下午茶自助餐優惠7大｜必食龍蝦生蠔／甜品／買1送1　人均$119起

下午茶自助餐優惠｜想在假日吃頓好的，除了自助晚餐之外，下午茶都是個好選擇，可以填飽肚又不會太heavy！《香港01》頻道「好食玩飛」整合7大下午茶自助餐優惠推介，人均只需$119起便可歎盡生蠔、M6和牛、極尚魚子醬燒賣、柚子醬香脆帶子等美味又打卡able的茶點！即看內文搶優惠啦！



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下午茶自助餐優惠推介【1】六國酒店 — 果漾花語下午茶／特色焦糖燉蛋／獨家2人同行52折

六國酒店推出節日版果漾花語下午茶自助餐，以水果和花卉元素為主題，呈獻凍肉及芝士拼盤、壽司卷、煙肉開心果蜂蜜南瓜等凍盤；蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、墨西哥薄脆等熱盤；焦糖燉蛋、蜜桃拿破崙、Häagen-Dazs雪糕等甜品，更有即席烹調甜品等多達40款茶點及飲品，而且可以任食任飲4小時！👉🏻獨家2人同行55折預訂

六國酒店 — 果漾花語下午茶自助餐

成人（2位）：$399｜人均：$200｜原價：$766

（快閃優惠訂購日期：1月20至31日；換領日期: 1月2至31日）

成人：$268｜原價：$383

小童：$178｜原價：$262

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下午茶自助餐優惠推介【2】六國酒店 — 「鴨肝･松露醬･黑魚子」 2人下午茶／8折

六國酒店的Le Menu餐廳，環境採用了現代與古典元素交織的維多利亞風格設計，可在這裡享受一個雅緻且令人愜意的下午茶。餐廳現有「鴨肝･松露醬･黑魚子」 下午茶2人套餐，提供香煎鴨肝配黑醋醬薄多士、黑松露醬布里芝士小餅乾、香煎帶子伴黑魚子等鹹點；芒果慕絲蛋糕、蜜桃拿破崙、馬卡龍等甜點，搭配咖啡或茶享用就啱曬啦！

六國酒店 — 「鴨肝･松露醬･黑魚子」 下午茶2人套餐

成人（2位）：$493｜人均：$247｜原價：$603

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下午茶自助餐優惠推介【3】荃灣悦品酒店 — 榴槤生蠔下午茶／新鮮生蠔／人均$119

荃灣悦品酒店「榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐」提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，包括香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、榴槤芝士撻等，更有新鮮生蠔配海鮮醬、脆炸吉列蠔配他他汁、香脆鮮蝦長春卷配香芒沙沙等鹹點！連埋飲品及加一服務費都只是人均$119，價錢超值！

荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐

成人（2位）：$239｜人均：$119｜原價：$438

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下午茶自助餐優惠推介【4】銅鑼灣利景酒店 — 冬日下午茶／必食椒鹽鮑魚／人均$199

銅鑼灣利景酒店陳家廚房推出節日限定「冬日下午茶」，讓你感受濃厚冬日氣氛！下午茶套餐包含椒鹽一口鮑魚、金箔麻辣蝦餃、極尚魚子醬燒賣等港式小點，更有朱古力mousse小鹿、開心果聖誕樹撻、香橙朱古力傳統英式鬆餅配果醬等節慶主題甜品！逢星期六、日及公眾假期更會奉送意大利汽酒一杯，人均$199就食到！

銅鑼灣利景酒店 — 冬日下午茶

星期一至五

成人（2位）：$398｜人均：$199｜原價：$438

成人（3位）：$597｜人均：$199｜原價：$723

週末及公眾假期

成人（2位）：$438｜人均：$219｜原價：$488

成人（3位）：$657｜人均：$219｜原價：$805

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下午茶自助餐優惠推介【5】香港金域假日酒店 — 自助下午茶／刺身壽司任食／低至9折

香港金域假日酒店推出自助下午茶，除了提供熟蝦、藍青口、泰式燒牛肉沙律、多款刺身及壽司外，還有超過20款甜品可選擇，如士多啤梨青檸芝士餅、海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻、藍草莓芝士蛋糕等，以下午茶價錢就能歎盡刺身、海鮮及甜品，性價比極高！現在預訂優惠低至9折！

香港金域假日酒店 — 自助下午茶

成人：$275｜原價：$295

長者：$220｜原價：$235

小童：$187｜原價：$206

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下午茶自助餐優惠推介【6】花圖 — 海景下午茶／醬香脆帶子、黑蒜蟹肉燒賣／人均$192

花圖推出下午茶二人套餐，花圖主打新舊融合的新派中菜，下午茶提供柚子醬香脆帶子、黑蒜蟹肉燒賣、和風脆炸煙三文魚卷等鹹點；茉莉花奶凍、荔枝汁漬荷蘭小串茄等甜點；以及2杯花茶或無酒精雞尾酒。除了有精緻又打able的茶點外，在花圖用餐耕坐擁無敵海景！現在人均$192就可以歎到！

花圖 — 海景下午茶／醬香脆帶子、黑蒜蟹肉燒賣／人均$192

花圖 — 下午茶二人套餐

成人（2位）：$383 ｜人均：$192｜原價：$702

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下午茶自助餐優惠推介【7】迪士尼樂園酒店 — 華特餐廳下午茶／米奇鬆餅、M6和牛／97折

香港迪士尼樂園酒店華特餐廳下午茶主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治、辣根蝦肉海苔撻、炸雞肉芝士球等，最特別當然是即烘米奇鬆餅及迪士尼朋友曲奇，絕對能滿足你的童心！現在預訂更有97折優惠！

迪士尼樂園酒店 — 華特餐廳下午茶／米奇鬆餅、M6和牛／97折（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼樂園酒店 — 華特餐廳下午茶

成人（2位）：$658｜人均：$329｜原價：$679

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