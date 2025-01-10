南丫島一日遊美食景點12大推介！小眾沙灘睇日落＋食海鮮｜附船期

南丫島一日遊｜南丫島充滿小島風情，環境清幽，是不少人放鬆心情的好去處。記者已為大家整合出南丫島一日遊的美食、景點及船期等詳情，除了有人氣Cafe店Shelly Cake Express，還有可以避開人潮欣賞「三支香」日落的小眾沙灘，讓大家趁住假日可盡情去打卡影相、享受當地美食和買手信！



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南ㄚ島作為香港的第三大島嶼，以優美景色聞名，加上離市區不遠，只要從中環碼頭或香港仔碼頭乘坐渡輪，船程僅需30分鐘便可到達，交通相當方便，因此吸引不少本地人和遊客作為一日遊的景點。

南ㄚ島充滿小島風情，且交通方便，是假日前往散心的好去處。（小紅書@誒你要一杯可樂嗎）

南丫島一日遊船期及票價

從中環前往南丫島的渡輪分為兩種，分別是往榕樹灣或索罟灣的航班。往榕樹灣的班次較密，如選擇以榕樹灣為起點，在安排行程上時間較為彈性。如果喜歡行山，或回程時更便利，亦可經索罟灣的行山經到達榕樹灣，行程約2小時。

另一點需要留意，兩個地方的船期在星期一至六的渡輪班次，與星期日及公眾假期的時間不一樣，出發前要看清楚時間表，以免錯過航班！

中環來往榕樹灣時間表（港九小輪）

票價：

成人：星期一至六 $22.1；星期日及公眾假期 $30.8

小童、長者、傷健人士：星期一至六 $11；星期日及公眾假期 $15.4

＊3歲或以上，12歲以下為小童，3歲以下小童免費；65歲或以上為長者



中環來往索罟灣時間表（港九小輪）

票價：

成人：星期一至六 $27.5；星期日及公眾假期 $38.7

小童、長者、傷健人士：星期一至六 $13.7；星期日及公眾假期 $19.3

＊3歲或以上，12歲以下為小童，3歲以下小童免費；65歲或以上為長者



南丫島一日遊景點

南丫島一日遊美食景點推介【1】榕樹灣大街

從榕樹灣下船，向右行便可到達榕樹灣大街。街上有很多充滿異國風情的餐廳、手工藝小店、紀念品店以及雜貨店，周遭充滿生活氣息，大可放慢腳步逛街，以及挑選手信。其中擁有超過6萬張黑膠唱片的隱世黑膠小店南島黑膠，以及充滿南丫島特色的時尚品牌Lamma Brand 南丫牌，值得一看。

南丫島一日遊美食景點推介【2】洪聖爺泳灘

如果想吹吹海風，放鬆心情，推介前往水清沙幼的洪聖爺泳灘。沙灘環境清幽，而且配套充足，設有洗手間、洗浴間及附近有燒烤場。由榕樹灣大街步行約10分鐘就可到達，同時也是前往索罟灣行山經的起點，可作為前往索罟灣前的行程安排。

地址：離島南丫島榕樹灣洪聖爺灣



南丫島一日遊美食景點推介【3】南丫島漁民文化村

南丫島漁民文化村位於索罟灣養魚區，建立在超過2,000平方米的漁排之上。場內設有展出昔日漁民的用具及相片的展館，介紹原居漁民的生活文化和捕魚業發展史，參觀者可近距離接觸龍舟、古漁排等用具。此外，文化村還特設不同工作坊，如垂釣、繩索編織和鹹魚製作等。

地址：南丫島南丫島家樂徑

交通：由索罟灣公眾碼頭乘搭接駁艇／由索罟灣公眾碼頭步行約5-10分鐘

開放時間：10:15-18:00（逢星期三休息）



南丫島一日遊美食景點推介【4】南丫風采發電站

說起南丫島，定會想起南丫島大風車，南丫風采發電站為全港第一個風力發電站，為了發展香港可再生能源而建造。風車足足有71公尺高，而且免費開放予旅客參觀，只要從榕樹灣與洪聖爺灣之間的南丫警崗十字路口往左轉，沿車路上山，步行約10分鐘便可抵達。

