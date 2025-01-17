長者優惠自助餐8間推介｜任食生蠔龍蝦／迷你佛跳牆／人均$178起

長者優惠自助餐1月推介！《香港01》頻道「好食玩飛」整合8間提供長者優惠的酒店自助餐，有任食生蠔、龍蝦、肉眼扒等外，部分酒店更提供新春自助餐，帶來一系列賀年菜式，非常適合一家人過新年！現在預訂更可享低至55折優惠，最平只需$178！



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長者優惠自助餐【1】西環萬怡酒店 — 即開生蠔、脆皮燒肉卷／64折起

MoMo Café 西環萬怡酒店在1月呈獻“味”啟新章迎接新一年！有即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺等海鮮；紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等肉類，自助晚餐更有芝士菠菜焗蠔、臘味糯米飯、黑椒牛仔骨等美食，絕對適合老友記！酒店另有迎春接福及恭賀新禧自助餐，有脆皮燒肉卷、枝竹南乳羊腩煲、南乳齋煲等過年特色菜，可以與家人在吃自助餐開年飯！

MOMO Café 西環萬怡酒店 — “味”啟新章自助午餐

星期一至四

長者：$179｜原價：$262

成人：$210｜原價：$308

小童：$149｜原價：$218

星期五至日

長者：$231｜原價：$339

成人：$263｜原價：$385

小童：$201｜原價：$295

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — “味”啟新章自助晚餐

星期一至四

長者：$363｜原價：$570

成人：$398｜原價：$625

小童：$272｜原價：$427

星期五至日

長者：$413｜原價：$605

成人：$449｜原價：$658

小童：$314｜原價：$460

👉🏻🍣低至64折優惠預訂

MOMO Café 西環萬怡酒店 — 迎春接福自助午餐

長者：$246｜原價：$361

成人：$276｜原價：$405

小童：$216｜原價：$317

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — 迎春接福海鮮自助晚餐

長者：$426｜原價：$626

成人：$456｜原價：$669

小童：$396｜原價：$581

（迎春接福自助餐於2025年1月25日至2月2日期間供應）

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — 恭賀新禧自助午餐

成人：$298.5｜原價：$438

長者：$268.5｜原價：$394

小童：$238.5｜原價：$350

👉🏻🍣低至64折優惠預訂

MOMO Café 西環萬怡酒店 — 恭賀新禧海鮮自助晚餐

長者：$456｜原價：$625

成人：$486｜原價：$713

小童：$426｜原價：$669

（恭賀新禧自助餐於2025年1月25日至2月2日期間供應）

👉🏻🍣低至64折優惠預訂

＊65歲或以上為長者

長者優惠自助餐【2】六國酒店 — 龍蝦、鴨肝、扣鮑魚／2人同行55折

六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦、鴨肝、扣鮑魚」自助餐優惠，2人同行半價！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等美食，老友記都絕對啱食！

當中推介葡式燒乳豬，烤得金黃香脆，咬下去更是皮脆肉嫩，醃得非常入味。而自助餐在晚上更會提供精彩表演，有得食又有表演睇！自助餐現時有快閃優惠二人同行55折，還可任食三小時！

六國酒店 Le Menu — 華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦、鴨肝、扣鮑魚

成人（2位）：$1,090｜人均：$545｜原價：$1,833

（快閃優惠訂購日期：1月3日至1月17日；換領日期：1月2日至1月31日）

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長者優惠自助餐【3】荃灣悦品酒店 — 避風塘炒賴尿蝦、龍蝦魷魚燕窩沙律／獨家77折

荃灣悦品酒店的海之誘惑自助午餐非常豐富，不用$300就能吃到各式各樣的海鮮！有避風塘炒賴尿蝦、爐端燒、金銀蒜蒸扇貝、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律、辣酒煮花螺等特色美食，喜歡吃海鮮的老友記絕對不能錯過！自助午餐更有冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果，十分抵食！

荃灣悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

長者：$253｜原價：$328

成人：$296｜原價：$383

小童：$202｜原價：$262

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*65歲或以上為長者

長者優惠自助餐【4】屯門悦品酒店 — 香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦／獨家77折

屯門悦品酒店除了海之誘惑自助午餐外，另有提供鵝肝花膠貴族自助晚餐，對於老友記來說也非常滋補！自助晚餐可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，絕對是貴族般的享受！

