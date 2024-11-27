燒肉放題+火鍋推介｜安平燒肉買一送一!人均$241　牛大人88折優惠

燒肉放題｜和牛火鍋｜在香港一樣吃到高質的和牛燒肉放題和火鍋！除了自助餐、西餐和中菜外，深受港人歡迎的，便非燒肉、火鍋莫屬。以下推介2間可以吃到和牛的人氣餐廳，不但可吃和牛燒肉或火鍋任食，而且正在做超抵優惠！最平人均$241便吃得到，即睇下文！



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和牛燒肉放題火鍋推介【1】安平燒肉──120分鐘澳洲M5和牛燒肉任食 買一送一

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以著名的安平老街為修裝風格，來自台灣的人氣燒肉店安平燒肉也有聖誕大餐！全新聖誕限定的威士忌系列套餐，由台灣總廚自家調製威士忌醬，讓每一口燒肉夾帶淡淡威士忌香氣及獨有煙燻味，非常惹味！

而當中特別推介期間限定菜色，長達18cm的威士忌醬烤波蘿內裙柳，內裙屬於牛肉肉味最濃的部位之一，不但軟嫩，而且充滿肉汁，另外還有威士忌醬烤鮑魚、威士忌醬烤芝麻牛舌片等，同樣值得一試！

而荃灣、將軍澳分店現時更有買一送一優惠，套餐120分鐘可任食澳洲M5和牛燒肉，還有過百款食物任君選擇，如牛舌芯、美國SRF極黑牛，以及一系列的台灣夜市小吃，包括滷水涼拌鴨舌、鹽酥雞，人均更低至$241！

安平燒肉｜和牛燒肉套餐

銷售時間：25/11/2024-31/12/2024

兌換時間：29/11/2024-31/12/2024

優惠價：成人2位 $481.8｜人均$241

＊買一送一優惠套餐適於用荃灣、將軍澳分店

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地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心17樓全層／將軍澳唐賢街9號Popcorn商場2樓PopFood 4號舖



和牛燒肉放題火鍋推介【2】牛大人──120分鐘日本黑毛和牛套餐／任食鮑魚 88折

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台式任食火鍋專門店牛大人，套餐現有88折優惠！牛大人火鍋足足有9款湯頭任君選擇，例如充滿台灣地道特色的紅燒牛骨鍋、秘方麻辣鍋，以及醍醐蕃茄酸辣鍋等等，在吃火鍋之前可先喝湯暖暖身，冬天時份就最適合不過！

而現時牛大人於晚市提供120分鐘「日本黑毛和牛A4+」吃到飽套餐，除了可任食日本黑毛和牛之外，連鮑魚也可吃到飽！另外還有豬類、雞類、羊類、海鮮類等超過50款食物，給你慢慢選擇，一個套餐便能吃到多款美食！此外，套餐還會送贈每位食客一份澳洲M9和牛牛丸2粒及海鮮拼盤。現有優惠88折！

牛大人｜日本黑毛和牛套餐

星期一至四 18:00、18:30、20:15、20:45

優惠價：成人2位 $946｜人均$473｜原價$1,074

星期五至日及公眾假期 18:00、18:30、20:15、20:45

優惠價：成人2位 $964｜人均$482｜原價$1,096

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地址：

旺角彌敦道628號瓊華中心8樓（瓊華分店）

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心16樓（荃灣分店）

銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期5樓（銅鑼灣分店）

尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場2樓（尖沙咀分店）

旺角彌敦道610號荷李活商業中心地庫A&B號舖（荷李活分店）

觀塘開源道79號鱷魚恤中心5樓（觀塘分店）

沙田沙田正街11-17號偉華中心2樓9A-9B號舖（沙田分店）

元朗朗日路8號形點 II L3樓A316號舖（元朗分店）

將軍澳唐賢街9號Popcorn 2樓PopFood 3號舖（將軍澳分店）



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