地址：香港南丫島大嶺

電話號碼：2843 3111

開放時間：上午7:00至下午6:00



南丫島一日遊美食景點推介【5】大灣肚沙灘

相對於較多人的洪聖爺泳灘，大灣肚沙灘則較為人煙稀少，可說是本地居民的後花園。雖然沙灘的配套未及洪聖爺泳灘完善，但這裡也可看到南丫島的地標「三支香」，即全香港第二大的發電廠，配合日落景色可拍出唯美的照片。

南丫島一日遊美食景點推介【6】南丫島家樂徑

從榕樹灣大街前往沙灘或上山之前，必然會經過南丫島家樂徑，這段路沿途有一些老舊的小屋和店舖，準備上山的話，可在這裡補級。而島上唯一的單車店亦在這裡，如果想在小島上踏單車就可以來這裡租借。

凱嵐單車地址：南丫島榕樹灣沙埔舊村37號地下

營業時間：10:30-20:00



南丫島一日遊美食景點推介【7】索罟灣天后廟

索罟灣天后廟估計興建於1826年-1895年，供奉著被島上居民奉為海神的天后娘娘。廟內保存了道光六年的聚寶爐，還有光緒廿一年鑄造的銅鐘，以及一條長達2米的皇帶魚標本，非常具有歷史價值，對文物有興趣的朋友可順道參觀。

南丫島一日遊美食

南丫島一日遊美食景點推介【8】建興亞婆豆腐花

建興亞婆豆腐花是街坊熟知、人氣十足的小吃店，豆腐花每日由店主即日製造，熱豆腐花充滿豆香味；凍豆腐花味道清甜，口感嫩滑。如果在附近逛到累了，不妨來這裡品嚐一碗新鮮的豆腐花！

地址：南丫島榕樹灣大灣肚1號

營業時間：星期一 11:30–17:30／星期二至五 10:30-17:30／星期六 09:30-17:30／星期日 09:30-18:00



南丫島一日遊美食景點推介【9】Shelly Cake Express

如果想找尋可以打卡的咖啡店，位於榕樹灣後街的Shelly Cake Express，主打田園碎花風格和格仔裝飾，充滿少女感。餐廳的招牌甜品豆腐芝士蛋糕，濃郁的芝士味與豆腐的清香味互相平衡，表面還有一層玫瑰花瓣，配合其碎花桌布非常打卡able！

地址：榕樹灣後街21號

電話：9494 0755

營業時間：星期一至二、三至四 11:00-19:30／星期六至日及公眾假期 10:00 - 19:30



南丫島一日遊美食景點推介【10】南島書蟲

南島書蟲為島內的人氣打卡Cafe，餐廳環境寧靜，擺放著各式各樣的圖書，予人在這裡一邊看書，一邊享受食物，放鬆心情。食物方面，餐廳主打西菜，有輕食、薄餅、小食等，還有以天然有機蔬菜為主的素食，非常適合在這裡歎一杯咖啡，過上慢活的一天。

地址：榕樹灣大街79號地下

電話：2982 4838

營業時間：星期一至五 09:00-17:00／星期六至日 11:00-20:00（逢星期四休息）



南丫島一日遊美食景點推介【11】南島甜品

以白色裝修為主的南島甜品，環境簡約舒適。餐廳主打多款手工甜點，當中以糯米糍最為出名，有豆乳糯米糍、芋泥糯米糍、Oreo糯米糍等多款口味選擇，糯米糍皮薄，口感幼滑，內裡的忌廉不會太甜，非常值得一試！

地址：南丫島榕樹灣大街31號地下A號舖

電話：5573 3847

營業時間︰星期一至日 12:00-22:00



南丫島一日遊美食景點推介【12】南丫天虹海鮮酒家

在南丫島吃一頓海鮮餐，作為一天的完結就最好不過！南丫天虹海鮮酒家為島上最有名、規模最大的海鮮酒家，是一家超過30年歷史的老字號。店家有自家漁船出海捕魚，食物十分新鮮，當中推介的招牌菜包括椒鹽瀨尿蝦、蠔皇扣鮑魚、焗龍蝦等。

地址：索罟灣第一街23-27號地下

電話：2982 8100

營業時間︰星期一至日11:00-22:30



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