日本士多啤梨攻略｜10品種甜度等級！福岡產不是最甜？3招教揀選

日本士多啤梨季節｜士多啤梨等級｜每年11月底至翌年5月都是日本士多啤梨的當造季節，而最美味季節是1月至3月，近月有不少本港超市已將日本產的士多啤梨放上貨架。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了日本士多啤梨等級、甜度、口感，當中埼玉的阿瑪蘭蘊含糖份最高！此外，還會為大家推介揀選士多啤梨秘訣和最佳保存方法，想知更多即看下文啦！



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日本士多啤梨10大品種、甜度

根據日本農林水產省統計，日本士多啤梨約有300個品種。產量最多的是栃木縣（約12,358噸），約佔總量的50％。其次是福岡縣（約3,035噸）。而且全球一半以上的士多啤梨品種都產自日本，一起看看以下10種最受歡迎的品種啦！

根據日本農林水產省統計，日本士多啤梨約有300個品種。(ふるさと納税DISCOVERY）

日本士多啤梨品種｜【1】福岡——甘王／甜王

福岡岀產的甘王／甜王（あまおう）是日本最知名的士多啤梨品種，名字的由來是來自日文的紅色（あかい）、圓形（まるい）、大（おおきい）和美味（うまい）四詞首個日文字而成，代表是最甜的士多啤梨。它的特微是色澤鮮紅、大而渾圓或不規則形狀，果肉較硬，甜度和酸度平衡。

甜度：10-12度

福岡岀產的甘王／甜王（あまおう）是日本最知名的士多啤梨品種。(ふるさと納税DISCOVERY）

日本士多啤梨品種｜【2】佐賀——淡雪

粉嫩色的士多啤梨俘虜不少少女心，果肉顏色淡粉紅帶點白，酸度低、滿滿的甜味。淡雪屬於白色士多啤梨品種，因少人栽種，所以價錢相對較貴。

甜度：13-15度

日本士多啤梨品種｜【3】栃木——栃乙女

栃乙女是栃木縣的代表性草莓品種，也是日本產量最多的草莓品種。果皮呈深紅色，甜味和酸味均衡，體積較大，通常呈圓錐形。

甜度：約15度

日本士多啤梨品種｜【4】靜岡——紅臉

靜岡縣的原創品種「紅臉」，不僅是果皮是紅色，連果肉都是紅色，因「美味到臉蛋都掉下來」而成名。濃厚的甜味搭配恰到好處的酸度，非常可口。此外，它受歡迎的另一個原因是體積大，吃起來很滿足。

甜度：12-13度

日本士多啤梨品種｜【5】長野——夏芳

長野的夏芳在2003年註冊，是夏季至秋季均可採擇的稀有品種。白色果肉、酸味較重，非常適合用作製作忌廉蛋糕等甜品。

日本士多啤梨品種｜【6】愛知——夢之岡

夢之岡於2007年在愛知縣註冊，其特徵是果肉堅硬，不變形，非常適合用於製作水果三明治和蛋糕。

日本士多啤梨品種｜【7】埼玉——明姫

あまりん於2016年在埼玉註冊為新品種，特點是糖份較高，甜味較重，而且果皮是較鮮豔的紅色。

甜度：18-20度

日本士多啤梨品種｜【8】熊本菊池——糖蜜士多啤梨

糖蜜士多啤梨來自熊本縣菊池郡，由農夫在溫室以蜜糖培植出的高品質稀有品種。果實大粒呈圓錐體，果皮鮮艷且甜度很高，果肉飽滿，濃郁多汁。它每一粒都有花瓣形狀的保護套包著，多麼矜貴！

甜度：13度或以上

糖蜜士多啤梨來自熊本縣菊池郡，由農夫在溫室以蜜糖培植出的高品質稀有品種。（ふるさと納税DISCOVERY）

日本士多啤梨品種｜【9】奈良——古都華

古都華是奈良縣的原創品種，由「7-3-1」及「紅臉頰」混配而成。它的外皮呈艷紅色，果香濃郁，甜度和酸度都很高，厚實多汁。

甜度：約15度

古都華是奈良縣的原創品種。（ふるさと納税DISCOVERY）

日本士多啤梨品種｜【10】靜岡——閃亮香

閃亮香是靜岡縣的品種，由「章姬」及「紅臉」混配而成。它成修長圓錐形，外表鮮紅有光澤，清甜多汁，果肉厚實爽口，酸度也較低。

甜度：約10度

日本士多啤梨等級

各款日本蔬果都有級別制度，按照外觀（形狀大小、顏色）、糖度等準則評分，士多啤梨級別由低至高順序為：（沒有蓋印）、○、良、優、秀、青秀、赤秀、特秀，如果盒上級別印有顏色的「秀」字，即青秀（藍色秀字）、赤秀（紅色秀字）及特秀（金色秀字）則屬於高級。另外，福岡甜王士多啤梨有自己的等級制，分為3等！

福岡甜王士多啤梨級別：

G (Grande)：1包約270克；1粒約30克、大粒但形狀不整齊

DX (Deluxe)：1包約280克；1粒約30克、比「G」級大粒

EX (Excellent)：1包約450克；1粒約40克、大粒且形狀工整



至於其他士多啤梨根據每盒的份量、外形工整程度來劃分，有 2L、3L、5L、G 級、DX 級等，數字愈大，士多啤梨就愈大粒，而 G 和 DX 級則代表外形最工整。

揀日本士多啤梨3大秘訣

選擇可口的士多啤梨有3大秘訣！首先，選擇莖部都是紅色的那款，當果實從果蒂到果柄都是呈紅色、顏色均勻時，代表果實已完全成熟。第二，選擇有紅色顆粒的那款，當表面的穀粒都變成紅色時，即是已經完全成熟。第三，選擇莖部彎曲的那款，當莖部捲曲就是最新鮮，是採收的最佳時間！

選擇可口的士多啤梨有3大秘訣！（ふるさと納税DISCOVERY）

士多啤梨保存2大方法

從超市買回來盒裝的士多啤梨一次吃不完，可以怎樣保存呢！普遍水果（尤其士多啤梨）最忌沾水，加上士多啤梨果皮薄、不宜吹冷氣。而士多啤梨的最佳保存方法是用舊報紙將士多啤梨包好冷藏；或者冷凍前撒上糖，以保持甜味。

士多啤梨的最佳保存方法是用舊報紙將士多啤梨包好冷藏；或者冷凍前撒上糖，以保持甜味。（ふるさと納税DISCOVERY）

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