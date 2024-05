《搖滾教室》百老匯音樂劇來港首演限時優惠！特設搖滾區盡情舞動

音樂劇《搖滾教室》首次來港演出!由著名劇作家Andrew Lloyd Webber親自譜曲的《搖滾教室》(School of Rock)將在5月25日至6月16日於香港演藝學院歌劇院演出,劇目自2015年在百老匯首演後廣受好評,同名電影不但打破全球票房紀錄,更獲四項音樂劇界奧斯卡Tony Awards提名,奪下2017年英國Olivier Awards最傑出音樂成就獎。這次來港非常難得!現更推出限時優惠!



故事幽默感人勵志 合家歡感受音樂之夜

音樂劇由同名電影《港譯:阿SIR嚟自樂人谷》(School of Rock)改編,故事描述一位失敗的搖滾明星,裝扮成一位貴族寄宿學校的代課老師賺取額外收入,並將一群成績優異的學生變成速彈結他手、低音摩打手等組成搖滾樂隊,並希望能贏得即將舉行的樂隊大賽。故事集幽默、感人及勵志於一身,在欣賞令人捧腹大笑的劇情之餘,還能聽到年輕演員以不同樂器即場演奏,無論是大人細路,都能享受一個輕鬆的音樂之夜!

設立搖滾區 與演員盡情搖滾互動

為配合「搖滾」主題,現場更特設搖滾區,可近距離感受搖滾樂的震撼魅力,跟隨著舞台上的演員盡情躍動,喜歡搖滾樂的朋友更加不容錯過!

音樂劇《搖滾教室》劇照(GWB entertainment)

《歌星魅影》劇作家親自譜曲 同名電影改編全球票房破億

《搖滾教室》創作團隊陣容強大,個個大有來頭,由著名音樂樂劇作家Andrew Lloyd Webber譜曲,Webber曾創作很多膾炙人口的作品,包括《歌星魅影》、《貓》及《耶穌基督超級巨星》等,相信香港人並不陌生!而編劇Julian Fellowes也曾創出不少熱門劇集,如《唐頓莊園》,及曾獲第74屆奧斯卡金像獎最佳原創劇本的《高斯福大宅謀殺案》;Glenn Slater則是《魔髮奇緣》、《修女也瘋狂》等作品的填詞人。而同名電影《阿SIR嚟自樂人谷》更在當年獲得1.31億美元的全球票房紀錄。

14首新歌曲+原有電影歌曲

Andrew Lloyd Webber特意創作了全新的14首歌曲,同時也加入了電影原有的所有歌曲。當中不得不提搖滾經典《You're in the Band》和《Stick it to the Man》,最後亦以《Teacher's Pet》作結尾,旋律激情澎湃,令全場觀眾全情投入,熱烈鼓掌!

票價分$488、$598、$898、$998及$1,248五種,$1,248屬於搖滾區(Rock Zone),而其餘門票則以樓層區分,所以不用擔心坐太後被遮擋!

香港演藝學院歌劇院座位表參考。(Trip.com)

演出詳情

音樂劇《搖滾教室》香港2024

地點:香港演藝學院歌劇院(香港灣仔告士打道一號)

日期:2024年5月25日至6月16日

時間:

星期二、三、四、五/晚上19:30

星期六:下午14:30 / 晚上19:30

星期日:下午13:00 / 晚上18:00

票價:港幣$1,248(搖滾區)、$998、$898、$598、$488



*門票不設退款,以及預訂後不可更改日期。

