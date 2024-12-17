年糕優惠2025｜8間早鳥低至63折！帝苑酒店/Ｗ酒店/國金軒 $148起

年糕2025｜年糕優惠｜賀年糕點年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕等是應節或送禮必備，記者已為大家精選以下8間賀年糕點的店舖，有米芝蓮推介的中菜食府國金軒，也有主打矜貴食材、華麗包裝的Ｗ酒店、帝苑酒店及香格里拉等選擇，現時更有早鳥優惠低至63折，最平$148！



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年糕2024【1】利苑｜早鳥優惠92折

榮獲多年《米芝蓮指南》推介的利苑酒家推出5款優質年糕，包括：椰汁年糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、清香馬蹄糕、招牌棗皇糕，均採用上乘食材，且百分百香港製造。椰汁年糕以全國聞名的增城蔗糖製成，味道清甜不膩；蘿蔔糕精選泰國靚蝦米，口感香濃惹味！

此外，所有賀年糕點以充滿喜慶的紅色禮盒包裝，無論是送禮還是自用也同樣適宜！糕點由即日起至12月31日更有早鳥優惠，預訂可享92折；在2025年1月1日至25日期間，亦有96折優惠！👉🏻 ✨利苑早鳥優惠預訂✨

利苑｜星級賀年糕點早鳥優惠

招牌棗皇糕：$228｜原價$248

如意蘿蔔糕／臘味芋頭糕：$208｜原價$228

椰汁年糕／清香馬蹄糕：$198｜原價$218

優惠期：即日起至31/12/2024

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利苑｜星級賀年糕點優惠

招牌棗皇糕：$238｜原價$248

如意蘿蔔糕／臘味芋頭糕：$218｜原價$228

椰汁年糕／清香馬蹄糕：$208｜原價$218

最早可預訂日期：1/1/2025至25/1/2025

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年糕2024【2】帝苑酒店｜早鳥優惠8折起

帝苑酒店的賀年糕點向來深受歡迎！酒店今年推出多款新式糕點，有至尊日本蘿蔔糕、鴻運薑汁年糕、吉祥椰汁年糕、招財瑤柱蘿蔔糕、如意芋頭糕等，如果怕糖分高，還可選擇喜慶紅棗低糖年糕，相當貼心！至尊日本蘿蔔糕則採用優質日本蘿蔔，配上上等臘味，肥瘦適中，且充滿天然豉油及玫瑰露的鮮味。

此外，酒店也提供賀年精美禮盒，如蘿蔔糕配搭年糕，或蘿蔔糕配紅燒鮑魚，作為拜年禮物非常大方得體！現有早鳥優惠8折起！👉🏻 ✨8折早鳥優惠預訂✨

帝苑酒店｜年糕早鳥優惠

日本蘿蔔糕：$367.2｜原價$408

紅棗低糖年糕：$295.2｜原價$328

以下年糕全部同價

椰汁年糕／薑汁年糕／瑤柱蘿蔔糕／如意芋頭糕／金玉馬蹄糕／蓮子紅豆糕

優惠價：$254.4｜原價$318

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帝苑酒店｜賀年禮盒早鳥優惠

帝苑軒雙喜禮盒：$637.2｜原價$708

帝苑軒X.O.辣椒醬禮盒：$628.2｜原價$698

帝苑軒紅燒鮑魚禮盒：$745.2｜原價$828

鴻圖禮盒：$349.2｜原價$388

富貴錦鯉禮盒（500克）：313.2｜原價$348

最早可預訂日期：即日至9/1/2025

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年糕2024【3】九龍香格里拉｜85折早鳥優惠

吃膩了傳統年糕？由米芝蓮星級香宮中菜團隊主理的九龍香格里拉，今年將傳統年糕結合近年在甜品界大行其道的開心果，推出開心果年糕！此外，酒店還提供香宮三十年陳皮紅豆年糕、香宮臘味蘿蔔糕、香宮臘味芋頭糕及香宮金沙奶黃糕等經典賀年年糕，包裝盒印有由英國著名藝術家Malcolm Golding創作的香格里拉壁畫，非常別出心裁，無論送禮還是自用也適宜。現有85折早鳥優惠！👉🏻 ✨85折早鳥優惠預訂✨

