戲中葛民輝廢話連篇又多多道理，正是現實中爸爸的日常。（《填詞L》劇照）

詞界黑仔王

古巨基是大歌星，未必用到自己的詞作，向新人埋手是否較易？「我為過一隊新女團填第二首派台歌，記得期間改好多轉，首歌叫《鬆踭》，是講藝人之間的爭位，結果首歌未出街，間唱片公司就結業，連隊女團都冇埋。」

唱片公司結業後，黃綺琳的決心仍未受打擊，於2008至2012年間，曾到過TVB當兼職，負責內部聯絡。期間忽發其想，嘗試找出鄧智偉的聯絡方法，因為當年鄧智偉是TVB的音樂總監，作過不少劇集主題曲。「我見英文拼音係Tang Chi Wai就試打過去話︰『唔好意思，請問你係咪需要填詞人呀？』結果被對方Cut線，可能以為我傻，又可能呢個只係找到位跟鄧智偉英文拼音一樣嘅人。」

黃綺琳的填詞過程相當艱巨，最終唔再靠人畀機會，自己拍套戲畀機會自己。（葉志明 攝）

打擊夠大未？認命未？原來未，夢要追，但飯都要開，讀完電影碩士畢業，那年爸爸患上癌症，那刻黃綺琳自覺唔爭氣，讀書去讀電影，夢想係做填詞人，覺得自己毫無貢獻，索性找一份正職拿點實質支持。當時HKTV正準備開台，於是入台當全職編劇︰「心諗我可以邊寫劇本，邊要求填埋劇集主題曲。」如意算盤擺啱位置，但後來大家都知打唔響。「我仲寫過一首叫《This is my dream》送畀王生（王維基）作為開台禮物。」

鍾雪瑩憑電影提名今年金像獎最佳女主角，她笑言是對傻勁的一份鼓勵。（《填詞L》劇照）

填詞係初戀，電影係結婚對象

去到最後，黃綺琳連結婚新人的歌曲都照殺。「音樂人張佳添有幫啲新人做歌拍MV，我都有幫手寫歌詞。」的確是一份填詞工作，但作品只會當晚播出，或者一對新人不停回味，都未算正式出街。不過一切都差不多了，黃綺琳終於面對現實。「填詞係我最愛，似我嘅初戀，但我唔會得到，佢唔會愛我，所以最後我會同電影結婚。」

雖然「結咗婚」，但仍然會掛住「初戀」，到自己拍電影，就想起主題曲都可以自己填，仲冇人同自己爭，而《金都》的主題曲就成為自己另一首見街的歌曲。來到《填詞L》，更一口氣填足全片11首歌曲。「其實睇下大家對成功的定義，係咪要成為林夕先叫填詞，係咪要打NBA先叫打籃球，為自已興趣而寫都可以，有事就可以借歌詞去抒發。」

有說電影的結局比較灰，但黃綺琳覺得睇下你對成功的定義是甚麼。（葉志明 攝）

100萬輸晒都冇所謂

全片都是一個追夢旅程，自己跟監製黃鐦各出100萬，以少過《金都》的資金拍出這部新作，所有嘢都要壓縮。「全片只拍咗15日，邊度有景就去邊度拍，有人肯免費贊助就去，戲中一個景扮出三間Office，演員客串都是搭膊頭性質，更安排一日拍晒所有戲份，以免阻人太多時間。」

整個過程就係慳得就慳，對於自己投資的100萬，倒沒所謂︰「我自己嗰份就冇乜所謂，但另一半是監製黃鐦的，我就好驚好驚要還番錢畀佢，最終有一日我問副導演︰『如果我哋蝕晒100萬，使唔使還錢畀阿鐦？』佢笑笑口話︰「唔緊要啦，儲錢慢慢還囉。』」