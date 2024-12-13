合和酒店聖誕3大住宿優惠　房價75折！免費自助早餐、升級房型

合和酒店｜位於灣仔的合和酒店開始試業營運，期間推出「酒店開幕精彩客房禮遇」，住宿可享獨家優惠75折之餘，更有多項免費服務體驗！此外，合和酒店亦推出「合和慶典住宿禮遇」及「親子『童』樂住宿體驗」優惠。還在煩惱聖誕節去哪玩的話，推介大家在合和酒店度過！



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合和酒店全新開幕 3大住宿禮遇／免費升級／自助早餐

合和酒店是位於港島區最大的五星級酒店，提供多達1,000間客房及套房、70,000呎無柱大禮堂、室外游泳池、健身室、餐廳等設施配套。合和酒店於12月10日起開始試業營運，合和酒店同時推出3大住宿禮遇，無論是在節慶、生日或紀念日到訪，都有不同著數！

合和酒店（Hopewell Hotel）

地址：香港灣仔堅尼地道15號

交通：港鐵灣仔站3分鐘路程

訂房：合和酒店官方網站

合和酒店住宿禮遇【1】酒店開幕精彩客房禮遇

為慶祝試業，合和酒店推出「酒店開幕精彩客房禮遇」優惠。即日起至2025年2月28日，所有住客可享有75折優惠，房價低至HK$1,538，人均HK$769起就可在房內欣賞到絕美的灣仔市景或維港景色！

除了房價優惠外，禮遇更包括免費Lobby Café雙人自助早餐、免費升級至下一級別房型、免費享用無線寬頻上網服務、保證延遲退房至下午2時、於合和酒店旗下餐廳合和軒及大堂咖啡廳惠顧任何食品可享八五折優惠、免費使用室外游泳池及24小時健身中心，可以盡情享受！

合和酒店住宿禮遇👉🏻 酒店開幕精彩客房禮遇

合和酒店住宿禮遇【2】合和慶典住宿禮遇

如果打算慶祝聖誕節、生日或紀念日等節日，就絕對不能錯過「合和慶典住宿禮遇」，除了可以享有以上開幕禮遇外，合和酒店亦將送贈免費氣泡酒及精美蛋糕！

合和慶典住宿禮遇將贈送免費氣泡酒及精美蛋糕。

合和酒店住宿禮遇👉🏻 合和慶典住宿禮遇

合和酒店住宿禮遇【3】親子「童」樂住宿體驗

打算一家人來趟休閒的Staycation？合和酒店推出「親子『童』樂住宿體驗」住宿禮遇！優惠包括免費兩位成人及兩位小童自助早餐、免費精美迎賓甜點拼盤、免費使用額外沙發床、免費使用室外游泳池及24小時健身中心、免費無線寬頻上網服務、於合和酒店旗下餐廳合和軒及大堂咖啡廳惠顧任何食品，更可享八五折優惠！

合和酒店住宿禮遇👉🏻 親子「童」樂住宿體驗

合和酒店其他住宿禮遇 免費享用雞尾酒／敬茶套裝

除了以上三項住宿禮遇外，合和酒店亦有提供其他禮遇，包括「來一場療癒旅程」、「長期住宿禮遇」及「專尚商務套房住宿禮遇」等等，禮遇內容包含免費享用黃昏雞尾酒、免費迎新禮品等等，讓你無憂無慮度過休閒假期！詳情可以到官網參閱。

備註：免費使用室外游泳池 2025年春季開始啟用

合和酒店（Hopewell Hotel）

地址：香港灣仔堅尼地道15號

交通：港鐵灣仔站3分鐘路程

訂房：合和酒店官方網站

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