巴黎奧運｜何詩蓓100自由泳周四凌晨衝金／賽程／直播頻道一文看

巴黎奧運｜今屆奧運有35位香港運動員取得奧運資格，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文／謝影雪等等。《香港01》「好食玩飛」就幫大家整理了巴黎奧運2024香港運動員出戰名單／港隊參賽項目／賽程／免費直播頻道，想遠赴巴黎，或者留港撐港隊的朋友，千萬不要錯過！



巴黎艾菲爾鐵塔前暫時建造一個戶外體育場，舉辦沙灘排球和盲人足球比賽。（官方圖片）

何詩蓓200米自由泳決賽奪得銅牌。（路透社）

何詩蓓100米自由泳決賽衝金

何詩蓓7月30日在100米自游泳初賽先以53.02秒，以小組首名、總成績次名的晉級準決賽，隨後在今日凌晨於100米自由泳準決賽游出52.64秒，以總成績的第一名順利殺入決賽。何詩蓓將於香港時間周四（8月1日），凌晨2時30分將會進入決賽，全力衝擊金牌。

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巴黎奧運2024香港游泳代表運動員｜何詩蓓

何詩蓓在巴黎奧運2024將會出戰女子400米自由泳、女子200米自由泳、 女子100米自由泳、女子50米自由泳、女子100米蛙泳。（資料圖片）

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰上屆2020東京奧運，於女子200米自由泳決賽以破亞洲紀錄1分53秒92觸池， 為香港拿下第一面游泳奧運銀牌，隨後再於女子100米自由泳決賽拿下第二面銀牌。

隨後何詩蓓在各個世界大賽中獲得佳績，更成為亞運游泳金牌得主。何詩蓓近日狀況大勇，本月出戰環地中海游泳賽，於女子200米自由泳、100米蛙泳、100米自由泳3個項目分別奪取三面冠軍金牌！

巴黎奧運2024香港隊名單｜游泳項目

女子400米自由泳：何詩蓓

女子200米自由泳：何詩蓓

女子200米背泳：張心悅

女子100米自由泳：何詩蓓

男子100米自由泳：何甄陶

男子50米自由泳：何甄陶

女子50米自由泳：何詩蓓

女子100米蛙泳：何詩蓓

女子4×100米自由泳接力：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅

女子4×100米混合泳接力：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅



巴黎奧運2024香港隊名單｜滑浪風帆項目

女子iQFOiL：馬君正

男子iQFOiL：鄭清然



巴黎奧運2024香港隊名單｜單車項目

男子個人公路賽：劉允祐

女子個人公路賽：李思穎

場地女子全能賽：李思穎



巴黎奧運2024香港隊名單｜帆船項目

男子ILCA 7單人帆船：貝俊龍

男子49er帆船：祥傑／阿輝



巴黎奧運2024香港隊名單｜乒乓項目

女子團體賽：李皓晴、杜凱琹、朱成竹、吳詠琳（替補）

女子單打：李皓晴、杜凱琹

混合雙打：黃鎮廷／杜凱琹

男子單打：黃鎮廷



巴黎奧運2024香港隊名單｜劍擊項目

男子花劍個人賽：張家朗

女子花劍個人賽：陳諾思

女子重劍個人賽：江旻憓

男子重劍個人賽：何瑋桁



張家朗在2024巴黎奧運成功衛冕男子花劍個人賽冠軍。（路透社）

巴黎奧運2024香港劍擊代表運動員｜張家朗

香港劍神張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽再度奪得金牌，是香港首位奪得兩面奧運金牌的運動員，更是奧運史上第3位成功衛冕男子花劍的運動員，相隔68年再現神話！

張家朗出戰上屆2020東京奧運時，已於男子花劍個人賽成功撃敗上屆里約奧運冠軍選手，奪得香港奧運史上第二面金牌！張家朗隨後參與世界各地的花劍大賽，亦獲得極佳成績，除了在亞運摘下一面金牌！今年2月的都靈擊劍大獎賽奪冠、本月的上海擊劍大獎賽，都強勢奪得第二面金牌！

巴黎奧運2024香港隊名單｜羽毛球項目

混合雙打：鄧俊文／謝影雪

女子雙打：楊雅婷／楊霈霖

女子單打：盧善恩

男子單打：李卓耀



由鄧俊文和謝影雪組成的羽毛球混雙組合「鄧謝配」在2020東京奧運與獎牌無緣，但二人的佳績已經打破港隊紀錄。（資料圖片）

巴黎奧運2024香港羽毛球代表運動員｜鄧俊文／謝影雪

由鄧俊文和謝影雪組成的羽毛球混雙組合「鄧謝配」，其世界排名曾經達至第二名，在2020東京奧運一直狀態大勇，接連撃敗對手，直闖準決賽，雖然最終排名第四，與獎牌無緣，但二人的佳績已經打破港隊紀錄。二人隨後也轉戰各大公開賽事，先後於2023年海洛羽球公開賽及今年2月德國羽球公開賽奪冠，而2024年巴黎奧運二人亦會參與羽毛球混合雙打項目。

