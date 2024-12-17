聖誕大餐2024推介9間｜生蠔／鮑魚／龍蝦任食$141起！低至55折

聖誕大餐2024｜聖誕節怎可以沒有聖誕大餐？以下9間聖誕大餐推介，有到會、火鍋、燒肉、自助餐及下午茶等不同的聖誕聚會必吃美食，除了一間有快閃55折優惠外，更有一間價錢低至$141，想與親朋好友共度聖誕的美好時光，就要及早預訂了！



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聖誕大餐優惠【1】悦品酒店——烤全火雞／原隻龍蝦／燒生蠔 低至72折

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悅品酒店推出「聖誕節臻選 • 自助晚餐」！除了有聖誕節必食的烤全火雞配金巴梨醬外，還有聖誕燒澳洲和牛西冷配燒汁、聖誕BBQ豬仔骨、烤聖誕橙鴨，以及充滿聖誕氣氛的聖誕樹形朱古力蛋糕、聖誕曲奇餅、聖誕杯子蛋糕及德式聖誕蛋糕等等，相當應節！

餐廳還有一系列冰鎮海鮮，如鱈場蟹腳、翡翠螺、麵包蟹及藍青口。熱盤方面，推介香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、焗芝士波士頓龍蝦、金銀蒜燒生蠔等昂貴食材入饌美食！現有優惠低至72折！

此外，屯門悅品酒店另有「聖誕•風味火腿半自助晚餐」，可自選一款主菜，當中推介焗原隻新鮮波士頓龍蝦、燒和牛肉眼扒、焗澳洲羊鞍、香煎鵝肝，或慢煮火雞胸。而半自助餐還有沙律、自助甜品 、咖啡或茶可無限添加，非常抵食！現有優惠96折！

悦品酒店｜聖誕半自助午餐

9/12/2024-19/12/2024

優惠價：成人 $149起（荃灣）

優惠價：成人 $141起（屯門）

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悦品酒店｜聖誕節海鮮自助午餐

20/12/204-26/12/2024

優惠價：成人 $299起、長者 $259起、小童 $212起（荃灣）

優惠價：成人 $156起、長者 $251起、小童 $204起（屯門）

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悅品酒店｜聖誕節臻選 • 自助晚餐

16/12/2024-26/12/2024

優惠價：成人 $228起、長者 $386、小童 $299（荃灣）

優惠價：成人 $465起、長者 $393起、小童 $322起（屯門）

即享👉🏻屯門悅品酒店自助餐優惠🔥／荃灣酒店自助餐優惠🔥 屯門悦品酒店｜聖誕•風味火腿半自助晚餐

16/12/2024-19/12/2024

優惠價：成人 $228

＊半自助晚餐提供最低價錢之套餐一款，可於現場另加費用轉享其他主菜。

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悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



聖誕大餐優惠【2】中環美利酒店 Garden Lounge——聯乘連卡佛／鵝肝布里歐多士／龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包 獨家7折

👉🏻✨即享獨家7折優惠✨

中環美利酒店 Garden Lounge聯乘連卡佛推出「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶套餐，精緻甜鹹點配上可愛的連卡佛聖誕吉祥物Baz及他的朋友，非常適合打卡！當中推介鵝肝布里歐多士、椰子奶油慕絲、龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包；甜點必食士多啤梨馬卡龍薑橙忌廉、煎茶慕斯蛋糕、柚子黑朱古力，現時更有獨家7折優惠！

中環美利酒店 Garden Lounge｜Baz & Friends 雪地冒險之旅下午茶

1/12/2024-15/1/2025【每日限額搶購】

優惠價：$685.3／2人（人均$343）

優惠價：$728.2／2人（人均$364）

24/12/2024-25/12/2024

優惠價：$941.6／2人（人均$471）

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地址：香港中環紅棉路22號

電話：3141 8888



聖誕大餐優惠【3】香港富麗敦海洋公園酒店——即割現剖黃鰭吞拿魚／意式脆皮烤豬肉卷 低至77折

👉🏻✨低至77折望海景食自助餐✨

香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳環境舒適，設落地玻璃可俯瞰中國海，還有多個即席烹調美食區，可欣賞廚師手藝，與親朋戚友在這裡共度聖誕就最好不過。

