兒童自助餐優惠15大推介｜小童免費／龍蝦／鵝肝多士／人均$148起

兒童自助餐優惠｜不少酒店自助餐有兒童優惠，家長可以趁著新年學校放假去吃大餐！「香港01」頻道《好食玩飛》這次精選了15間酒店自助餐，小童低至$148，即使小朋友細食也可以回本，部分餐廳6歲以下兒童更可免費入內！



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兒童自助餐優惠【1】西環萬怡酒店 — 即開生蠔、雪場蟹腿、肉眼牛排／64折起

MoMo Café 西環萬怡酒店在1月呈獻“味”啟新章迎接新一年！有即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺等海鮮；紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等肉類，自助晚餐更有芝士菠菜焗蠔、臘味糯米飯、黑椒牛仔骨等美食，小朋友都啱食！酒店另有迎春接福及恭賀新禧自助餐，有脆皮燒肉卷、枝竹南乳羊腩煲、南乳齋煲等過年特色菜，可以讓小朋友感受濃厚新年氣氛！

MOMO Café 西環萬怡酒店 — “味”啟新章自助午餐

星期一至四

小童：$149｜原價：$218

成人：$210｜原價：$308

長者：$179｜原價：$262

星期五至日

小童：$201｜原價：$295

成人：$263｜原價：$385

長者：$231｜原價：$339

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — “味”啟新章自助晚餐

星期一至四

小童：$272｜原價：$427

成人：$398｜原價：$625

長者：$363｜原價：$570

星期五至日

小童：$314｜原價：$460

成人：$449｜原價：$658

長者：$413｜原價：$605

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — 迎春接福自助午餐

小童：$216｜原價：$317

成人：$276｜原價：$405

長者：$246｜原價：$361

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — 迎春接福海鮮自助晚餐

小童：$396｜原價：$581

成人：$456｜原價：$669

長者：$426｜原價：$626

（迎春接福自助餐於2025年1月25日至2月2日期間供應）

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — 恭賀新禧自助午餐

小童：$238.5｜原價：$350

成人：$298.5｜原價：$438

長者：$268.5｜原價：$394

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MOMO Café 西環萬怡酒店 — 恭賀新禧海鮮自助晚餐

小童：$426｜原價：$669

成人：$486｜原價：$713

長者：$456｜原價：$625

（恭賀新禧自助餐於2025年1月25日至2月2日期間供應）

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*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【2】六國酒店 — 特級牛扒、鐵板燒、片皮鵝／快閃優惠2人同行55折

六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 佛跳牆」自助餐優惠，2人同行半價！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等，更有無限暢飲汽水及凍果汁，帶埋小朋友去食都可以食回本！自助餐現時有快閃優惠二人同行55折，還可任食三小時！

六國酒店 Le Menu — 華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 佛跳牆

成人（2位）：$1,090起｜人均：$545起｜原價：$1,833起

（快閃優惠訂購日期：1月3日至1月17日；換領日期：1月2日至1月31日）

👉🏻🍹獨家55折優惠預訂

星期一至五（1月29日至1月31日除外）

小童：$350｜原價：$689

成人：$576｜原價：$1,008

星期一至五（1月29日至2月1日）

小童：$388｜原價：$744

成人：$628｜原價：$1,063

星期六、日及公眾假期

小童：$373｜原價：$722

成人：$599｜原價：$1,041

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*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【3】荃灣悦品酒店 — 爐端燒、避風塘賴尿蝦、黑森林蛋糕／獨家77折

荃灣悦品酒店的海之誘惑自助午餐非常豐富，小朋友只需要$202就能吃到各式各樣的海鮮！有避風塘炒賴尿蝦、爐端燒、金銀蒜蒸扇貝、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律、烤鱸魚配龍蝦蟹肉汁等特色美食！自助午餐更有日式小食、冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果，十分抵食！

荃灣悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

小童：$202｜原價：$262

成人：$296｜原價：$383

長者：$253｜原價：$328

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*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【4】屯門悦品酒店 — 生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、香煎鵝肝多士／77折