巴黎奧運2024香港隊名單｜賽艇項目

男子單人雙槳艇：趙顯臻



巴黎奧運2024香港隊名單｜體操項目

男子跳馬：石偉雄



巴黎奧運2024香港隊名單｜跆拳道項目

男子68公斤以下級：盧蔚豐



巴黎奧運2024香港隊名單｜柔道項目

女子48公斤以下級：王嘉莉



巴黎奧運2024香港隊名單｜三項鐵人項目

男子個人賽：伍泰龍



巴黎奧運2024香港隊名單｜田徑項目

男子100米：刁俊稀



巴黎奧運2024香港隊重點賽程｜7月賽程

位於巴黎市中心的巴黎大皇宮，將會舉行2024年巴黎奧運及殘奧會擊劍和跆拳道比賽。（官方圖片）

巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間7月31日）

游泳 — 女子100米自由泳決賽：何詩蓓

羽毛球 — 混合雙打八強：鄧俊文／謝影雪



巴黎戰神廣場臨時體育館將會舉行2024年巴黎奧運及殘奧會的摔角、柔道比賽。（官方圖片）

巴黎奧運2024香港隊重點賽程｜8月賽程

巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月1日）

游泳 — 女子200米背泳初賽及準決賽：張心悅

游泳 — 男子50米自由泳初賽及準決賽：何甄陶

羽毛球 — 男子單打十六強：李卓耀（如晉級）

羽毛球 — 混合雙打四強：鄧俊文／謝影雪（如晉級）

帆船 — 男子ILCA 7單人帆船：貝俊龍

帆船 — 男子49er首日賽事：祥傑／阿輝



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月2日）

游泳 — 男子50米自由泳決賽：何甄陶（如晉級）

羽毛球 — 混合雙打銅牌戰及決賽：鄧俊文／謝影雪（如晉級）

滑浪風帆 — 男子iQFOiL獎牌賽：鄭清然（如晉級）

滑浪風帆 — 女子iQFOiL獎牌賽：馬君正（如晉級）



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月3日）

游泳 — 女子50米自由泳初賽：何詩蓓

游泳 — 女子4×100米混合泳接力初賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅

乒乓球 — 女子單打銅牌戰及決賽：朱成竹（如晉級）

賽艇 — 男子單人雙槳艇決賽：趙顯臻（如晉級）

單車 — 男子公路個人賽：劉允祐

田徑 — 男子100米預賽：刁俊稀（如晉級）



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月4日）

游泳 — 女子50米自由泳決賽：何詩蓓（如晉級）

游泳 — 女子4×100米混合泳接力決賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅（如晉級）

乒乓球 — 男子單打銅牌戰及決賽：黃鎮廷（如晉級）

單車 — 女子公路個人賽：李思穎

體操 — 男子跳馬決賽：石偉雄（如晉級）

田徑 — 男子100米半决赛、決賽：刁俊稀（如晉級）



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月5日）

乒乓球 — 女子團體賽首圈：杜凱琹、 朱成竹、 李皓晴、 吳詠琳（後補）（如晉級）

羽毛球 — 男子單打銅牌戰及決賽：李卓耀（如晉級）

羽毛球 — 女子單打銅牌戰及決賽：盧善恩（如晉級）



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月6日）

帆船 — 男子ILCA 7單人帆船：貝俊龍（如晉級）

帆船 — 男子49er獎牌賽：祥傑／阿輝（如晉級）



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月8日）

乒乓球 — 女子團體賽四強：杜凱琹、 朱成竹、 李皓晴、 吳詠琳（後補）（如晉級）

跆拳道 — 男子68公斤以下級賽：盧蔚豐



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月10日）

乒乓球 — 女子團體賽銅牌戰及決賽：杜凱琹、 朱成竹、 李皓晴、 吳詠琳（後補）（如晉級）



巴黎奧運2024香港隊賽程（巴黎時間8月11日）

單車 — 女子全能賽：李思穎



拉德芳斯體育館將會舉行2024年巴黎奧運及殘奧會的水球、游泳比賽。（官方圖片）

巴黎奧運2024舉辦時間？ 巴黎奧運2024將於2024年7月26日至8月11日舉行。 巴黎奧運2024有哪些香港運動員參賽？ 截止6月24日為止，已有逾20個香港運動員取得奧運參賽資格，當中包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文／謝影雪等等。 香港運動員會參與巴黎奧運2024哪些項目？ 香港運動員所參與的比賽項目包括游泳、劍擊、滑浪風帆、單車、乒乓球、羽毛球、帆船、體操、賽艇及跆拳道。 巴黎奧運2024香港有免費直播嗎？ 香港政府已購入奧運播映權，香港市民可於無綫電視、ViuTV、HOY TV及香港電台收看免費直播。

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