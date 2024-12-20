聖誕穿搭名牌包｜8大推介低至4折！CHLOÉ／BURBERRY／TOM FORD

相信女生們已經準備好聖誕節服飾穿搭，大家又有準備搭配的包包嗎？今次小編就為大家精選了8個名牌手袋，CHLOÉ、BURBERRY、TOM FORD都有份，NET-A-PORTER現在更推出限時優惠，低至4折，簡直是聖誕佳音！



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聖誕穿搭必備名牌包包【1】CHLOÉ——皮革帆布小廢包$3,465

聖誕約會要帶出門的東西不多，如果輕裝上陣只是帶卡包、唇膏之類，不妨考慮這款CHLOÉ的小廢包，這款Chloé「Woody」袖珍手提包在義大利製作，純棉帆布袋搭配皮革邊飾及印花織帶，織帶上更有辨識度極高的Chloé的Logo，而且皮革帶可以單肩、斜孭。👉🏻即搶CHLOÉ Woody皮革邊飾純棉帆布袖珍手提包

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CHLOÉ Woody皮革邊飾純棉帆布袖珍手提包

優惠價：HK$3,465（原價$4,950=7折）

聖誕穿搭必備名牌包包【2】STELLA MCCARTNEY——植物皮革單肩包$3,850

創新以植物皮革製成，正面利用穿孔排列出品牌名字，能夠看到品牌名又不會太高調！可以放下手機、銀包、鑰匙、護手霜等等。皮革包帶和編織包帶，可以隨不同造型來轉換款式！如果聖誕、節日使用，當然是用皮革包帶，如果日常上班使用，編織包帶就夠舒適好用。👉🏻即搶STELLA MCCARTNEY品牌標誌穿孔植物性皮革單肩包

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STELLA MCCARTNEY品牌標誌穿孔植物性皮革單肩包 優惠價：$3,850（原價$7,700=5折）

聖誕穿搭必備名牌包包【3】DOLCE&GABBANA——超大LOGO手提包$6,492

純色皮革袋身有一個超大的DOLCE&GABBANA LOGO壓花，款式簡單又帶點細節！而且包包容量非常大！放手機、銀包再加幾件化妝品都絕對不成問題！手提包除了可以手提，還可以加肩帶，適合約會的同時，亦可作為上班的包包使用。👉🏻即搶DOLCE&GABBANA Daily壓花皮革小號手提包

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優惠價：$6,492（原價：$10,820=6折）

聖誕穿搭必備名牌包包【4】JIMMY CHOO——蝴蝶必備緞面包$4,975

誇張的紅色蝴蝶結裝飾，猶如一份聖誕禮物，非常適合聖誕節約會時使用！有圓形手柄及包鏈，可以手提或上肩。這個蝴蝶包包尺寸雖然小巧，但容量足以擺放小卡包、鑰匙、唇膏等小東西。👉🏻即搶JIMMY CHOO Bon Bon 蝴蝶結綴飾雙色緞布水桶包

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JIMMY CHOO Bon Bon 蝴蝶結綴飾雙色緞布水桶包

優惠價：$4,975（原價$9,950=5折）

聖誕穿搭必備名牌包包【5】TOM FORD——百搭天鵝絨手拿包$9,475

法國版Vogue雜誌的前主編Carine Roitfeld的時尚品味人所共知，TOM FORD這款包包名稱的「Carine」正正就是來自於 Carine Roitfeld！適合約會場合使用。可以容納到手機、卡包，而且還可以扣上金色粗鏈上肩，看起來大方又得體！👉🏻即搶TOM FORD Carine 皮革邊飾天鵝絨手拿包

TOM FORD Carine 皮革邊飾天鵝絨手拿包 優惠價：$9,475（原價$18,950=5折）

聖誕穿搭必備名牌包包【6】TOM FORD——超易襯衫單肩包$9,420

這款迷你單肩包，尺寸其實一點也不迷你！尺寸可以輕鬆容納手機、卡包及小量化妝品！款式看起來非常簡單，乍看沒有名牌包包必有大LOGO，但只要留意細節，就可以看到包包金色五金的中央藏著TOM FORD的T字！👉🏻即搶TOM FORD Whitney 馬銜扣綴飾皮革迷你單肩包

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TOM FORD Whitney 馬銜扣綴飾皮革迷你單肩包 優惠價：$9,420（原價$15,700—６折）

聖誕穿搭必備名牌包包【7】BURBERRY——玩味針織包$8,340

不同的季節應該用不同質感的包包，而針織包就有最有冬天感覺！這款BURBERRY的針織手提包。而整個包包最特別的地方，莫過於手提位置上的銀色晾衣夾造型扣，看起來俏皮又清新，容量足夠放到手機、卡包等隔身小物。👉🏻即搶BURBERRY 羅紋帶綴飾提花針織手提包

BURBERRY 羅紋帶綴飾提花針織手提包

優惠價：$8,340（原價$13,900—4折）

聖誕穿搭必備名牌包包【8】CHLOÉ——去街上班兩用包$14,640

這款CHLOÉ Penelope單肩包帶點波希米亞風情，柔軟的絨面加上麻花編織裝飾令包身看起來更具立體感。兩條包帶的長度不一樣，可以配合不同的造型，而且容量極大，不單可以約會、派對使用，同時亦非常適合當上班用的包包！👉🏻即搶 CHLOÉ Penelope 麻花編織絨面革單肩包

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CHLOÉ Penelope 麻花編織絨面革單肩包

優惠價：$14,640（原價$24,400—6折）

NET-A-PORTER限時優惠低至4折！多款名牌包包都有優惠，品牌包括CHLOÉ、BURBERRY、DOLCE&GABBANA、TOD'S、RALPH LAUREN、VERSACE、GIVENCHY等等，想用優惠價錢入手心水包包，立即瀏覽NET-A-PORTER網站！數量有限、售完即止！

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