屯門悦品酒店除了提供海之誘惑自助午餐外，亦有全新自助餐主題「鵝肝花膠貴族自助晚餐」，自助晚餐可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，大人小朋友都可以食得開心！

屯門悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

小童：$202｜原價：$262

成人：$296｜原價：$383

長者：$253｜原價：$328

👉🏻🥘77折優惠預訂

屯門悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐

小童：$304起｜原價：$394起

成人：$457起｜原價：$592起

長者：$398起｜原價：$515起

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*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【5】香港富麗敦海洋公園酒店 — ⿓蝦、肉眼扒、即席烹調鯛魚燒／8折

香港富麗敦海洋公園酒店全新推出的新年自助餐包括：加拿⼤⿓蝦、雪蟹腳、蜆等冰鎮海鮮；帶骨肉眼扒 、脆皮意式豬腩卷、土耳其烤肉、燒烤等肉類；更有日式刺身及壽司、燒物、精選火腿及芝士、麵檔、中式燒味等。自助餐亦有小朋友最愛的特色甜品如：即席烹調鯛魚燒、麻糬波波、日式焦糖雞蛋布甸、 日式芝士蛋糕等，更有專屬於小朋友的「KID's STATION」，有意粉、炸薯條、炸薯角、炸雞塊、炸洋蔥圈等選擇，超豐富！

香港富麗敦海洋公園酒店 — 新年自助午餐

小童：$270｜原價：$338

成人：$550｜原價：$688

👉🏻🧀8折優惠預訂

香港富麗敦海洋公園酒店 — 新年自助晚餐

小童：$358｜原價：$448

成人：$710｜原價：$888

👉🏻🧀8折優惠預訂

*3至11歲為小童

新年自助午餐兒童自助餐推介【6】PLAYT 柏寧酒店 — 無限魚子醬、鮑魚、自家製Gelato／8折起

PLAYT 柏寧酒店為慶祝新一年的到來，推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食，更有小朋友最愛的自家製Gelato！

PLAYT 柏寧酒店 — 鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助午餐

小童：$262｜原價：$328

成人：$385｜原價：$460

👉🏻🍨8折優惠預訂

PLAYT 柏寧酒店 — 鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

星期一至四

小童：$429｜原價：$537

成人：$676｜原價：$834

星期五至日及公眾假期

小童：$465｜原價：$537

成人：$702｜原價：$834

👉🏻🍨8折優惠預訂

*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【7】歷山酒店 — 即開新鮮生蠔、即焗梳乎厘、大蝦串燒／人均$191起

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等小朋友喜歡的美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及清半隻酒粕香焗龍蝦！

歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

小童：$191｜原價：$262

成人：$375｜原價：$515

長者：$311｜原價：$427

👉🏻🍢73折優惠預訂

歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

小童：$279｜原價：$383

成人：$551｜原價：$757

長者：$455｜原價：$625

👉🏻🍢73折優惠預訂

歷山酒店 — 環球美饌午市套餐

成人：$198｜原價：$229

👉🏻🍢73折優惠預訂

歷山酒店 — 環球美饌半自助晚餐

小童：$287

成人：$332｜原價：$405

長者：$242｜原價：$350

👉🏻🍢73折優惠預訂

*4至11歲為小童

兒童自助餐優惠【8】港青酒店 — 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、印度奶油雞／65折起

港青酒店呈獻極具特色的印度風情自助餐！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜，可以讓小朋友體驗不同菜色！不喜歡吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐！

港青酒店 — 印度風情自助晚餐

星期一至四

小童：$379｜原價：$581

成人：$468｜原價：$845

長者：$450｜原價：$845

星期六、日及公眾假期

小童：$417｜原價：$581

成人：$499｜原價：$845

長者：$480｜原價：$845

👉🏻🍗65折優惠預訂

港青酒店 — 平日自助午餐

小童：$196｜原價：$240

成人：$278｜原價：$328

長者：$260｜原價：$328

👉🏻🍗65折優惠預訂

港青酒店 — 早午合併自助餐

小童：$241｜原價：$295

成人：$359｜原價：$427

長者：$330｜原價：$427

👉🏻🍗65折優惠預訂

*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【9】香港萬麗海景酒店 — 醉香鮑魚、燒乳豬、蒸焗龍蝦／8折起

