萬聖節好去處｜太空館變身巨型南瓜　雪糕免費派發｜附時間＋詳情

踏入10月，來到全城投入「哈囉威」萬聖節的日子，今年旅發局將會推出4大驚喜，包括一系列的萬聖節打卡點、夜間美食攻略及餐飲著數優惠，包括把太空館變身成為巨型的南瓜、菠蘿包，想知有什麼好玩、好食？《香港01》「好食玩飛」馬上為大家介紹！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

太空館在萬聖節變身巨大南瓜！（旅發局圖片）

哈囉威香港4大驚喜【1】太空館變巨型菠蘿包﹑南瓜

萬聖節又怎少得打卡影相呢？由10月18日（星期五）開始至10月31日（星期四），尖沙咀香港太空館每晚8時15分至10時30分，將會搖身一變，成為萬聖節的巨型南瓜﹑白色幽靈﹑菠蘿包﹑銀河及蝙蝠的光影造型動感登場，現場還會配以音樂！把現場氣氛推至最高點！而且還會不定時舉行快閃街頭表演，跟市民、旅客一起互動！

哈囉威香港4大驚喜【2】發光電車穿梭港島

電車是港島區最有代表性的交通工具，這次旅發局更會推出「哈囉威香港」發光主題電車！由10月11日（星期五）起，發光主題電車會出沒在港島的大街小巷，日與夜閃耀地穿梭！在10月31日萬聖節當晚，還會有電車巡遊表演，一班可愛的「鬼怪」將會乘坐派對電車跟大家見面！

哈囉威香港4大驚喜【3】夜間美食狂熱&超值優惠

跟朋友看完太空館南瓜、追完發光電車，應該差不多感到肚子餓了？旅發局為喜愛夜生活的市民和旅客提供深夜美食地圖，收錄全港超過30個深宵餐飲推介！匯聚國際風味﹑地道經典﹑窩心甜品、滋味火鍋等等，讓大家能夠感受香港「美食之都」的魅力！

更挖掘出約20個超值美食優惠，例如優惠價港幣9.9元享用羊腩煲；堂食免費獲贈北京填鴨一份；半價享用海鮮拼盤連白酒（二人份）；酒店自助晚餐買二送一；啤酒買一送一等等！

👉🏻即睇深宵美食狂熱攻略＆超值美食優惠清單

哈囉威香港4大驚喜【4】南瓜雪糕車大派雪糕

為迎接10月哈囉威香港，香港國際機場﹑港鐵車站﹑旅客諮詢中心﹑多個商場都陸續換上萬聖節新裝。更有一輛人氣雪糕車變身成「南瓜車」在鬧市穿梭！這輛南瓜車將會在10月18﹑19﹑25﹑26日（星期五及六）晚上及萬聖節當晚（10月31日）現身於身銅鑼灣﹑尖沙咀及旺角街頭！讓旅客、市民可以打卡拍照。

這輛南瓜車更會在萬聖當晚（10月31日）晚上7至10時，於中環8號碼頭（近摩天輪）向市民及旅客免費派發雪糕！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略