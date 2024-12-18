啟德零售館直擊｜AEON超市售Chiikawa　必玩保齡球場　好特賣進駐

啟德體育園懶人包｜香港即將會有新的好去處！位於啟德體育園的新商場，啟德零售館今日（12月18日）正式試業。《香港01》「好食玩飛」今早到場直擊商場開幕情況，目測大約有七成商店已開業，當中包括AEON超市，另外設有40條球道的保齡球場亦已營業。廢話少講，跟住小編行商場吧。



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啟德零售館｜百人打蛇餅等候入場

啟德零售館今日中午正式試業，開門前約有100人在門外等候入內。記者發現，試業期間有不少商店亦仍準備階段，店員都忙於將貨品上架。啟德零售館2為例，中午時分目測約有三成商戶仍在準備當中。

啟德零售館今日試業，大批市民中午在門外等候入內。（古嘉瑋攝）

啟德零售館有3座購物商場，其中零售館2的B1層為AEON超市，今日已開放時間至晚上10時。現場所見不少職員忙於將貨品上架，貨品當中有不少屬於近年日本大熱Chiikawa貨品，此外，超市旁還有日本名古屋咖啡廳KOMEDA’S COFFEE。

至於零售館2地下樓層，主要都是年輕運動品牌，如DECATHLON、Fila、SKECHERS、NATIONAL GEOGRAPHIC等等；1樓則主要為服裝商店，包括HISSO、THE COMMON GROUND等；2樓家居用品居多，例如龍豐、新活方等；3樓是兒童的玩樂天地。

啟德零售館｜好特賣進駐

記者亦發現，零售館2的3樓有內地平價超市好特賣（HotMaxx）進駐，不過今日似乎仍未準備好營業。

平價超市好特賣亦進駐啟德零售館。（古嘉瑋攝）

另外，位於零售館1的保齡球中心，今日亦已營運，中心有40條保齡球道。成人每局收費45至58元，學生及長者由35元至58元不等，不同時段收費不同。

AEON超市已營業。（古嘉瑋攝）

啟德體育園｜啟德零售館商店分布

啟德零售館於今天開放予公眾。首300名顧客將獲$100超市禮劵，另商戶亦推出開幕限定優惠。

啟德零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，集200間零售及餐飲商店，另外亦設啟德體藝館，以下為大家介紹各樓層部分商店分布。

啟德零售館１

G層

美珍香—新加坡肉乾老字號

陳茶館芋圓甜品專門店



1樓

InMart—主售獨特印尼食品



2樓

mfs名果店—主售全球各地水果

好鍋日子—牛角集團火鍋新品牌

兩姊妹涼皮有限公司—米芝蓮必比登推介四川涼皮

蜜滋麻美—台灣菜及台式飲品

敏華冰廳

安金稻朝鮮拌飯—太興旗下韓國菜



啟德零售館２

B1層

AEON STYLE 日本大型生活超市



G層

NIKE

ASICS

NEW BALANCE

PUMA

ADIDAS

New Era

SKECHERS

National Geographic

Pizza Maru—韓國人氣薄餅炸雞店

GoNuts.—輕食咖啡店



1樓

Hot Toys—主售潮流玩具

Nintendo Store 任天堂官方商店

Banananaxx—香港女裝服飾品牌

Hisso—香港街頭服飾品牌

JOMO—西式Cafe

GREYHOUND Cafe—泰式Fusion菜

鐵牛台灣牛肉麵



2樓

OOFOS Recovery Footwear—美國運動復康鞋履品牌

Sharetea歇腳亭

Bears & Friends糖果店

王家沙.花樣年華—經典上海菜



3樓

牛角J

名苑酒家

麵鮮醬油房周月—連續十年榮獲米芝蓮推介拉麵



4樓

澳洲EMMAS床褥



啟德零售館３

G層

河內越式料理

Grove—西式三文治快餐店

四寶食堂



1樓

KFC

大家樂



2樓

PIZZA HUT

Flower Pilates

思林教育城



3樓

24/7 FITNESS

香港慶熙跆拳道

智趣小博士



啟德體藝館

G層

真章魚無雙x TEA BASARA

Subway

啊一檸檬茶

倆仨杯—台式茶飲及滷味概念店

APOLLO阿波羅

吃茶三千



進駐啟德零售館的其他餐飲品牌

青椰

蘇哥清湯腩—港式牛腩專門店

the Pantry—新派多國菜

Chaology茶東西—新派茶餐廳



啟德體育園位於舊啟德機場北面停機坪，佔地約28公頃。啟德體育園共設有3個場館，當中包裝啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者都屬於多功能場館，除了適合舉辦國際性的運動賽事，同時亦適合舉辦展覽、表演等等！包圍著3個場館的是，3座購物商場啟德零售館及美食海灣，200間零售及餐飲商店！

啟德零售館

交通：【港鐵】屯馬線啟德站D出口，沿着啟德車站廣場步行；【巴士】城巴78C線（粉嶺皇后山—啟德）／城巴78X線（粉嶺皇后山—啟德）／城巴A25線（啟德—機場）；【渡輪】九龍城碼頭；【小巴】專線小巴82線（彩興苑—啟德）；【自駕】啟德體育園公眾停車場



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