新年市集2025｜香港20+市集有文創精品攤位遊戲！室內年宵辦年貨

新年市集2025｜新春市集｜每年新年一到，就有市集行下！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了逾20個市集蒲點，例如新都會廣場市集有近50間本地品牌參與、荃新天地 與荔園合辦市集，有懷舊攤位遊戲，其也市集除了有手作文創精品，還有揮春工作坊、Busking表演、巨型充氣彈床等活動，即看下文啦！



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新年市集【1】利園區「噼哩啪啦新春市集」

利園區一連五日舉辦的「噼哩啪啦新春市集」，包括互動求籤遊戲區、輕鬆小酌的Chill Zone、毛孩及主子必到的寵物區及提供美髮美甲服務的Beauty Zone。而在年初一至年初三期間，每日都會悉心安排揉合傳統及創新的賀年表演，包括Hip Hop醒獅、LED舞龍醒獅、全新「走鬼X麻雀」街頭舞蹈等。利園區亦精心邀請本地商戶進駐市集，包括：Honbo x 裕和合記、森林麵包 x 寵物零食、魚事者 x 醬心、Kai’s Gourmet x 香港老字號文樂園 & 大喜慶、Silk、Dots、Petite Palate等等。

利園區「噼哩啪啦新春Party」

市集地點：香港銅鑼灣白沙道及啓超道

市集日期及時間：

2025年1月27至31日（年廿八至年初三）

1月27及28日：下午２時至９時（只有白沙道市集部分開放）

1月29日至31日：下午２時至７時



新年市集【2】Marketoo x 新都會廣場 - 新春手作市集2025

Marketoo市集首次在新都會廣場舉行，當中有接近50間本地品牌參與市集攤檔，部分品牌更設計新春主題產品！值得一提，主辦單位還邀請多個Busking隊伍表演！他們岀場的時間表及詳情有待官方IG公佈。此外，還設有由動物權益教育小組ARE by 香港非牟利獸醫服務協會NPV提供的限定毛孩領養區。

Marketoo x 新都會廣場 - 新春手作市集2025

市集地點：【1月4-14日】新都會廣場三樓中庭；【1月25-28日】新都會廣場三樓露天廣場

市集日期： 2025年1月4至14、25至28日

市集時間：11am - 9pm【年三十晚1月28日將延長開放至10pm】



新年市集【3】屯門市廣場「魚躍福來開運市集」

屯門市廣場大型室內年宵市集「魚躍福來開運市集」，有逾40個品牌與人氣網紅店提供應節年貨及花場直送年花，一站式滿足大家農曆新年前辦年貨的需求，讓新年更添喜氣！其中必搶森林麵包首發獨家限定杜拜開心果朱古力列產品、whoop小確幸招牌蝴蝶酥、民豐麵粉廠全新合桃酥口味糯米糍，為大家送上甜蜜開心新一年！於推廣期內，顧客只要消費滿指定金額，即可換領購物現金券及鮑魚福盒。

屯門市廣場「魚躍福來開運市集」

市集地點：屯門市廣場1樓中央廣場

市集日期：即日起至2025年2月2日（年初五）

市集時間：上午10時至晚上10時



新年市集【4】荃新天地 x 荔園 x LOCOLOCO - 幸福肥新春市集

荔園跟LOCOLOCO聯乘的新春市集將於1月17至2月16日，在荃灣荃新天地舉行。今次活動將設有多個荔園經典攤位遊戲，適合一家大小前來逛市集、玩遊戲、贏取獎品！市集攤擋類型非常多，包括新年相關產品、賀年食品、包裝食品及飲品、花藝、寵物用品、手作飾品、布藝、編織或鈎織品、手工肥皂、護膚品、蠟燭、繪畫、木工藝、陶瓷、皮革和家品。

荃新天地 x 荔園 x LOCOLOCO - 幸福肥新春市集

市集地點：荃新天地一期中庭

市集日期：2025年1月17至2月16日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集【5】圍方 x 白紙市集 x JASONTOMMY - 新春「圍」系生活市集

圍方連同白紙市集合作舉辦新春「圍」系生活市集，由本地插畫師JASONTOMMY擔任主視覺設計師，展現大圍區嘅景點、古蹟、美食，到時仲有特色紀念品同埋大圍景點指南，等你深入探索大圍！市集每星期聚集超過二十個品牌，主要展示本地特色同新年主題產品，包括各式小食、手作、咖啡、甜品、新年應節品同毛孩好物。