香港萬麗海景酒店推出全新「『萬』遊海陸自助餐」及「福繞蛇年自助餐」。『萬』遊海陸自助午餐有和牛牛肩扒、龍蝦喇沙、刺身及海鮮等美饡；晚餐另有新鮮蒸加拿大龍蝦及火灸和牛壽司。「福繞蛇年自助餐」則有「三文魚、帶子及油甘魚撈起沙律」、中式滷水拼盤、黃金大蝦等意頭美食，晚餐更有醉香鮑魚、珊瑚蚌帶子炒青菜、燒乳豬、新鮮蒸焗龍蝦等傳統美食，可以讓小朋友體驗新年氣氛！

香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助午餐

星期一至四

小童：$260｜原價：$350

成人：$440｜原價：$592

星期五至日及公眾假期

小童：$287｜原價：$350

成人：$485｜原價：$592

👉🏻🍱8折優惠預訂

香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助晚餐

星期一至四

小童：$440｜原價：$548

成人：$728｜原價：$933

星期五至日及公眾假期

小童：$449｜原價：$548

成人：$764｜原價：$933

👉🏻🍱8折優惠預訂

香港萬麗海景酒店 — 福繞蛇年自助午餐

小童：$287｜原價：$318

成人：$485｜原價：$538

👉🏻🍱8折優惠預訂

香港萬麗海景酒店 — 福繞蛇年自助晚餐

小童：$467｜原價：$518

成人：$782｜原價：$868

👉🏻🍱8折優惠預訂

*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【10】九龍酒店 — 波士頓龍蝦、磯煮鮑魚、和牛面頰／低至74折

九龍酒店倚窗閣為您展開一場「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！以蒸煮烹調鮑魚、海蝦、帶子、沙巴躉等時令海鮮，更有冰鎮波士頓龍蝦、面包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、火焰雪山等多款佳餚！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等，更有多達9款Mövenpick雪糕讓小朋友慢慢選！

九龍酒店 — 海洋蒸の盛宴自助晚餐

小童：$431｜原價：$559

成人：$546｜原價：$735

長者：$431｜原價：$559

👉🏻🦞74折優惠預訂

九龍酒店 — 國際海鮮自助午餐

小童：$306｜原價：$416

成人：$331｜原價：$449

長者：$306｜原價：$416

👉🏻🦞74折優惠預訂

*3歲或以下小童免費

兒童自助餐優惠【11】灣仔諾富特世紀酒店 — 任食生蠔、安格斯小漢堡／低至65折

灣仔諾富特世紀酒店Le Café 咖啡廳推出滋味海鮮自助餐，有生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺、刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒等美食，自助晚餐另有麵包蟹、巴馬火腿、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、烤牛肉等，連小朋友最喜歡的安格斯小漢堡及及甜品都有，甜品更是全新自家製，健康又美味！

灣仔諾富特世紀酒店 — 海鮮自助午餐

星期一至五

小童：$222｜原價：$394

成人：$318｜原價：$592

長者：$262｜原價：$515

👉🏻🍔65折優惠預訂

星期六至日及特別日子

小童：$246｜原價：$394

成人：$366｜原價：$592

長者：$302｜原價：$515

👉🏻🍔65折優惠預訂

灣仔諾富特世紀酒店 — 海鮮自助晚餐

星期一至五

小童：$299｜原價：$394

成人：$501｜原價：$592

長者：$262｜原價：$515

星期六至日及特別日子

成人：$558｜原價：$592

小童：$318｜原價：$394

長者：$454｜原價：$515

👉🏻🍔65折優惠預訂

*3歲或以下小童免費

兒童自助餐優惠【12】8度海逸酒店 — 法式芝士焗海鮮、即開生蠔、海螺／低至53折

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮等！餐廳更有自設糖水檔，可以自由配搭配料出各種中式懷舊糖水！酒店亦設有半自助午餐及自助午餐，同樣可享受多款海鮮美食，仲有Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕，很適合小朋友！

