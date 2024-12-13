日式放題優惠8間｜Omakase買1送1+安平燒肉任食＋燒海鮮!人均$142

日式放題優惠｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜臨近聖誕節，不少日本餐廳也推出折扣優惠，非常抵食！記者已為大家精選8間高質日本餐廳，地點遍佈旺角、銅鑼灣、荃灣、尖沙咀、屯門，當中日式火鍋有45折，Omakase更有買一送一，最平人均只需$142，詳情即睇下文！



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日式放題自助餐優惠【1】晴空日本料理 Seikuu──Omakase／拖羅／海膽 買一送一 👉🏻買一送一 只需$299🔥

位於尖沙咀的晴空日本料理 Seikuu，主打優質日本料理，食材均由日本空運到港。餐廳推出冬季限定「北海道松葉蟹・真蠔」廚師發辦一人前全日套餐，有櫻花蝦沙律、蟹肉茶碗蒸，以及日本拖羅、九州產時令白身魚、鰤魚及松露醬油赤海老5款刺身，另外仲有海膽、帆立貝、鰹魚及炙燒右口魚邊4款壽司，配送湯、甜品和小食，現有買一送一優惠，人均僅需$299，啱晒帶埋另一半去食！

晴空日本料理 Seikuu｜北海道松葉蟹・真蠔廚師發辦一人前全日套餐

優惠價（2位）：$598｜人均$299｜原價$1,196

優惠有效期：即日至2025年2月28日

👉🏻買一送一 只需$299🔥

地址：尖沙咀金巴利街8號地下1號舖

電話號碼：4611 6566



日式放題自助餐優惠【2】三郎。燒肉──聖誕及除夕極致晚餐／和牛／海膽 86折👉🏻立即預訂三郎。燒肉🤤

三郎。燒肉推出「聖誕及除夕極致晚餐」，包前菜、刺身、燒肉、海鮮、下酒菜、汁物、飯及甜品，可歎盡多款和牛、一夜干雞翼、大虎蝦、松葉蟹海膽煲仔飯、和牛生菜包或紫蘇葉和牛海膽卷等美食。店舖設有榻榻米獨立房間，座位寬敞私隱度高，非常適合與朋友聚餐，現套餐有86折優惠，包埋加一！👉🏻立即預訂三郎。燒肉🤤

聖誕及除夕極致晚餐

優惠價（2位）：$1,216｜人均$608｜原價$1,408

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地址：尖沙咀中間道15號H Zentre地下3號舖

電話號碼：2398 1813



日式放題自助餐優惠【3】香江花月──招牌日本牛乳玫瑰鍋／珍寶特選牛圈／多款海鮮 人均$184 👉🏻$184歎牛乳玫瑰鍋🤤

主打養生美顏火鍋的餐廳香江花月，其招牌牛乳火鍋，湯底採用北海道全脂牛乳熬煮而成，配上多種色彩嬌豔的花瓣，不但有緩解壓力的功效，還可打卡影相！套餐「珍量版特選牛圈拼日本牛乳玫瑰鍋」包含珍寶特選牛圈，可品嚐到牛肉最精要的部位；喜歡吃鮑魚、蟶子、大蝦等海鮮的，還可選『小「鮮」「肉」拼日本牛乳玫瑰鍋 』套餐，現有獨家優惠45折，人均低至184！👉🏻$184歎牛乳玫瑰鍋🤤

香江花月｜特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐

優惠價（2-4位）：$368｜人均$184（2位計）｜原價$818

香江花月｜小「鮮」「肉」拼日本牛乳玫瑰鍋

優惠價（2-4位）：$598｜人均$299（2位計）｜原價$1062.8

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

👉🏻$184歎牛乳玫瑰鍋🤤

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓（6565 7888）／荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630B號（6637 6688）



日式放題自助餐優惠【4】和牛燒肉一郎──黑毛和牛／牛肉刺身／新鮮海鮮 低至$358👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有的和牛部位，一個價錢可歎盡和牛的多重滋味，而且每款都油脂豐富、肉味濃厚。三款放題套餐均有黑毛和牛、多達30款特選牛、牛肉刺身、生牛肉壽司、雞肉、豚肉，及新鮮海鮮等美食。

套餐F更額外有精選頭盤，包括極上夏多布里昂、黑毛和牛、原塊日本A4和牛扒、原條牛舌 、原條五花肉、原隻大魷魚、帆立貝及青口。各款套餐現有優惠低至$358！👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set D

優惠價（1位）：$358｜原價$481.1

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

[每日限額兩名] 優惠價（1位）：$389｜原價$663.3

優惠價（1位）：$493｜原價$663.3

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set F

[每日限額兩名] 優惠價（1位）：$703｜原價$1,197.9

優惠價（1位）：$891｜原價$1,197.9

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

＊優惠適用於佐敦及荃灣分店

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）



日式放題自助餐優惠【5】黑木亭居酒屋｜A5宮崎和牛、波士頓龍蝦盆菜 低至42折

黑木亭居酒屋推出了兩款創新日式盆菜！「鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜」右邊為壽喜燒、左邊為濃汁或麻辣炆豬手熬煮的濃汁兩個湯底，一個盆菜兩款口味！另外可額外加配A5宮崎和牛或波士頓龍蝦。餐廳另有「A5宮崎和牛壽喜盆菜」及「波士頓龍蝦盆菜」，配有磯煮鮑魚、日本帆立貝、深海虎蝦、廣島蠔等新鮮海鮮，現有優惠低至42折！

