10大經典款式名牌銀包推薦！LOEWE／BV／Chloé／YSL 卡包$2,500起

經典款式名牌銀包推薦2024！一個好的銀包絕對是增加系列感的時尚單品！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10款經典款式的名牌銀包推薦，款式熱門又時尚之餘更非常實用！最平更只需HK$2,500便可入手，送禮自用都一流！



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經典款式名牌銀包推薦【1】Bottega Veneta 編織銀包

Bottega Veneta 自創的intrecciato編織格紋絕對是經典不敗的款式，設計簡約大方、有不同顏色及大小選擇，連時下最流行的牛油果色都有！這款Intrecciato 編織銀包有編織方格和格菱紋兩款，配有拉鍊隔層、六個以上的卡位及紙幣位，厚度僅2厘米左右，放在隨身攜帶的小包完全不佔空間，非常實用！

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Bottega Veneta 編織銀包

售價：HK$5,500起

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經典款式名牌銀包推薦【2】Loewe Compact Two-Tone 拉鍊銀包

Loewe 銀包絕對是入門首選！Loewe的銀包一向採用飽和度低卻帶有個人風格的配色設計。以Compact two-tone銀包為例，「Light Caramel」配「Pecan」、「Toffee」配「Tan」、「Light Oat」配「Honey」色調，都採用柔和的色調，搭配Loewe Logo的皮革帶子，低調又時尚。Loewe Compact Two-Tone拉鍊銀包配置多個卡位、紙幣位及拉鍊隔層，拉鍊隔層更採用弧形設計，開口相當大，拿取東西也方便！

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Loewe Compact Two-Tone 拉鍊銀包

售價：HK$5,100起

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經典款式名牌銀包推薦【3】Loewe 皮革卡包

如果平常比較少帶現金出門，就推薦同樣是經典款式的Loewe Knot卡包！Loewe卡包推出多年一直深受歡迎，而Knot系列則是較新的款式，比起傳統繩結款更有特色、更時尚！Knot卡包設有四個外部卡位及一個拉鍊隔層，拉鍊格層可以存放現金、硬幣和收據等，卡位設置在卡包外，拿取卡片更方便！加上Knot卡包沒有厚度，可以輕鬆放入小廢包！ 另外亦推薦Loewe Pebble或Anagram的皮革卡包，設計更低調時尚，而且價格也很親民！

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Loewe 皮革卡包

售價：HK$3,200起

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經典款式名牌銀包推薦【4】Saint Laurent Envelope 皮革銀包

Saint Laurent Envelope 皮革銀包是品牌人氣爆燈的銀包款式之一，經典黑金配色型格時尚、白金配色斯文溫柔、米色配金色隨和簡約、灰褐色低調溫暖，總有一款適合你！Saint Laurent Envelope 皮革銀包以100%小牛皮製作而成，翻蓋位設有標誌​​性「YSL」Logo，內裡雖然沒有分隔，但亦有卡位及口袋，可以輕鬆放入紙幣及硬幣！

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Saint Laurent Envelope 皮革銀包

售價：HK$3,900

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經典款式名牌銀包推薦【5】Saint Laurent 皮革卡包

Saint Laurent 皮革卡包非常適合常帶小飛包出門的小資女！Saint Laurent 皮革卡包包身纖薄，採用耐用的黑色紋理皮革製成，完全不怕刮花！除了拉鍊位外，在包身外圍也設有五個卡位，可以放入日常使用的卡片，輕鬆拿取！除了經典「SAINT LAURENT」Logo，也有「YSL」Logo款式的卡包任你選擇！

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Saint Laurent 皮革卡包

售價：HK$2,850起

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經典款式名牌銀包推薦【6】GUCCI GG Marmont 皮革銀包

GUCCI GG Marmont 皮革銀包以chevron皮革製作，菱格外觀的背面品牌經典「GG」標誌，正面飾有GG復古金色Logo，低調又不失時尚感。銀包內有5個卡位、1個紙幣位及硬幣拉鏈口袋。除了有經典黑色、粉色之餘，更有最新的帆布配色，以帆布及皮革搭配製成！顏值在線且實用性十足！

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GUCCI GG Marmont 皮革銀包

售價：HK$3,950起

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經典款式名牌銀包推薦【7】GUCCI GG 皮革短銀包

GUCCI GG 皮革短銀包超實用！debossed款式上面壓有品牌標誌性的「GG」圖案，配有金色五金，設有八個卡位、紙幣位、拉鍊隔層，可以井井有條地收納所需用品！雖然銀包隔層很多，但厚度亦只有2厘米，耐裝又小巧！除了黑色及粉色的debossed款式外，亦有「GG Supreme」塗層帆布的款式，搭配紅綠色織帶更經典時尚！

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GUCCI GG 皮革短銀包

售價：HK$4,600起

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經典款式名牌銀包推薦【8】Balenciaga 皮革卡包

Balenciaga 皮革卡包貫徹了品牌的型格時尚感，採用小牛皮製成，卡包耐刮又耐磨，翻蓋位置印有品牌標誌，大小適中不算誇張。卡包設有4個卡位、1個紙幣隔層和1個鈕扣隔層，在包外亦有兩個卡位，可以用來放常用的卡，非常方便！

Balenciaga 皮革卡包

售價：HK$3,400

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經典款式名牌銀包推薦【9】Burberry 格紋皮革銀包

Burberry 格紋皮革銀包印有品牌標誌性的格紋圖案，辨識度極高，設計經典又高貴！銀包內有6個卡位、1個紙幣位及1個拉鍊隔層，可以存放硬幣和收據等，非常實用！

Burberry 格紋皮革銀包

售價：HK$4,500

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經典款式名牌銀包推薦【10】Chloé 皮革卡包

如果預算有限，小編極力推薦入手Chloé 皮革卡包！Chloé的兩款經典卡包分別為「C」系列及「Alphabet」系列。「C」系列卡包採用仿鱷魚紋和光滑皮革製成，包身以全拉鍊開合設計，內部可收納鈔票、硬幣和票據等物品，背面設有4個卡位。「Alphabet」系列則以耐磨的紋理皮革製成，間隔於「C」系列卡包一樣，不同的是包身沒有大大的「C」logo，而是在拉環上有一個拋光金色圓環，印有品牌Logo，款式更低調耐用！

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Chloé 皮革卡包

售價：HK$2,500起

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