圍方 x 白紙市集 x JASONTOMMY - 新春「圍」系生活市集

市集地點：大圍車公廟路18號圍方L4活動空間

市集日期及時間：

1月10 - 19日（逢星期五、六、日） （12-8pm）

1月24 - 27日（12-8pm）

1月28日 （12-10pm）

1月29 - 2月2日 （12-8pm）



新年市集【6】Mikiki - 「港式情懷賀新年」

Mikiki地下中庭舉辦「港式情懷賀新年」市宵市集，特別打造出貴氣花燈庭園。新春市集雲集逾30個人氣品牌參展，售賣應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味及其他生活用品等，包括「美而廉」及「天寶海味」的蔘茸海味、「新南貿易公司」紅白美酒，以及「其奧花生糖專門店」和「牛師傅牛軋糖」的賀年糖果等，讓你輕鬆選購各種賀年食品及禮品，於指定日子更推出HK$1換購罐裝鮑魚！同埸更有「菠蘿油妹妹及阿讚貓」期間限定店，獨家發售多款新年限定商品，包括賀年必備「菠蘿油妹妹」利是封和揮春及「阿讚貓x Koala brand」的招財系列公仔等等。

Mikiki將會舉辦「港式年宵市集」

市集地點：新蒲崗Mikiki地下中庭A區

市集日期：即日起至1月28日

市集時間：上午11時至晚上9時



新年市集【7】LIFE MART 大型年宵市集2025 @ 饒宗頤文化館

饒館每年都會舉辦大型年宵市集，今年亦不例外！市集設有室內和戶外空間，有人氣插畫師和KOL參與！招攤類型包括純手作及設計、手工食品、古著、古道物、身心靈產品、攝影、選物、收藏、環保等。饒館場地更是「寵物友善」，帶一班毛孩來行逛也無問題！另外，會特設「人生占卜區」和插畫文創街。

LIFE MART 大型年宵市集2025 @ 饒宗頤文化館

市集地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 （中區及下區）

市集日期：2025年1月24至28日 （共5天）

市集時間：1pm - 9pm（28/1開始到24:00）



新年市集【8】朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！市集

今個新年人氣插畫大麻成將會化身「蛇王」，陪大家過新年！今個1月每逢周末朗豪坊都會有開市集，參與的攤位香水、手工飾物、賀年裝飾等等，市集還有限定主題紀念品，只要到朗豪坊12樓白紙生活概念館索取印章收集卡，完成指定任務即可獲得大麻成「蛇王護身符」！

朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！市集

市集地點：旺角朗豪坊 L9 - L12長廊

市集日期：2025年1月4-5日、11-12日、18-19日、24-28日（年廿五至年廿九）

市集時間：1:00pm - 8:00pm；年宵場次1月24-27日（12nn-9pm）、1月28日（12nn-10pm）



新年市集【9】新都城二期 - 初春迎福市集

將軍澳新都城二期今年的初春迎福市集共設有36個攤位，包括美食及飲品、咖啡及茶藝相關產品、天然香薰及香水品牌、首飾、家居設計產品、插畫作品、本地手作及設計品牌、寵物用品和護膚品類型產品。此外，還有重點節目，包括特制巨型充氣彈床和香港本地busker的音樂表演。

新都城二期 - 初春迎福市集

市集地點：新都城二期中庭位置

市集日期：2025年1月8至28日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集【10】D2 Place - 白紙年宵新年市集

D2 Place今年與本地文藝市集團體「白紙市集」舉辦「白紙年宵百貨」及「白紙新年市集」，送上豐富的特色年貨及好玩的新年主題活動。市集雲集總共過百個本地人氣特色品牌，包括烘焙、寵物及原創手作品牌等等，讓你滿載而歸。此外，當紅KOL如東方昇、專家Dickson、利君牙等100毛偽人、世界認真組織、肥豪@FH Production、細佬Jonas、Hugh Cheung、歡樂馬介休、非洲王子Adekunbi Salako、誠KARY及非實力派等鼎盛網紅陣容，以及一眾超人氣插畫家如謝曬皮、Mr. LLH、DDED、Johnee Lau及東尼電機等亦會化身市集檔主，出售一系列自家設計產品，與眾同樂。

D2 Place - 白紙年宵新年市集（官方圖片）

D2 Place - 白紙年宵新年市集

市集地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE 及 7/F THE UPPER STAGE

市集日期：1月29日至2月2日（年初一至年初五）

市集時間：下午1時至8時



新年市集【11】618上海街 - 招財貓年宵市場

招財貓年宵市場將圍繞年宵和新年主題的原創手作，如花藝擺設、盆景植物、花樣服飾、花紋布藝、花茶咖啡等創作單位，當然亦少不了賀年禮品等選擇。除了有特色手作攤檔，還有專為新春而設的開運揮春工作坊！

618上海街 - 招財貓年宵市場

市集地點：旺角上海街618號地下活動空間

市集日期：2025年1月18日至1月19日、1月25至26日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集【12】iSQUARE 新春市集

