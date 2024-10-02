萬聖節2024｜旺角2萬呎鬼屋　恐怖玩具店＋祭祀儀式室　門票$96起

萬聖節2024！今年萬聖節除了海洋公園及迪士尼活動外，耀榮文化及U GO更會在旺角聯合主辦鬼屋，3大驚慄主題，每間都可以感受全方位感官驚嚇！10月更將有期間限定魷魚遊戲主題酒吧，將氣氛推到最高點！即看內文了解詳情！



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旺角創興廣場地庫2萬呎鬼屋 10.10起開幕／門票$158起

今年耀榮文化及U GO將在旺角創興廣場地庫聯合主辦「怨靈禁地」主題鬼屋，鬼屋佔地約22,000呎，特設三重禁地主題，分別為玩具店主題的《咒偶III》、獨家創新水系主題鬼屋《詛咒之鱗》以及需要完成前者才能獲得開啟之鑰的《怨》！除了主題鬼屋外，在10月的其中4天更將有魷魚遊戲主題酒吧（Squid Game Theme Bar），又可以打卡又可以玩，將氣氛推到最高點！

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「怨靈禁地」主題鬼屋將在10月10日起開幕，逢星期五、六、日、10月30日及31日開放，每間獨立鬼屋體驗門票為HK$158（另加HK$12手續費），如果想玩曬3間鬼屋，體驗套票則為HK$288（另加HK$12手續費），即每間鬼屋只需HK$96！真係超抵玩！

三重禁地｜《咒偶III》、《詛咒之鱗》、《怨》

指定鬼屋體驗：HK$158（另加HK$12手續費）

三重禁地玩命套票：HK$288（另加HK$12手續費）

＊需持有《三重禁地玩命套票》才能打開《怨》之門

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開放日期：2024年10月10、11、20、26、27、30、31日

開放時間：18:00 - 00:00

地址：旺角創興廣場地庫

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主題一｜玩具店主題《咒偶III》

鬼屋將延續以往破舊的玩具店主題《咒偶III》，並加入全新故事，共設有9大關卡。關卡中的祭祀儀式室及打生樁室將揭示施害者有多殘暴不仁，在進入鬼屋後，更會被有缺陷的人偶包圍！想逃出生天就要努力闖關！

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主題二｜獨家創新水系主題鬼屋《詛咒之鱗》

《詛咒之鱗》鬼屋是首個以創新水系原素為主題的鬼屋，令人彷彿置身於水中！故事講述香港海域裡有一種被稱為人魚的古老水生精靈。在某些特別日子，人魚會到岸邊褪下外皮清洗，並以「肉身」吸收月光精華，若此時有人找到人魚褪下的皮，可以此要脅人魚與其結婚生子，直至人魚找回衪失去的外皮。

在過往的日子，無數的探靈者曾嘗試進入漁村，但從未有人能成功找出故事的真相。在尋找真相的同時，更有機會被水中生物拖走！只要成功找到密碼，便可以打開《怨》之門！

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主題三｜沉浸式鬼屋體驗《怨》

在《詛咒之鱗》 中獲得神秘密碼後，便可以打開《怨》之門，進入真正的漁村世界，了解漁村真正的故事。《怨》鬼屋為你帶來沉浸式體驗，地上遇害者的屍體、牆上求救的字句都令人不寒而慄！

在鬼屋中最重要的關卡「血池領域」，是所有怨念集結的地方，陰氣極重！想離開這個地方，就要一邊躲避怪物，一邊穿越血池尋找逃生出路！

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注意：《怨》的故事為另外兩個主題的延續，必需先完成《咒偶III》及《詛咒之鱗》，才能開啟《怨》之大門！

三重禁地｜《咒偶III》、《詛咒之鱗》、《怨》

指定鬼屋體驗：HK$158（另加HK$12手續費）

三重禁地玩命套票：HK$288（另加HK$12手續費）

＊需持有《三重禁地玩命套票》才能打開《怨》之門

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開放日期：2024年10月10、11、20、26、27、30、31日

開放時間：18:00 - 00:00

地址：旺角創興廣場地庫

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