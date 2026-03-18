啟德體育園攻略｜商場餐廳店舖一覽　免費音樂會+演唱會時間表

啟德體育園懶人包｜啟德體育園已是香港一個全新食玩買地標。除了有啟德零售館、AEON巨型超市，以及日本遊樂場等零售及娛樂場所相繼進駐外，亦有不少演唱會、大型活動在這裡進行。其中國際笙簧節亦會於3月22日舉行，活動將挑戰刷新健力士世界紀錄，並開放予市民免費進場！



如果想睇show、參加大型活動前醫醫肚？或者想知道園內有什麼好玩好買？《香港01》「好食玩飛」今次就和大家介紹啟德體育園有什麼食玩買亮點，以及介紹3大零售館部分商戶分布詳情。



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啟德體育園成為香港的新地標。（官方圖片）

啟德體育園｜共設有3個場館+零售館+美食海灣

啟德體育園位於舊啟德機場北面停機坪，佔地約28公頃。啟德體育園共設有3個場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者都屬於多功能場館，除了適合舉辦國際性的運動賽事，同時亦適合舉辦展覽、表演等等！包圍著3個場館的是，3座購物商場啟德零售館及美食海灣，200間零售及餐飲商店！

啟德體育園共設有3個場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場。（MTR）

啟德體育園｜最新活動時間表一覽 國際笙簧節3.22舉行

香港中樂團主辦的文旅盛事「國際笙簧節2026」將於3月22日（星期日）在啟德體育園舉行！活動包含笙簧馬拉松及黃昏戶外音樂會，邀來逾千名中、西方各類簧片樂器愛好者同台合奏。此外，逾千人的馬拉松隊伍將於主場館外圍進行快閃演出，最後集結在東營草地。市民可免費參與及後舉辦的黃昏戶外音樂會，在草地上欣賞樂團演奏，並一同見證馬拉松參加者與樂團、各地笙演奏家，刷新健力士世界紀錄。

國際笙簧節2026開幕禮暨黃昏戶外音樂會

日期：2026年3月22日（星期日）

時間：下午4:30至6:00

地點：東營草地（啟德主場館J閘附近)



除上述活動外，啟德體育園的多功能場館每年都有不同的本地及國際級演唱會舉行！以下為盛事活動時間表：

啟德體育園演唱會+活動時間表 活動 日期 地點 Cantopop 321慈善演唱會 2026年3月21日 啟德體藝館 五月天演唱會2026 2026年3月25日、27日至29日 啟德體育園 頑童MJ116 OGS巡迴演唱會 2026年3月28日 啟德體藝館 香港國際七人欖球賽2026 2026年4月17日至19日 啟德體育園 英皇25+群星演唱會 2026年5月4日 啟德體育園 林憶蓮《迴響巡迴演唱會》RESONANCE 2026年5月16至17日 啟德體育園 i-dle演唱會2026 2026年6月27日至28日 啟德體育園

啟德體育園｜啟德主場館——設餐飲設施+100米長運動酒吧The Champion

啟德主場館內亦設有34個餐飲設施，其中位於2樓東大廳、K閘入口位置更設有一個全亞洲最長的運動酒吧，吧枱有足足100米長！運動酒吧The Champion每日早上11:30開門。周五及六營業至翌日凌晨1:00，還有DJ打碟助興！而且還提供桌上足球機、電子飛鏢機、美式桌球等娛樂設施。

The Champion最吸引人之處，是其中一面面向場館中央，方便隨時可入去打卡。不過當場館有項目進行時，在被預訂日子，The Champion不會對外開放，因此無得借機看演出或搶先看綵排。

啟德體育園｜啟德零售館——商店樓層分布

除了啟德主場館有餐飲設施外，如果想在看演唱會之前先逛逛街、醫醫肚，亦可先前往啟德零售館，兩館相隔步程約6分鐘。啟德零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，集200間零售及餐飲商店，另外亦設啟德體藝館。以下為大家介紹各樓層部分商店分布！

啟德零售館1

G層：美珍香、陳茶館芋圓甜品專門店

1樓：InMart、LI-NING、6IXTY8IGHT、SaSa、GU、UNIQLO

2樓：mfs名果店、好鍋日子、兩姊妹涼皮有限公司、蜜滋麻美、敏華冰廳、安金稻朝鮮拌飯

2樓（FOOD GALA）：幸福昔子、幸福羽、花鮮甲、Jollibean、Snack station、TIGER RAMEN、Pepper Lunch、PHI、檳城蝦麵店

3樓：BOWLBIE



啟德零售館2

B1層：AEON STYLE、KOMEDA’S COFFEE

G層：NIKE、ASICS、NEW BALANCE、PUMA、ADIDAS、New Era、SKECHERS

、SALOMON、National Geographic、聚星商店FanTown、Pizza Maru、GoNuts

1樓：Hot Toy、Nintendo Store 任天堂官方商店、Playful Store、THE COMMON GROUND、CHEAP BUT CHILL、SnapLife、Banananaxx、JOMO、GREYHOUND Cafe、鐵牛台灣牛肉麵、N+ BURGER、鐵牛cow cow、曲奇阿嬸

