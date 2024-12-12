合和酒店12.10開幕　最新婚宴場地！7萬呎無柱大禮堂＋維港景花園

合和酒店｜位於灣仔的合和酒店12月10日正式試業，酒店除了提供特色住宿及餐飲外，亦提供5大宴會場地，當中包括面積逾70,000呎的無柱式大禮堂，大家如果想尋找婚宴或宴會活動的理想場地，合和酒店也是最佳選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合合和酒店5大配套設施，相信可滿足你的需求！



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合和酒店12.10開幕 距離灣仔站3分鐘步程

合和酒店（Hopewell Hotel）於2024年12月10日開始試業，坐落在灣仔堅尼地道，與地標合和中心相連，距離灣仔地鐵站亦僅3分鐘步程，交通非常方便。

酒店擁有多達1,000間房、超過400個停車位個停車位，更提供不同大小、間隔、景觀的活動空間選擇，無論是籌備企業年底聚餐、大型活動還是婚宴都非常適合！

合和酒店宴會及活動場地【1】合和大禮堂

合和酒店設一座可容納多達1,800位賓客的大禮堂。合和大禮堂（GRAND BALLROOM）是樓底高達8米的無柱式活動空間，連同席前迎賓區及貴賓接待區在內，整個禮堂可容納最多130張圓桌！

合和大禮堂設計靈活，可將大禮堂分為兩個中型禮堂，內置大型舞台及LED幕牆，而且房車及貨車可直接駛進場地，舉辦不同規模的會議、婚宴或大型活動都適合！

合和酒店宴會及活動場地【2】水晶殿

除了大禮堂外，水晶殿（CRYSTAL COURT）同樣是無柱式活動空間，面積逾26,000平方呎、樓高達6.4米，可以容納750位賓客。水晶殿被大面積玻璃窗包圍，自然採光良好，空間明亮寬敞。

水晶殿內配備晶瑩閃爍的法式水晶吊燈、內置舞台及LED幕牆，設備齊全之餘更非常靈活，可以將場地分為兩個中型禮堂，亦附設席前迎賓區及VIP房間，助你成就完美宴會活動！

合和酒店宴會及活動場地【3】翡翠廳及珍珠廳

翡翠廳及珍珠廳（EMERALD PAVILION & PEARL PAVILION）的玻璃屋設計，以大自然為主題，盡享天然採光，翡翠廳坐擁泳池景色；珍珠廳則坐擁山景。翡翠廳及珍珠廳的面積超過4,000平方呎，最多分別可容納309及239位賓客，配備小型舞台，非常適合小型聚餐或宴會！

此外，翡翠廳及珍珠廳有户外花園相連，户外花園面積達9,871平方呎，玻璃屋搭配自然景觀浪漫又休閒，絕對是證婚、酒會或派對的最佳場地！

合和酒店宴會及活動場地【4】峯景匯 58

峯景匯 58（SUMMIT VIEW 58）位處酒店最高樓層的58樓，擁有270度的維港景致及山景，無論日間或晚間都可以欣賞到獨一無二的美景！

峯景匯58採用典雅貴麗的室內設計，場地風格奢華及充滿格調。場地分為室內、吧檯、開放式廚房及陽台空間，整體面積達5,200平方呎，最多可容納約140位賓客，用來舉辦小型聚會及企業晚宴就最適合！

合和酒店宴會及活動場地【5】會議室

會議室由5間可靈活組合的小型多功能會議室組成，面積由527到936平方呎不等，其中4間可以完全敞開，變成一個2,517平方呎的獨立活動空間，能夠提供最大的靈活性及多重功能。

合和酒店獨家試業優惠75折 房間俯瞰維港靚景

除了宴會及活動空間外．合和酒店亦提供1,000間、合共17種房型的客房及套房，面積從300平方呎到3,888平方呎不等，而且每間客房都可以欣賞到灣仔的絕美景觀，部分房型更可以俯瞰維港靚景！

合和酒店推出獨家試業優惠，住客可享有75折優惠。

為慶祝酒店試業，合和酒店更推出「酒店開幕精彩客房禮遇」。由即日起至2025年2月28日，所有住客可享有75折優惠，房價低至HK$1,538！想體驗合和酒店的配套設施就要把握機會了！

合和酒店（Hopewell Hotel）

地址：香港灣仔堅尼地道15號

交通：港鐵灣仔站3分鐘路程

訂房：合和酒店官方網站

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