快餐店早餐優惠5大推介｜麥當勞、大家樂　一間$6起任加配點心

快餐店早餐優惠｜全港多間食肆減價吸客！大家樂、一粥麵、McDonald’s、海皇粥店、Pizza Hut等食肆紛紛推出早餐優惠，掀起「早餐減價戰」！本文整合5大連鎖快餐店早餐優惠，有大家樂$28雞扒配豉油皇炒麵、海皇粥店$6起無限加配點心、一粥麵全日$28餐快閃等。讓大家可以用至抵價錢，以豐盛早餐迎接全新一日！



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Pizza Hut推出全新早餐。（fb@Pizza Hut Hong Kong & Macao）

快餐店早餐減價【1】大家樂 —— $28雞扒配豉油皇炒麵

今期大家樂「慳Gi選」有$28麥蘆卡蜜糖雞扒配豉油皇炒麵，連飲品。優惠限即日起至9月6日星期一至五早餐時段使用。另外還有長者優惠，Club 100長者會員憑「粉C優惠券」，嘟一嘟樂悠咭，即可享滿$28減$2.8全日優惠，還有$2.8熱咖啡和$1熱奶茶！

$28麥蘆卡蜜糖雞扒配豉油皇炒麵

優惠期：即日起至9月6日 星期一至五 早餐時段



$28減$2.8／$2.8 熱咖啡／$1熱奶茶優惠

優惠期：即日起至9月30日



今期大家樂「慳Gi選」有$28麥蘆卡蜜糖雞扒配豉油皇炒麵，連飲品。（fb@大家樂）

快餐店早餐減價【2】海皇粥店 —— $6起無限加配點心

早上11時半前早餐時段，凡惠顧正價粥品（瑤柱白粥除外），可以優惠價無限加配10款點心，有爆汁珍珠雞、蟲草花燒賣、香煎芋絲糕難等、煎堆點心可選，加配價錢只是$6起！

優惠時段：早上11時半前

指定分店：灣仔莊士敦道/銅鑼灣駱克道/尖沙咀樂道/粉嶺/上水名都/沙田好運中心



（fb@海皇 Ocean Empire）

快餐店早餐減價【3】Pizza Hut —— $34起4款新早餐加盟

Pizza Hut「滋味早餐」連飲品$34起！最近還加入了4款新早餐，包括港式厚蛋三文治、烘火腿芝士吐司、烘火腿芝士吐司（半份）配炒/煎蛋及煙肉/火腿、意大利蔬菜湯意粉配炒/煎蛋及煙肉/火腿 （只限堂食），逢星期六日指定分店先有！

早餐時段：逢星期六、日及公眾假期早上9時至中午12時



*適用於以下分店

屯門屯利街1號華都花園3樓1A號舖

馬鞍山安祿街18 號 新港城中心 3樓3021-3022號舖

大埔超級城商場A區2樓76-82號舖

將軍澳重華路8號東港城第一層199A號舗及相連座位間

紅磡黃埔花園第2期商場地下G10A號舖

鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓321號舖

康山道1-2號康怡廣場北座3樓T1號舖

香港仔成都道38號利港中心2樓210號舖



快餐店早餐減價【4】一粥麵 —— 全日$28餐快閃優惠

一粥麵推出全日$28快閃優惠，早午茶均有$28平價之選！早市沙爹牛肉即食麵配牛油厚多士+茶/啡，午市台式燻蛋滷肉飯，還可以加$3配冷/熱飲品，茶市土匪七味炸無骨雞髀配紅豆冰，都只是$28！除了$28優惠價之外，於午/茶/晚市惠顧任何主食，即可加$8配糖水或油菜！

優惠期：即日起至9月1日



快餐店早餐減價【5】McDonald’s —— $35 McGriddles早餐優惠券

麥當勞今期最紅美食一定是McGriddles！下載麥當勞app並登記成為會員，每星期均可獲得不同電子優惠券。今個星期就有兩款McGriddles早餐優惠券，包括$36.5起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早餐套餐（原價$40），以及$35楓糖班戟豬柳漢堡超值早餐套餐（原價$38），還可以重覆使用！

優惠期：即日起至9月1日



麥當勞推出McGriddles早餐優惠券。（fb@McDonald's）

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