屯門悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

長者：$253｜原價：$328

成人：$296｜原價：$383

小童：$202｜原價：$262

屯門悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐

長者：$398起｜原價：$515起

成人：$457起｜原價：$592起

小童：$304起｜原價：$394起

👉🏻🦞獨家77折優惠預訂

*65歲或以上為長者

長者優惠自助餐【5】灣仔諾富特世紀酒店 — 任食生蠔、肉眼扒、水煮魚／低至63折

灣仔諾富特世紀酒店Le Café 咖啡廳推出滋味海鮮自助餐，有任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒等，自助晚餐另有麵包蟹、巴馬火腿、川式水煮魚、香港風味豉汁蒸魚、鑊炒胡椒蟹、安格斯小漢堡、烤牛肉、即煮湯麵檔等熱盤，對於喜歡吃熱食的老友記來說非常適合！現在預訂更可享有低至63折優惠！

灣仔諾富特世紀酒店 — 海鮮自助午餐

星期一至五

長者：$262｜原價：$515

成人：$318｜原價：$592

小童：$222｜原價：$394

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星期六至日及特別日子

長者：$302｜原價：$515

成人：$366｜原價：$592

小童：$246｜原價：$394

👉🏻🐟低至63折優惠預訂

灣仔諾富特世紀酒店 — 海鮮自助晚餐

星期一至五

長者：$262｜原價：$515

成人：$501｜原價：$592

小童：$299｜原價：$394

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星期六至日及特別日子

長者：$454｜原價：$515

成人：$558｜原價：$592

小童：$318｜原價：$394

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長者優惠自助餐【6】8度海逸酒店 — 即開生蠔、香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮／54折起

8度海逸酒店推出「鮮」味狂饗自助晚餐，適合喜歡吃海鮮的老友記！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮、桂花田鴨、原盎菜膽花膠燉白無茸，非常滋補！另外不得不提，餐廳更有自設糖水檔，有多款中式懷舊糖水，仲可以自由配搭配料！

自助午餐及晚餐則同樣供應生蠔、海蝦、海螺及青口等冰鎮海鮮；燒春雞、燒羊扒等熱食，人均$167起！另外甜品有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕等。此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店 — 「鮮」味狂饗自助晚餐

星期一至四

長者：$423｜原價：$508

成人：$495｜原價：$598

小童：$367｜原價：$438

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星期五、六日及公眾假期及前夕

長者：$511｜原價：$648

成人：$611｜原價：$718

小童：$492｜原價：$578

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8度海逸酒店 — 假日自助午餐

星期六及日及公眾假期及前夕

長者：$300｜原價：$428

成人：$328｜原價：$468

小童：$272｜原價：$388

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＊60歲或以上為長者

長者優惠自助餐【7】黃竹坑 I-O-N — 花膠蠔皇螺片生菜、芝士焗帶子、蟹饌／66折起

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店自助餐以「東南亞滋味蟹宴」為主題，炮製多款以蟹入饌的熱食菜式，包括黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，愛吃蟹的長者必食！酒店於初一至初五帶來新春自助餐，呈獻花膠蠔皇螺片生菜、馬拉盞翡翠蝦仁珊瑚蚌、芝士焗帶子、三文魚撈起等一系列賀年菜式，老友記可以與家人朋友一起在酒店吃賀年飯！

黃竹坑 I-O-N — 東南亞滋味蟹宴假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

長者：$271｜原價：$372

成人：$319｜原價：$438

小童：$239｜原價：$328

👉🏻🦀低至66折優惠預訂

黃竹坑 I-O-N — 東南亞滋味蟹宴自助晚餐

星期一至五

長者：$311｜原價：$471

成人：$391｜原價：$581

小童：$295｜原價：$427

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星期六、日及公眾假期

長者：$343｜原價：$471

成人：$426｜原價：$581

小童：$311｜原價：$427

👉🏻🦀低至66折優惠預訂

黃竹坑 I-O-N — 新春自助午餐

長者：$332｜原價：$368

成人：$386｜原價：$428

小童：$296｜原價：$328

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黃竹坑 I-O-N — 新春自助晚餐

長者：$413｜原價：$458

成人：$503｜原價：$558

小童：$350｜原價：$388

👉🏻🦀低至66折優惠預訂

*65歲或以上為長者

長者優惠自助餐【8】香港金域假日酒店 — 小龍蝦、迷你佛跳牆、黃金大蝦／8折起

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile將在新年期間獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括迷你佛跳牆、黃金大蝦、有米豬等，更有任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等！

香港金域假日酒店 — 賀年經典粵菜自助午餐

長者：$363｜原價：$455

成人：$462｜原價：$570

小童：$319｜原價：$398

👉🏻🦐低至8折優惠預訂

香港金域假日酒店 — 自助下午茶

長者：$220｜原價：$235

成人：$275｜原價：$295

小童：$187｜原價：$206

👉🏻🦐低至8折優惠預訂

香港金域假日酒店 — 賀年經典粵菜自助晚餐

長者：$583｜原價：$702

成人：$726｜原價：$878

小童：$506｜原價：$614

👉🏻🦐低至8折優惠預訂

*65歲或以上為長者

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