2樓：OOFOS Recovery Footwear、Sharetea歇腳亭、Bears & Friends糖果店、王家沙.花樣年華、JIRO次郎拉麵、HANJIN韓剪、龍豐Mall、CF SKATING、Happy Walking、HOLOS新活方、BIGPACK、BODYCARE、JP LIVING EXPRESS

3樓：牛角J、名苑酒家、KAMO、麵鮮醬油房周月、Baleno、namco、STAY DREAMING、HotMax、itzboxingday、玩具站

4樓：澳洲EMMAS床褥、SIMMONS床褥、Epicland、青椰



Pizza Maru第7間分店進駐啟德零售館2。（Facebook@Pizza Maru Hong Kong）

啟德零售館3

G層：河內越式料理、Grove、茶東西

1樓：KFC、大家樂

2樓：PIZZA HUT、Flower Pilates、思林教育城

3樓：24/7 FITNESS、香港慶熙跆拳道、智趣小博士



啟德體藝館

G層：真章魚無雙x TEA BASARA、Subway、啊一檸檬茶、倆仨杯、APOLLO阿波羅、吃茶三千



啟德零售館的其他餐飲品牌

青椰：蘇哥清湯腩、the Pantry、Chaology茶東西



啟德體育園｜啟德零售館玩樂設施【1】超音鼠主題室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS

啟德零售館除了餐飲及零售店外，亦有不少玩樂體驗。其中日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS開設首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS！地點坐落於啟德體育園零售館區的運動健康中心！

遊樂園地面層設有紀念品商店，例如SONIC系列T恤（$199）、SONIC1比64玩具車（$60）、SONIC & FRIENDS毛公仔（$70）等產品。

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

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JOYPOLIS SPORTS樓高5層、佔地30,000平方呎，擁有超過20個運動遊戲項目，主打室內運動娛樂中心！JOYPOLIS SPORTS劃分為三大主題區，包括SONIC STADIUM「超音鼠遊樂場」、「NINJA DOJO」及「FUTURE ARENA」主題區。當中必去的有超音鼠作為主題的「超音鼠遊樂場」！

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

「SONIC STADIUM」是首個以超音鼠作為運動主題的遊樂場，設有0至6歲兒童設計的 Playground區，也有成人及青少年可以參與的「SONIC ATHLETICS」運動比賽。

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玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

啟德零售館｜「SONIC STADIUM」4大必玩項目

1. SONIC Athletics 音速田徑競技場

音速田徑競技場參加田徑競賽，包括100米短跑、跨欄……等你去挑戰極限速度！

2. SONIC Jump 空中金環大冒險

提起超音鼠就一定要有金環啦，空中金環大冒險等你穿越重重關卡，收集金環！ 透過SONIC的經典跳躍動作，考驗你的彈跳力同反應速度！

3. SONIC Spin Battle 音速旋風

參加高速滾軸比賽為 SONIC 角色注滿能量，加速衝向終點，體驗SONIC的速度同力量！

4. SONIC Stadium Kidz 超音鼠全能運動場

專為小朋友而設的超音鼠全能運動場，有多個投影互動設施，讓大家沈浸於SONIC的世界中釋放活力，感受速度的魅力。

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

「NINJA DOJO」體驗現代忍者訓練，讓參加者化身為現代忍者，通過日本忍術、訓練武術及投擲忍具，來鍛鍊爆發力和反應速度。而「FUTURE ARENA」結合實體運動與創新娛樂體驗，透過MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術，讓玩家無需穿戴任何設備，即可體驗運動遊戲。

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬，才獲分數。（古嘉瑋攝）

啟德零售館｜SONIC STADIUM主題餐廳

SONIC STADIUM四樓的「Hungry Tiger Hidden Dragon 主題餐廳」結合運動元素與人氣IP，提供半室外用餐區，讓客人在享受美食的同時，還能飽覽啟德主場館的美景。晚上，餐廳會變身為「Hidden Dragon Bar」，提供精選美酒與創意小食。

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啟德體育園｜啟德零售館玩樂設施【2】日本遊戲機中心NAMCO

除了室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS，日本遊戲機中心NAMCO亦已進駐啟德零售館2。店舖以「啟德體育園」運動風作為主題，引入多款日本大受歡迎的景品夾公仔機、大型扭蛋機、剪繩機等，大家不妨在看演唱會前在這裡消磨時間！

日本遊戲機中心NAMCO已進駐啟德零售館。（官方圖片）

啟德體育園｜啟德零售館玩樂設施【3】保齡球館Top Bowl 低至$35一局

啟德零售館1的3樓設保齡球中心「Top Bowl」，面積逾40,000呎，內有40條保齡球道。成人每局收費$45至$58，學生及長者由$35至$58不等，不同時段收費不同。