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店 — 「鮮」味狂饗自助晚餐

星期一至四

小童：$367｜原價：$438

成人：$495｜原價：$598

長者：$423｜原價：$508

👉🏻🦪53折優惠預訂

星期五、六日及公眾假期及前夕

小童：$492｜原價：$578

成人：$611｜原價：$718

長者：$511｜原價：$648

👉🏻🦪53折優惠預訂

8度海逸酒店 — 假日自助午餐

星期六及日及公眾假期及前夕

小童：$272｜原價：$388

成人：$328｜原價：$468

長者：$300｜原價：$428

👉🏻🦪53折優惠預訂

*4歲或以下免費

兒童自助餐優惠【13】香港港麗酒店 — 波士頓龍蝦、火焰雪山／6歲以下免費／74折起

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演，小朋友絕對會喜歡！

香港港麗酒店 — 「海陸珍寶薈萃」自助晚餐

星期日至四

小童：$358｜原價：$482

成人：$718｜原價：$922

星期五、六及公眾假期

小童：$394｜原價：$482

成人：$754｜原價：$922

👉🏻🍰74折優惠預訂

香港港麗酒店 — 國際美食自助午餐

小童：$241｜原價：$295

成人：$421｜原價：$548

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*5歲或以下免費

兒童自助餐優惠【14】黃竹坑 I-O-N — 芝士焗帶子、三文魚撈起、蟹肉蟹子丼／7折起

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店自助餐以東南亞滋味蟹宴為主題，炮製多款以蟹入饌的菜式，包括黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，愛吃蟹的小朋友必試！酒店於初一至初五帶來新春自助餐，呈獻花膠蠔皇螺片生菜、馬拉盞翡翠蝦仁珊瑚蚌、芝士焗帶子、三文魚撈起等一系列新穎的賀年菜式，增添儀式感！

黃竹坑 I-O-N — 東南亞滋味蟹宴假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

小童：$239｜原價：$328

成人：$319｜原價：$438

長者：$271｜原價：$372

👉🏻🦀7折優惠預訂

黃竹坑 I-O-N — 東南亞滋味蟹宴自助晚餐

星期一至五

小童：$295｜原價：$427

成人：$391｜原價：$581

長者：$311｜原價：$471

星期六、日及公眾假期

小童：$311｜原價：$427

成人：$426｜原價：$581

長者：$343｜原價：$471

👉🏻🦀7折優惠預訂

黃竹坑 I-O-N — 新春自助午餐

小童：$296｜原價：$328

成人：$386｜原價：$428

長者：$332｜原價：$368

👉🏻🦀7折優惠預訂

黃竹坑 I-O-N — 新春自助晚餐

小童：$350｜原價：$388

成人：$503｜原價：$558

長者：$413｜原價：$458

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*3至12歲為小童

兒童自助餐優惠【15】香港金域假日酒店 — 任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹／低至8折

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile將在新年期間獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括迷你佛跳牆、黃金大蝦、有米豬等，更有任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等，絕對符合小朋友的胃口！

香港金域假日酒店 — 賀年經典粵菜自助午餐

小童：$319｜原價：$398

成人：$462｜原價：$570

長者：$363｜原價：$455

👉🏻🍮8折優惠預訂

香港金域假日酒店 — 自助下午茶

小童：$187｜原價：$206

成人：$275｜原價：$295

長者：$220｜原價：$235

👉🏻🍮8折優惠預訂

香港金域假日酒店 — 賀年經典粵菜自助晚餐

小童：$506｜原價：$614

成人：$726｜原價：$878

長者：$583｜原價：$702

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*3至11歲為小童

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