九龍香格里拉｜年糕早鳥優惠

香宮開心果年糕／香宮臘味蘿蔔糕／香宮臘味芋頭糕：$339｜原價$398

香宮三十年陳皮紅豆年糕：$373｜原價$438

香宮金沙奶黃糕：$313｜原價$368

最早可預訂日期：14/1/2025

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年糕2024【4】國金軒｜早鳥優惠低至67折

榮獲米芝蓮推介的中菜食府國金軒，糕點一向也是信心保證，今年精選賀年糕點有：巴馬金腿蘿蔔糕、黑糖椰汁年糕、金箔燕窩花香椰汁糕及棗皇薑汁南棗糕等，均由高級食材製造，亦是國金軒的皇牌糕點，巴馬金腿蘿蔔糕配搭金華火腿，令蘿蔔糕更有鹹香；黑糖椰汁年糕採用散發淡淡炭燒焦香，而且口感軟糯，無論送禮還是一家人聚餐也合適不過。國金軒現有早鳥優惠，低至67折！👉🏻 ✨低至67折優惠預訂✨

國金軒｜賀年糕點或禮盒禮券早鳥優惠

巴馬金腿蘿蔔糕：$308｜原價$458

黑糖椰汁年糕／棗皇薑汁南棗糕：$268｜原價$388

金箔燕窩花香椰汁凍糕：$338｜原價$498

雙囍迎春賀年禮盒：$688｜原價$888

最早可預訂日期：16/1/2025

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年糕2024【5】香港東涌世茂喜來登酒店｜早鳥優惠低至75折

香港東涌世茂喜來登酒店的采悅軒，由中菜行政總廚鍾志強師傅製作出三款賀年糕點，包括巴馬火腿蘿蔔糕、沖繩黑糖年糕以及乾清棗皇年糕，巴馬火腿肉質柔軟、甘甜芳香，切成細粒令蘿蔔糕的口感更豐富；沖繩黑糖有濃厚咖啡味，加上甜度適中，用來製作年糕最適合不過！三款年糕現有早鳥優惠低至75折！

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香港東涌世茂喜來登酒店｜賀年糕點

巴馬火腿蘿蔔糕／沖繩黑糖年糕／乾清棗皇年糕：$231｜原價$308

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年糕2024【6】W酒店｜早鳥優惠低至63折

香港W酒店提供新春賀年糕點、賀年禮盒優惠，主打新春賀年年糕、經典賀年蘿蔔糕，以及春意盎然賀年禮盒、幸福滿堂賀年禮盒兩款禮盒。春意盎然賀年禮盒包含年糕、汽泡酒、蜂蜜及自字製黑椒腰果；幸福滿堂賀年禮盒有蘿蔔糕、汽泡酒、自家製XO醬及自家製黑椒腰果。糕點及禮盒均以充滿質感的圖騰作為包裝封面，用作拜年禮物十分體面。現有低至63折早鳥優惠！👉🏻 ✨低至63折早鳥優惠預訂✨

W酒店｜年糕早鳥優惠

新春賀年年糕：$207｜原價$258

經典賀年蘿蔔糕：$239｜原價$298

W酒店｜禮盒優惠

春意盎然賀年禮盒：$528｜原價$828

幸福滿堂賀年禮盒：$598｜原價$898

最早可預訂日期：22/1/2025

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年糕2024【7】九龍酒店｜低至75折早鳥優惠

九龍酒店龍逸軒精選三款賀年糕點，包括櫻花蝦瑤柱臘味蘿蔔糕、元貝富足臘味芋頭糕及沖繩黑糖椰汁年糕。櫻花蝦瑤柱臘味蘿蔔糕採用一級臘腸、瑤柱、櫻花蝦、上等金鉤蝦米等入饌；元貝富足臘味芋頭糕則選用頂級元貝，配上非常足料的臘味；沖繩黑糖椰汁年糕以黑糖及椰汁作食材調味，令年糕甜而不膩，味道恰到好處。現有低至75折早鳥優惠！👉🏻 ✨低至75折優惠預訂✨

九龍酒店｜年糕早鳥優惠

櫻花蝦瑤柱臘味蘿蔔糕：$276｜原價$368

元貝富足臘味芋頭糕：$276｜原價$368

沖繩黑糖椰汁年糕：$201｜原價$268

最早可預訂日期：21/1/2025

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年糕2024【8】ISABELLE｜早鳥優惠低至69折

ISABELLE推出新春年糕優惠，所有食材百份百香港製造，保證味道正宗！食店主打小米年糕、薑汁年糕、紅棗蓉年糕、櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕。另外，如果吃膩了傳統糕點，還可試試他們的伯爵茶年糕、抹茶紅豆麻糬年糕。現有低至69折優惠！👉🏻 ✨低至69折優惠預訂✨

ISABELLE｜年糕早鳥優惠

以下年糕全部同價

小米年糕／薑汁年糕／紅棗蓉年糕／伯爵茶年糕／抹茶紅豆麻糬年糕／櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕優惠價：$148｜原價$215

最早可預訂日期：即日至10/1/2025

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