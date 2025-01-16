迪士尼新春8大活動直擊｜同Duffy拜年＋米奇蛇年利是｜附95折優惠

迪士尼新春2025｜香港迪士尼樂園由1月17日至2月16日，開展「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動！《香港01》「好食玩飛」記者率先到訪迪士尼樂園感受農曆新年氣氛，並為大家整合8大必睇必玩活動，當中有米奇與好友蛇年行大運表演，年初一起亦會向入園人士大派米奇米妮蛇年主題利是，當年少不了富有迪士尼年貨！話不多說，跟住記者一起來直擊吧！



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香港迪士尼樂園由1月17日至2月16日，開展「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動！（楊雙如攝）

迪士尼新春2025亮點【1】迪士尼樂隊行大運＋門口打卡大燈籠

米奇與好友蛇年行大運全新登場！換上賀年服飾的米奇、鋼牙奇奇與大鼻帝帝、布魯托和花木蘭，伴隨着財神高飛和迪士尼樂隊，在美國小鎮大街同大家會面，使整條街的春節氣氛滿滿。記者私心最喜歡鋼牙奇奇與大鼻帝帝的新春造型，簡直可說是可愛爆燈！

另外入園後，大家很快就可以在美國小鎮大街街頭望到在米奇米妮和紅色米奇外型倒福大燈籠，記者認為算是園內標誌性裝飾之一，不少遊人都會站在前面打卡留念！

一眾迪士尼朋友在美國小鎮大街同大家會面。（楊雙如攝）

迪士尼新春2025亮點【2】新春版「米奇與好友大街狂歡派對」

迪士尼每天在美國小鎮大街的米奇與好友大街狂歡派對，在農曆新年期間會變成新春限定版表演！換上賀年主題服飾的米奇與好友、Duffy、ShellieMay、Gelatoni及LinaBell將會登上主題造型大街特快列車，沿路跟大家打招呼，和氣吉祥！

迪士尼新春2025亮點【3】迪士尼朋友換賀年裝影合照

想同穿上繽紛賀年裝的角色近距離互動影相？粉絲同樣可在夢想花園涼亭，和Duffy與好友遊玩屋，與喜愛的角色見面同拍照！記者就親身同Linabell同Olu'Mel影相，兩個角色不但換上了超應節的新春服飾，超熱情拜年，與記者抱抱，場內的佈置也添加了賀年的元素，如桔仔樹、揮春等！

Duffy與好友遊玩屋，與喜愛的角色見面同拍照。

Duffy與好友遊玩屋，與喜愛的角色見面同拍照。

迪士尼新春2025亮點【4】年初一起大派利是

恭喜發財，利是逗來！大年初一起，樂園將於入園時大派米奇米妮蛇年主題利是，內裡會有朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，祝願大小朋友好運年年有！當然利是數量有限，每人限取一封，送完即止！

大年初一起，樂園將大派米奇米妮蛇年主題利是。（楊雙如攝）

迪士尼新春2025亮點【5】賀年款公仔+揮春+禮盒 Duffy小香包盲盒必抽

迎新年，少不了辦年貨。迪士尼也推出多款應節精品，最萌最矚目莫過於是換上紅噹噹新年限定造型的Duffy與好友，同蛇仔造型的鋼牙奇奇與大鼻帝帝，此外有多款利是封、揮春、禮盒，全部都圖案精緻，適合迪士尼愛好者！

迪士尼推出多款應節精品。（楊雙如攝）

迪士尼推出多款應節精品。（楊雙如攝）

迪士尼推出多款應節精品。（楊雙如攝）

論紀念品，記者最深刻就是到夢想花園，抽一共10款的Duffy與好友新年小香包盲盒，還會送上Godiva朱古力。抽盲盒過程儀式感十足，工作人員會先問你的心儀款式，再和你一超祈願，相信小朋友一定喜歡！記者就獲得CookieAnn款！

記者最深刻是到夢想花園抽Duffy與好友新年小香包盲盒。（楊雙如攝）

Duffy 與好友新年掛件扭蛋有一共10款。（楊雙如攝）

迪士尼新春2025亮點【6】蛇年醒獅賀新歲醒獅表演

想「沉浸式」感受迪士尼新春氣氛？不妨入住迪士尼酒店住宿！在大年初一當日，酒店將會有活力十足的蛇年醒獅賀新歲醒獅表演，祝賀住客去舊迎新，步步高陞！演藝人員更會即場大派朱古力金幣，恭祝大家金銀滿屋。

迪士尼新春2025亮點【7】蛇年限定米奇賀年曲奇班

睇完醒獅表演，住客還可以挑戰廚藝，參加蛇年限定手工藝班，製作米奇賀年曲奇，製作後可以送禮自用，令福氣充滿蛇年。

酒店住客可參加蛇年限定手工藝班，製作米奇賀年曲奇。

迪士尼新春2025亮點【8】加購鋼牙奇奇與大鼻帝帝蛇年賀禮

住客入住迪士尼酒店如加購「鋼牙奇奇與大鼻帝帝蛇年賀禮」，即可收穫一大堆驚喜商品，包括蛇仔造型公仔、新年造型帝帝斜孭袋，戴上所有商品入園，慶祝新年就最適合不過了！

住客入住迪士尼酒店如加購「鋼牙奇奇與大鼻帝帝蛇年賀禮」。（楊雙如攝）

迪士尼新春2025｜01空間購票享95折

樂園門票種類分為四級，因應不同入場日子價格會有所不同，詳情可查閱香港迪士尼樂園網站。門票原價$669起。不過，只要在01空間提前買飛，就可獲得95折優惠。

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1日門票（第1級別）

成人（12-64 歲） —$631（原價：$669）

兒童（3-11 歲）／長者（65歲以上） — $471（原價：$499）



1日門票（第2級別）

成人（12-64 歲） —$727（原價：$759）

兒童（3-11 歲）／長者（65歲以上） —$545（原價：$569）



1日門票（第3級別）

成人（12-64 歲） —$821（原價：$849）

兒童（3-11 歲）／長者（65歲以上）—$620（原價：$639）



1日門票（第4級別）

成人（12-64 歲） —$916（原價：$939）

兒童（3-11 歲）／長者（65 歲以上）—$689（原價：$705）



2日門票 (第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12-64 歲）—$1,063（原價：$1132）

兒童（3-11 歲）—$800（原價：$849）



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