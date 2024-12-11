合和酒店6大必住理由｜12.10新開幕/維港景/落樓就購物/75折優惠

合和酒店｜位於灣仔的合和酒店在2024年12月10日開始試業！如果想在市區找一間裝修又新、房間夠寬敞的五星級酒店，合和酒店就是個不錯選擇！酒店坐落在合和商場之上，食玩買配套都非常完善！酒店新開幕更推出75折住宿優惠？《香港01》「好食玩飛」頻道馬上帶大家直撃合和酒店6大必住原因！



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合和酒店距離港鐵灣仔站僅3分鐘路程。（合和酒店圖片）

灣仔合和酒店必住原因【1】試業優惠房價低至75折

合和酒店在2024年12月10日起正式試業！為慶祝酒店試業，更推出「酒店開幕精彩客房禮遇」！即日起所有住客可享有75折優惠，房價僅HK$1,538起，優惠期至2025年2月28日！無論是想慶祝特別日子，或者想Staycation感受一下合和酒店的配套設施，這次都是絕佳的機會！

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灣仔合和酒店必住原因【2】客房俯瞰維多利亞港景觀

酒店提供多達1,000間寬敞客房，客房面積達300平方呎至3,888平方呎！客房類型多達17種，當中包裝豪華客房、豪華套房、行政套房、特色套房及總統套房，每種房型都能滿足不同住客的需要，無論是商務、休閒還是家庭住宿，都可以舒適入住。而且每間客房都可以欣賞到灣仔不同的景觀，無論是香港璀璨的城市夜景、翠綠的山景，還是壯麗的維多利亞港，都值得一看！當中最推薦的房型是座擁維多利亞港的尊貴海景客房，住客足不出戶都可能欣賞到維港靚景！

灣仔合和酒店必住原因【3】位置便利商務＋觀光必住

合和酒店距離港鐵灣仔站僅3分鐘路程、香港會議展覽中心僅10-15分鐘路程，加上8分鐘車程直達機場快綫（香港站），40分鐘車程即可到達香港國際機場，交通極便利！酒店附近亦有多個香港特色景點，例如和昌大押、灣仔街市、藍屋、利東街、舊灣仔郵局，只需步行5分鐘即可遇見這些充滿香港風情建築物。

灣仔合和酒店必住原因【4】70,000呎超大型宴會場地

酒店擁有大型的宴會大禮堂，包括6個多功能活動場地，提供70,000平方呎無柱式空間，可同時容納10桌至130桌高達1,800位賓客，加上樓底高，無論舉辦婚禮、聚會，還是展覽、會議都非常適合。酒店連同商場可以提供超過400個停車位，方便賓客能輕易抵達酒店及安心停泊坐駕，當飲宴、活動結束後不想舟車勞頓，入住合和酒店就是不二之選！

灣仔合和酒店必住原因【5】24小時健身室附蒸氣浴室和按摩浴池

合和酒店的設備完善，餐飲有粵菜廳、大堂咖啡廳、西餅店、大堂酒吧、池畔吧。當中粵菜廳「合和軒」提供時尚的當代粵菜，將傳統粵菜重新定義為富創意的招牌美食。休閒設施有20米室外游泳池、24小時健身室，位於酒店21樓的室外游泳池不單可以俯瞰灣仔充滿活力的城市美景，亦可以感受廣闊的翠綠景致！24小時健身室更附設蒸氣浴室和按摩浴池，洗滌住客疲勞的身心。

灣仔合和酒店必住原因【6】落樓就購物

酒店座落於「合和商場Hopewell Mall」之上，合和商場雲集多個食玩買知名品牌，當中必去有佔地12,000呎全亞洲首個大型任天堂Nintendo Switch的體驗專門店，更可以現場試玩遊戲！商場內還有多個運動品牌，包括adidas、PUMA、NIKE、New Balance，而生活品牌就有MINISO、Taste等，滿足購物和生活需要。合和商場的餐飲更匯聚中日韓泰各國特色美食，包括連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》的人氣粵菜食府「船記」！而連續十年獲得米芝蓮一星級榮譽，擁有過百年歷史壽喜燒料理餐廳「日山」亦即將開幕！

HOPEWELL HOTEL 合和酒店

地址：香港灣仔堅尼地道15號

交通：港鐵灣仔站3分鐘路程

訂房：合和酒店官方網站

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