餐廳晚餐主打原隻美國傳統火雞、現剖黃鰭吞拿魚及意式脆皮烤豬肉卷等美食，此外還有一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、蘋果批伴雲呢拿汁及蒙布朗栗子蛋糕等；午餐除了有多款冰鎮海鮮，還有煙肉白酒忌廉汁煮青口、 肉眼扒、西班牙白毛豬火腿等熱盤。現有低至77折優惠！

香港富麗敦海洋公園酒店｜節慶自助午餐

24-25、31/12

優惠價：$508起

香港富麗敦海洋公園酒店｜節慶自助晚餐

24-25、31/12

優惠價：$678起

👉🏻✨低至77折望海景食自助餐✨

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



聖誕大餐優惠【4】歷山酒店——焗卡邦尼鮑魚／新鮮生蠔／皇帝蟹芝士通粉 人均$260起

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歷山酒店推出「閃亮歐陸聖誕」自助午餐及晚餐優惠，晚餐除了有自助餐回本必食的新鮮生蠔、鱈場蟹腳外，還有聖誕火雞粟米紅莓醬沙律、蜜餞火腿配蘋果砵酒汁、皇帝蟹芝士通粉、奶油焗卡邦尼鮑魚、廚師即場烹調的香煎鴨肝伴芝士粟米蓉、波士頓龍蝦野菌芝士意大利飯配黑松露醬等等，還有各式各樣的應節甜品，包括傳統德國聖誕蛋糕、聖誕薑餅木糠布甸，保證能在聖誕享受一頓豐富的大餐，現有優惠人均$260起！

歷山酒店｜「閃亮歐陸聖誕」節日半自助午餐

16-18/12, 23-24/12, 27/12 & 30-31/12

優惠價：$260起

＊半自助餐包括一款主菜，自助沙律及甜品吧，餐湯，無限暢飲果汁、咖啡及茶

歷山酒店｜「閃亮歐陸聖誕」節日半自助晚餐

15-19/12, 22-23/12, 29-30/12 & 1/1

優惠價：成人 $377起；長者$332起；小童$287起

歷山酒店｜「閃亮歐陸聖誕」節日自助午餐

優惠價：成人$422起；長者$350起；小童$215起

歷山酒店｜「閃亮歐陸聖誕」節日自助晚餐

優惠價：成人$629起；長者$521起；小童$341起

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地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2888



聖誕大餐優惠【5】六國酒店Le Menu——龍蝦／花膠／扣鮑魚 2人同行快閃55折

👉🏻✨即搶55折快閃優惠

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，裝修簡潔優雅，在這裡享受聖誕大餐就最好不過！餐廳趁聖誕推出以龍蝦、花膠、扣鮑魚為主題的自助餐，除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒、片皮鵝、即切葡式燒乳豬和手握壽司等美食，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻。此外，每晚還有精彩的表演，如現製火焰雪山，充滿慶祝節日的氣氛！自助餐現時有快閃優惠，二人同行55折，還可任食三小時！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．花膠．扣鮑魚

1/12/2024-15/12/2024

二人同行快閃優惠價：$1,090起（人均$545起）

✨即搶55折快閃優惠

1/12/2024-31/12/2024

優惠價：成人 $630起

優惠價：小童 $425起

👉🏻✨即享61折自助餐優惠

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



聖誕大餐優惠【6】六國酒店Le Menu ——果漾花語下午茶自助餐 低至 55折

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六國酒店 Le Menu 西餐廳推出節日版「果漾花語下午茶自餐」，有蘑菇意大利飯、迷你鹹牛肉牛角包、野菌酥皮盒、豬扒包等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤；甜品方面，除了有Häagen-Dazs雪糕任食外，還有廚師即席烹調香蕉朱古力班戟、咖啡磅蛋糕、士多啤梨拿破崙等，可任食任飲4小時！現有快閃2人同行優惠，低至55折！

