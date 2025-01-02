新年市集9推介2025｜啟德SOGO日式攤位＋Pinkoi特色利是揮春插畫

新年市集2025｜新春市集｜每年新年一到，就有市集行下！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了9大市集蒲點，例如新都會廣場市集有近50間本地品牌參與、饒館有人氣插畫師和KOL參與等，當中更有揮春工作坊、Busking表演、巨型充氣彈床等活動，即看下文啦！



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新年市集｜【1】Marketoo x 新都會廣場 新春手作市集2025

Marketoo市集首次在新都會廣場舉行，當中有接近50間本地品牌參與市集攤檔，部分品牌更設計新春主題產品！值得一提，主辦單位還邀請多個Busking隊伍表演！他們岀場的時間表及詳情有待官方IG公佈。此外，還設有由動物權益教育小組ARE by 香港非牟利獸醫服務協會NPV提供的限定毛孩領養區。

去年新都會廣場的新春手作市集。（IG@goldenretriever_rolex）

市集地點：【1月4-14日】新都會廣場三樓中庭；【1月25-28日】新都會廣場三樓露天廣場

市集日期： 2025年1月4至14、25至28日

市集時間：11am - 9pm【年三十晚1月28日將延長開放至10pm】



新年好去處｜【2】崇光啟德店雙子匯 2025新春生活節

崇光啟德店雙子匯首個新春市集將於2025年1月10至28日舉行，共7個攤位，包括日式美食及飲品、咖啡及茶藝相關產品、日式傳統手工藝、⁠日本天然香薰及香水品牌、日式首飾、家居設計產品、插畫作品和本地手作及設計品牌，勿錯過呀！

崇光啟德店雙子匯首個新春市集將於2025年1月10至28日舉行。（IG@thetwinshongkong）

市集地點：崇光啟德店雙子匯1期地下

市集日期： 2025年1月10至28日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集｜【3】新都城二期．初春迎福市集

將軍澳新都城二期今年的初春迎福市集共設有36個攤位，包括美食及飲品、咖啡及茶藝相關產品、天然香薰及香水品牌、首飾、家居設計產品、插畫作品、本地手作及設計品牌、寵物用品和護膚品類型產品。此外，還有重點節目，包括特制巨型充氣彈床和香港本地busker的音樂表演。

將軍澳新都城二期今年的初春迎福市集共設有36個攤位。(梁鵬威攝／資料圖片)

市集地點：新都城二期中庭位置

市集日期：2025年1月8至28日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集｜【4】荔園 x LOCOLOCO - 荃新天地．新春遊園會

荔園跟LOCOLOCO聯乘的新春市集將於1月17至2月16日，在荃灣荃新天地舉行。今次活動將設有多個荔園經典攤位遊戲，啱晒一家大細以及居民前來逛市集、玩遊戲贏獎品！市集攤擋類型非常多，包括新年相關產品、賀年食品、包裝食品及飲品、花藝、寵物用品、手作飾品、布藝、編織或鈎織品、手工肥皂、護膚品、蠟燭、繪畫、木工藝、陶瓷、皮革和家品。

荔園跟LOCOLOCO聯乘的新春市集將於1月17至2月16日，在荃灣荃新天地舉行。（IG@sohomarket_gww）

市集地點：荃新天地一期中庭

市集日期：2025年1月17至2月16日

市集時間：12pm - 8pm



新年好去處｜【5】LIFE MART 大型年宵市集2025 @ 饒宗頤文化館

饒館每年都會舉辦大型年宵市集，今年亦不例外！市集設有室內和戶外空間，有人氣插畫師和KOL參與！招攤類型包括純手作及設計、手工食品、古著、古道物、身心靈產品、攝影、選物、收藏、環保等。饒館場地更是「寵物友善」，帶一班毛孩來行逛也無問題！另外，會特設「人生占卜區」和插畫文創街。

市集地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (中區及下區)

市集日期：2025年1月24至28日 (共5天)

市集時間：1pm - 9pm（28/1開始到24:00）



新年市集｜【6】白紙市集 X Jasontommy - 新春「圍」系生活市集

白紙市集將會在圍方The Wai舉辦首次大圍主題新春市集，還會聯乘Jasontommy小塗蛙擔任今次市集主題嘅主視覺插畫家，為大家帶來充滿大圍元素的新春市集！

白紙市集將會在圍方The Wai舉辦首次大圍主題新春市集。（蘇煒然攝／資料圖片）

市集地點：大圍車公廟路18號圍方L4活動空間

市集日期：2025年1月10至12、17至19日、24日至2月2日

市集時間：12pm - 8pm（28/1年廿九12pm - 10pm）



新年市集｜【7】618上海街 - 招財貓年宵市場

招財貓年宵市場將圍繞年宵和新年主題的原創手作，如花藝擺設、盆景植物、花樣服飾、花紋布藝、花茶咖啡等創作單位，當然亦少不了賀年禮品等選擇。除了有特色手作攤檔，還有專為新春而設的開運揮春工作坊！

市集地點：旺角上海街618號地下活動空間

市集日期：2025年1月18日至1月19日、1月25至26日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集｜【8】iSQUARE x Pinkoi SPACE

Pinkoi今年首度開辦「新春好好買」市集！今次吸引超過30個來自香港及台灣的手作品牌參與，為大家帶來超具特色的新年利是封、揮春，多個本地人氣插畫品牌都有參加！當中包括「廢青Genie」、「頹爆貓工作室」、「麻籽絵館」，還有台灣插畫品牌「Shock MAMA」，今年Pinkoi SPACE更會聯乘Miffy推出揮春！現場除了有手作賀年用品，還有手工製作的賀年食品出售！

市集地點：香港尖沙咀iSQUARE國際廣場3樓

市集日期：2025年1月25至26日

市集時間：1:00pm - 8:00pm



新年市集｜【9】朗豪坊 白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！市集

今個新年人氣插畫大麻成將會化身「蛇王」，陪大家過新年！今個1月每逢周末朗豪坊都會有開市集，參與的攤位香水、手工飾物、賀年裝飾等等，市集還有限定主題紀念品，只要到朗豪坊12樓白紙生活概念館索取印章收集卡，完成指定任務即可獲得大麻成「蛇王護身符」！

市集地點：旺角朗豪坊 L9 - L12長廊

市集日期：2025年1月4-5日、11-12日、18-19日、24-28日（年廿五至年廿九）

市集時間：1:00pm - 8:00pm；年宵場次1月24-27日（12nn-9pm）、1月28日（12nn-10pm）

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