尖沙咀iSQUARE國際廣場於2025年1月10日至2月23日，聯乘3大本地人氣插畫家包括：圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚，一同呈獻【iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年】，3位香港插畫家畫風各異，筆下角色卻同樣「圓圓哋、有肉哋」，寓意一起「過肥年」。於指定日期到iSQUARE國際廣場的新年市集，除了有應節特色商品、也有各式文創產品，3位插畫師圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚的粉絲更要留意以下指定日子，因為他們會在市集設有期間限定店，出售相關周邊商品，當中有他們的新產品將會優先發售，包括：圓DUM DUR的揮春及利是袋、Hello Wong 的小氣簿及豚豚的咖啡杯！

iSQUARE 新春市集

日期：2025年2月8、9、15及16日 （星期六及日）

時間：中午12時至晚上8時

地點： 3樓iFUNCTION

插畫師期間限定店開放日期：

圓DUM DUR （2025年2月8及9日）

豚豚（2025年2月8、9、15及16日）



新年市集【13】卓爾廣場「納福迎春市集」

新鴻基旗下卓爾廣場特意聯乘多個本土特色小店及品牌舉辦「納福迎春市集」，打造以春日和風花海為主題的日式市，售賣各式各樣的應節賀年食品、精緻禮盒、美酒、蘭花盆景及其他精選生活用品等。

卓爾廣場「納福迎春市集」

市集地點：屯門卓爾廣場地下中庭

市集日期：即日起至1月28日

市集時間：上午11時至晚上8時



新年市集【14】奧海城 - 豐衣足食年宵市集、花市

奧海城1月13日至2月6日期間，陸續推出不同賀年活動，包括室內年宵美食市集、花市、財神巡遊，以及賀年工作坊，市集售賣不少特色賀年食品、禮盒、特色手作等。

奧海城 - 豐衣足食年宵市集、花市

市集地點：奧海城2期地下活動大堂

市集日期：2025年1月13日至2月6日



新年市集【15】AIRSIDE - SOHO MARKET 蛇年旺旺手作市集

AIRSIDE於新春期間將會舉行SOHO MARKET 蛇年旺旺手作市集，市集將圍繞年宵、農曆新年、節日、寵物、動物主題的原創手作，除了有寵物用品、寵物食品、寵物飾品外，還有各種新春蛇年造型的寵物生活雜貨等。

AIRSIDE - SOHO MARKET 蛇年旺旺手作市集

市集地點：AIRSIDE G008號舖、4/F購物走廊

市集日期：2025年1月25日至2月2日

市集時間：中午12時-晚上8時



新年市集【16】HomeSquare - 《熊遊新春》年宵市集

新春期間，HomeSquare《熊遊新春》新春年宵市集具多款應節熊貓及竹為主題的新春賀年精品，逾十八個本地手作品牌參與，具有多款應節熊貓及竹為主題的新春賀年精品，以及不同熊貓造型的手工藝品丶 家居擺設及生活用品等，一起投入全城熊貓熱潮！

HomeSquare - 《熊遊新春》新春年宵市集

市集地點：HomeSquare L2及L3

市集日期：1月18、19、25及26日

市集時間：中午12時至晚上7時



新年市集【17】黃金海岸 - 新春年宵市集

黃金海岸商場將於1月25日及26日期間舉辦新春年宵市集，搜羅了各式各樣的年貨和裝飾，讓大家隨喜好佈置家居增添節日氣氛，迎接新一年！

黃金海岸 - 新春年宵市集

市集地點：黃金海岸商場中庭

市集日期：1月25至26日

市集時間：中午12時至晚上8時



新年市集【18】將軍澳中心 - Pawsome Island賀年市集「七福好運祭」

將軍澳中心將舉行全港首個Pawsome Island賀年市集，除了糖果禮盒、健康湯品、賀年酥點、洋酒及紅白餐酒等，亦有植物擺設、新春日式心口針、書法作品等，各式過節必備食品禮品齊備！新年期間更有狗狗拉環工作坊及狗狗磨牙玩具工作坊、財神見面會、醒獅匯演得等精彩活動等你參加！

將軍澳中心 - Pawsome Island賀年市集「七福好運祭」

市集地點：將軍澳中心G/F中庭

市集日期：2025年1月9日至2025年2月2日

市集時間：中午12時至晚上8時30分



新年市集【19】如心廣場 x 乖巧寶寶 - 迎春接「寶」賀年市集

由即日起至2月16日，如心廣場將舉辦全港首個乖巧寶寶打卡市集，匯聚逾60大香港原創品牌，有百年傳統餅店恆香老餅家、本地品牌手作飾物：將大自然的色彩美學融入首飾設計的diri.craft、香港手工香水品牌Diva、為毛孩提供健康無負擔的天然零食Pet Treat C及提供特色的健康生活用品及食品的草然物語等，由賀年美食到生活好物應有盡有！

如心廣場 x 乖巧寶寶 - 迎春接「寶」賀年市集

市集地點：如心廣場一期 1/F

市集日期：即日起至2月16日

市集時間：中午12時至晚上9時



新年市集【20】西沙GO PARK - GO Shine! 新春市集

西沙GO PARK將在1月25日至1月28日舉辦「GO Shine! 新春市集」，匯聚多間本地優質的烘焙食品、獨特手作飾物、寵物衣飾及食品小店，遊客可以在桃花環繞的環境中，享受購物的樂趣，絕對能夠收穫滿滿！

西沙GO PARK - GO Shine! 新春市集

市集地點：西沙GO PARK中央廣場

市集日期：2025年1月25日至1月28日

市集時間：中午12時至下午7時



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