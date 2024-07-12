多啦A夢無人機7.20再上演！即睇最佳觀賞位＋免費展區預約連結

多啦A夢無人機匯演又返嚟啦！全球首場多啦A夢無人機匯演於5月舉辦後反應熱烈，主辦單位宣布將於2024年7月20日再度於維港上空上演！第二場匯演更會加入全新精彩內容，絕對不能錯過！《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展的免費展區亦將於7月9日開放預約，即睇詳情！



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多啦A夢無人機匯演7.20再度上演 加入全新精彩內容

多啦A夢無人機匯演暫定7月20日於維港上空再度上演（圖片來源：Doraemon 100）

主辦單位AllRightsReserved (ARR) 宣布將舉行第二場多啦A夢無人機匯演！第二場多啦A夢無人機匯演將再度在維港上空舉辦，並加入全新精彩內容，除了可以看到多啦A夢及大雄等一眾主角、新法寶「100%朋友召喚鈴」外，更有全新彩蛋、經典法寶及場景在匯演中登場！

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多啦A夢無人機匯演（加強版）預計歷時15至20分鐘，匯演過程中會播放動畫經典主題曲及配樂，更邀請了港版多啦A夢的一眾配音員為表演作旁白，所有童年回憶都返晒嚟！

第二場多啦A夢無人機匯演暫定於2024年7月20日（星期六）舉行，但由於7月天氣多變不穩定，無人機有機會因風雨等因素影響而無法順利舉行。如果你打算前往欣賞匯演，建議留意官方網站及社交平台公佈的最新詳情！

多啦A夢無人機匯演位置將移師至近尖東的海域上空舉行（圖片來源：Doraemon 100）

此外，由於屆時部份星光大道已經有免費戶外展區裝置，並會實施單向人流管制，第二場多啦A夢無人機匯演位置，將由尖沙咀星光大道上空移師至近尖東的海域上空。最佳觀賞地點等詳情將會容後公布。

免費展區7.9起開放預約 不設現場輪候入場

《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月13開展，展覽將分為免費及收費展區，免費展區位於香港星光大道暨海濱，收費展區則位於K11 Musea 6樓。展覽將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，特別法寶 「100%朋友召喚鈴」及絕密劇本更會在展覽中隆重登場！

「100%多啦A夢户外展區」及「100%星光大道」2個免費展區原本無須事先預約進場，不過由於反應熱烈，官方宣布「100%多啦A夢户外展區」將實施網上預約制，不設現場輪候入場，而「100%星光大道」則無須事先預約。

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想預約進場「100%多啦A夢户外展區」，與全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置打卡就要留意啦！由7月9日中午12時起可透過指定連結網上預約首星期（即7月13日至7月19日）的參觀名額，其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。唔想錯過免費展覽，就要mark定時間準備搶飛！

詳細預約時間如下：

「100%多啦A夢户外展區」預約時段（圖片來源：Doraemon 100）

收費展區持票人進入「100%多啦A夢户外展區」2大方法

如果已購票進入《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展收費區的持票人，想於參觀展覽同日進入免費展區「100%多啦A夢户外展區」，可以透過以下2個方法：

方法1，可以在7月9日起預先經登記平台預約，建議免費展區預約時段至少提前2小時或推遲2小時，就不怕要輪候跟多啦A夢打卡而耽誤行程。

方法2，如未能成功在網上平台預約，展區現場亦特設持票人輪候隊伍，只需向工作人員出示付費區即日手帶，即可輪候入場。

《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展－「100%多啦A夢户外展區」

開放預約日期：2024年7月9日

開放預約時間：12:00

開放預約時段：2024年7月13日至7月19日

（＊其後逢星期二中午12時起開放預約未來一星期的名額。）

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多啦A夢展覽實施單向人流管制 預留30分鐘辦理入場手續

主辦單位亦提醒，在7月13日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只有已預約免費戶外展區之人士才可以經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。而前往另一免費展區「100%星光大道」的人士，則可與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡後，沿文化中心方向離開。

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展覽人流管制地圖：

此外，由於現場將實施人流管制，已預約免費展區「100%多啦A夢户外展區」及收費區持票人士亦應提早到達會場，並至少預留30分鐘辦理入場手續，以免因人流措施影響而錯過入場時段。

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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展更多詳情

除了免費展區，《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展亦設有「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」 及「100%多啦A夢空中樂園」兩個大型展館、「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」主題纜車及市集、「Doraemon ID」設計個人化專屬漫畫形象、《100%多啦 A 夢&FRIENDS》獨家主題紀念品、分布全港的10道1:1法寶「隨意門」等超多精彩活動！想了解更多就要睇埋下文啦！

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