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（節日版）

1/12/2024-15/1/2025

優惠價：$478（人均$239）

16/12/2024-31/12/2024

優惠價：$548（人均$274）

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



聖誕大餐優惠【7】月膳工房 —— 聖誕到會／德國豬手／烤春雞 獨家88折

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聖誕想安在家中與親朋好友聚會？月膳工房推出聖誕外賣到會優惠，由4至6人到8至12人的大餐都有選擇。4-6人套餐有煙肉白汁焗青口、挪威煙三文魚香草白汁意粉、BBQ醬燒原條豬仔骨、辣味薯角拼手指炸魚等等；8-12人套餐有避風塘紐西蘭半殼肥美青口、日式粟米鰻魚炒飯、焗德國豬手、露絲瑪莉烤春雞等，超級豐富！現有獨家88折優惠！

月膳工房｜4-6人 聖誕到會

優惠價：$1,041（人均$173.5）

月膳工房｜8-12人 聖誕到會

優惠價：$1,795（人均$150）

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聖誕大餐優惠【8】牛大人——120分鐘日本黑毛和牛套餐／任食鮑魚 88折

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台式任食火鍋專門店牛大人，套餐現有88折優惠！牛大人火鍋足足有9款湯頭任君選擇，例如充滿台灣地道特色的紅燒牛骨鍋、秘方麻辣鍋，以及醍醐蕃茄酸辣鍋等等，在吃火鍋之前可先喝湯暖暖身，冬天時份就最適合不過！

現時牛大人於晚市提供120分鐘「日本黑毛和牛A4+」吃到飽套餐，除了可任食日本黑毛和牛之外，連鮑魚也可吃到飽！另外還有豬類、雞類、羊類、海鮮類等超過50款食物，給你慢慢選擇，一個套餐便能吃到多款美食！此外，套餐還會送贈每位食客一份澳洲M9和牛牛丸2粒及海鮮拼盤。現有優惠88折！

牛大人｜日本黑毛和牛套餐

星期一至四 18:00、18:30、20:15、20:45

優惠價：成人2位 $946（人均$473）

星期五至日及公眾假期 18:00、18:30、20:15、20:45

優惠價：成人2位 $964（人均$482）

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地址：

旺角彌敦道628號瓊華中心8樓（瓊華分店）

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心16樓（荃灣分店）

銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期5樓（銅鑼灣分店）

尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場2樓（尖沙咀分店）

旺角彌敦道610號荷李活商業中心地庫A&B號舖（荷李活分店）

觀塘開源道79號鱷魚恤中心5樓（觀塘分店）

沙田沙田正街11-17號偉華中心2樓9A-9B號舖（沙田分店）

元朗朗日路8號形點 II L3樓A316號舖（元朗分店）

將軍澳唐賢街9號Popcorn 2樓PopFood 3號舖（將軍澳分店）



聖誕大餐優惠【9】和牛燒肉一郎——黑毛和牛／牛肉刺身／原條牛脷 低至$358

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和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有的和牛部位，一個價錢可歎盡和牛的多重滋味，而且每款都油脂豐富、肉味濃厚。三款放題套餐均有黑毛和牛、多達30款特選牛、牛肉刺身、生牛肉壽司、雞肉、豚肉，及新鮮海鮮等美食。

套餐F更額外有精選頭盤，包括極上夏多布里昂、黑毛和牛、原塊日本A4和牛扒、原條牛舌 、原條五花肉、原隻大魷魚、帆立貝及青口。各款套餐現有優惠低至$358！👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set D

優惠價：$358

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和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

[每日限額兩名] 優惠價：$389

優惠價：$493

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set F

[每日限額兩名] 優惠價：$703

優惠價：$891

＊優惠適用於佐敦及荃灣分店

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）



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