啟德體育園｜啟德體藝館——公眾免費使用運動場跑道

除了看大型活動的啟德主場館，以及提供消遣娛樂的啟德零售館外，運動愛好者亦可使用啟德體藝館內的設施。其中，啟德體藝館的跑步徑提供早上和下午2個時段予公眾免費使用。而啟德青年運動場設有9條跑道及一個標準草地球場，適合進行跑步、足球、欖球等運動，而場館內的活動室亦會提供乒乓球設施。

戶外設施則有天台足球場、沙灘球場、網球場、有蓋硬地球場等。而體藝館習藝坊提供籃球、羽毛球、排球、乒乓球、足球、欖球、跑步，收費如下：

1.羽毛球

場地：啟德體藝館習藝坊

收費：$75／1小時



2.籃球、排球

場地：啟德體藝館習藝坊

收費：$500／1小時



3.乒乓球

場地：啟德青年運動場活動室

收費：$50／1小時



4.足球、欖球

場地：啟德青年運動場草地球場

收費：$1,800／1小時30分鐘



5.跑步

場地：啟德青年運動場跑步徑

免費時段：07:00 - 10:00 & 12:00 - 15:00

收費：$18／1位

收費時段：17:00 - 22:30



運動場的跑道在沒有活動、賽事進行時，開放予公眾作免費緩步跑及健步行用途。（資料圖片）

啟德體育園｜4大酒店推介

睇完精彩的演唱會、賽事，不想太頻撲趕回家？啟德體育園附近也有不少新酒店，而且CP值非常高，人均HK$189就可以入住！即看啟德體育園4大酒店推介！

啟德體育園酒店推介【1】香港8度海逸酒店

香港8度海逸酒店鄰迎港鐵宋皇臺站，由酒店出發只需9分鐘步程即可直達啟德體育園！酒店提供704間客房和套房，面積由280呎至620呎，空間非常充足。酒店設施有室外游泳池、健身中心。室外游泳池設計成亞熱帶花園，被瀑布圍繞，非常適合打卡，而且有適合小朋友嬉水游泳池。

香港8度海逸酒店

房價：人均$237起（高級客房）

地址：香港九龍城區土瓜灣九龍城道199號

交通：港鐵宋皇臺站D出口步行9分鐘即達

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啟德體育園酒店推介【2】新酒店—啟德帝盛酒店

啟德帝盛酒店在2024年新開幕，提供373間客房，酒店旁邊就是可以容立5萬人的主場館，部份客房足不出戶都可以看到露天運動場的賽事！除了面向啟德體育園的房間，也有面向維多利亞港的海景套房，更有獨享10米長私人露天泳池的海景總統泳池套房！酒店配套完善，設施包括空中酒吧、西班牙川菜全日餐廳 Siete Ocho、100平方米健身中心，及雙層挑高的豪華宴會廳。如果喜歡打卡，記得要去露天無邊際泳池打卡。

啟德帝盛酒店

房價：人均$459起（180露天運動場景觀無障礙客房）

地址：香港九龍城區承啟道43號

交通：港鐵宋皇臺站步行11分鐘即達

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啟德體育園酒店推介【3】香港奧斯酒店

香港奧斯酒店3分鐘到達土瓜灣港鐵站，交通非常便利！酒店樓高23層，提供有151間客房，房價是九龍城、土瓜灣區最便宜！而且樓下就是社區，生活用品一應俱全，唯一美中不足是客房的面積比較小，標準大床房的面積約為100呎，房間內的設施亦偏簡單，但如果純粹住宿來說，CP值非常高！

香港奧斯酒店

房價：人均$189起（標準大床房）

地址：香港九龍城區土瓜灣九龍城道42-46號

交通：港鐵土瓜灣站步行3分鐘即達

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啟德體育園酒店推介【4】香港富豪東方酒店

座落於前啟德機場，現啟德體育園對面，雖然跟港鐵站有一段距離，不過鄰近巴士站，也可以說是四通八達。酒店曾在2018年重新裝修，提供多達494間客房，部份高樓層的房間景觀開揚！房型有行總統套房、政樓客房、豪華客房、家庭客房、套房等等，價錢便宜是酒店的另一賣點，人均$200多就已經可以入住！

香港富豪東方酒店

房價：人均$232起（標準客房）

地址：香港九龍城區九龍城沙浦道30-38號

交通：港鐵宋皇臺站步行18分鐘即達

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啟德體育園｜交通—港鐵、巴士

啟德體育園鄰近港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)，預計會接連毗鄰的車站廣場，並設有兩個公共交通交匯處，同時亦設行人通道接通土瓜灣、馬頭角、九龍城及啟德發展區。交通非常方便。

港鐵：如前往啟德主場館及啟德青年運動場，可於宋皇臺站D出口步行約10分鐘；如前往啟德體藝館，可於啟德站D出口直行約5-10分鐘。

巴士：體育園附近有啟德公共交通交匯處，路線包括城巴78C線（粉嶺皇后山—啟德）、城巴78X線（粉嶺皇后山—啟德）、城巴A25線（啟德—機場）

渡輪：啟德體育園鄰近九龍城碼頭；專線小巴82線（彩興苑—啟德）

停車場：啟德體育園內設公眾停車場，供駕駛車輛的市民使用。



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