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黑木亭居酒屋｜鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜

優惠價（6人份）：$874｜人均$146｜原價$2,058

優惠價（10人份）：$1,415｜人均$142｜原價$3,331

優惠價（6人份）：$1,045｜人均$174｜原價$2,460（配A5宮崎和牛）

優惠價（10人份）：$1,699｜人均$170｜原價$3,998（配A5宮崎和牛）

優惠價（6人份）：$1,153｜人均$192｜原價$2,306（配波士頓龍蝦）

優惠有效期：即日起至2025年1月31日

👉🏻低至42折預訂

日式放題自助餐優惠【6】安平燒肉──120分鐘澳洲M5和牛燒肉任食／18cm內裙柳 獨家優惠9折起

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安平燒肉推出兩款120分鐘任食澳洲M5和牛套餐，除了有和牛吃到飽之外，還有過百款食物任君選擇，如牛舌芯、美國SRF極黑牛，以及滷水涼拌鴨舌、鹽酥雞等台灣夜市小吃。當中推介M5和牛套餐的期間限定菜色：長達18cm的威士忌醬烤波蘿內裙柳，不但肉味濃郁，而且肉質軟嫩，另外SRF極黑牛餐的限定菜色：威士忌醬烤鮑魚，同樣值得一試！現有獨家優惠9折起！

安平燒肉｜120分鐘M5和牛燒肉吃到飽

星期一至四

優惠價（2位）：$828｜人均$414｜原價$920

星期五至日、公眾假期及其前夕

優惠價（2位）：$868｜人均$434｜原價$964

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安平燒肉｜120分鐘SRF極黑牛餐燒肉吃到飽

星期一至四

優惠價（2位）：$770｜人均$385｜原價$810

星期五至日、公眾假期及其前夕

優惠價（2位）：$812｜人均$406｜原價$854

👉🏻9折預訂安平燒肉🤤

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心17樓全層／將軍澳唐賢街9號Popcorn商場2樓PopFood 4號舖



日式放題自助餐優惠【7】御滿屋日本料理──海膽手卷／燒蠔壽司／榴槤加州卷 獨家優惠$223.2起 👉🏻即訂御滿屋2小時放題😍

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！

此外，放題組合還可享有免費升級Häagen-Dazs及MÖVENPICK、馬來西亞D24榴槤、鐵板燒紐西蘭西冷牛扒無限任食套餐！現有獨家優惠，人均$223.2起！👉🏻即訂御滿屋2小時放題😍

御滿屋日本料理｜2小時放題自助餐（只限1/12-15/12）

星期一至四 午市12:00-15:00

午市優惠價（1位）：$223.2｜原價$248

晚市優惠價（1位）：$268.2｜原價$298

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星期五至日

午市優惠價（1位）：$241.2｜原價$268

晚市優惠價（1位）：$279.9｜原價$311

👉🏻即訂御滿屋2小時放題😍 御滿屋日本料理｜2小時放題自助餐（只限16/12-31/12）

星期一至四

午市優惠價（1位）：$230｜原價$248

晚市優惠價（1位）：$277｜原價$298

星期五至日

午市優惠價（1位）：$249｜原價$268

晚市優惠價（1位）：$295｜原價$311

優惠期：即日起至2024年12月31日

＊不適用於公眾假期及公眾假期前夕

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地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



日式放題自助餐優惠【8】鮮燒 • 酒屋──$9串燒/聖子皇/燒蠔 低至半價 👉🏻鮮燒 • 酒屋半價訂座✨

鮮燒 • 酒屋主打將日本料理及川菜融合，在享受日本美食的同時，還能吃到香香辣辣的川菜，相當有驚喜！另外，餐廳更提供2小時任飲任食，以及超便宜的$9串燒優惠，除了可暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒外；還可喝巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！另外推介必食聖子皇，非常大隻鮮甜，還有海水味十足的燒蠔等；另外還可以半價價錢購買電子現金券，現有低至半價優惠！

👉🏻鮮燒 • 酒屋半價訂座✨

鮮燒 • 酒屋｜2小時任飲任食

優惠價（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

優惠價（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

鮮燒 • 酒屋｜電子現金券

$200電子現金券

優惠價：$100｜原價$200

$500電子現金券

優惠價：$250｜原價$500

＊電子現金券適用於堂食或外賣自取；每次消費可同時使用多張電子現金券，金額上限為$1,000

優惠期：即日起至2025年2月5日

👉🏻鮮燒 • 酒屋半價訂座✨

地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



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