自助餐優惠2月18推介｜任食龍蝦、和牛、生蠔　食足4小時　$124起

自助餐優惠2月｜情人節將至，帶另一半享受豐盛的自助餐定是不錯的選擇。現時多間酒店都推出自助餐優惠，不但選擇多，而且採用貴價食材，以下18間酒店自助餐推介給大家，有龍蝦、即開生蠔、和牛等可任食！現時預訂最平只需$124就食到，即看內文！



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自助餐優惠2月【1】MoMo Café 西環萬怡酒店——無限供應即開生蠔、雪場蟹腿／低至64折

西環萬怡酒店 MoMo Café推出自助午餐、情人節晚餐優惠！主題自助晚餐《港口漁獲》主打海鮮料理，有即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、刺身等冷盤，另有香茅青檸蒸海上鮮、辣酒煮翡翠螺及西班牙蒜油蝦等熱食，當中辣酒煮翡翠螺辣中帶鮮，還夾帶鮮甜海水味，令人回味無窮！另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等，同樣選擇多多。

如尚未預訂情人節餐廳，不妨考慮餐廳的「情人節浪漫特惠海鮮晚餐自助餐」，除了可無限任食雪場蟹腿、黃金螺等海鮮外，仲有即開生蠔提供，餐廳更貼心地贈送朱古力火鍋及氣泡酒兩杯，為節日增添浪漫氣氛！現有優惠低至64折！👉🏻✨即享64折自助餐優惠

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《港口漁獲》海鮮晚餐自助餐

優惠價：成人 $397.6起、長者 $362.6起、小童 $271.6起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜情人節浪漫特惠海鮮晚餐自助餐

優惠價：成人 $486、長者 $456、小童 $426

MoMo Café 西環萬怡酒店｜花開富貴 · 春日饗宴 自助午餐

優惠價：成人 $210、長者 $178.5、小童 $148.5

👉🏻✨即享64折自助餐優惠

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



自助餐優惠2月【2】六國酒店 Le Menu——任食龍蝦、鴨肝、送原隻鮑魚鴨掌／低至57折／快閃5折

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，趁新年推出以龍蝦、鴨肝、扣鮑魚為主題的自助餐，除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒、片皮鵝、即切葡式燒乳豬和手握壽司等美食，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻。此外，每晚還有精彩的表演，如現製火焰雪山，慶祝情人節最適合不過！自助餐現有低至57折優惠，還可任食三小時！

值得留意，餐廳於2月17日至28日將推出2人同行5折快閃優惠，人均僅需$545便可享受3小時豐盛的自助晚餐！👉🏻✨即享57折自助餐優惠

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．鴨肝．扣鮑魚

優惠價：成人 $576起、小童 $350起

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．鴨肝．扣鮑魚

快閃優惠價：人均 $545

👉🏻✨即享57折自助餐優惠

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓

電話：2866 3808



自助餐優惠2月【3】六國酒店Le Menu——果漾花語下午茶自助餐、食足4小時 低至7折

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出節日版「果漾花語下午茶自餐」，有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、豬柳芝士漢堡包等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤、煙肉開心果蜂蜜南瓜等凍盤；甜品方面，除了有Häagen-Dazs雪糕任食外，還有廚師即席烹調士多啤梨班戟、格仔餅等，更可任食任飲4小時！現有低至7折優惠！👉🏻低至7折優惠預訂🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（節日版）

優惠價：成人 $268、小童 $178

👉🏻低至7折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



自助餐優惠2月【4】香港九龍東皇冠假日酒店——芝士焗龍蝦、北京填鴨／9折

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」，有新鮮生蠔、醬燒原條豬肋骨、法式油封鴨腿配燴小扁豆、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋等。逢星期五至日、公眾假期，更有麵包蟹、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身等海鮮，麵包蟹蟹膏甘香，蟹肉飽滿，蟹控定會喜歡！

此外，尚廚亦有「環球美食盛宴自助午餐」，除了有新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、三重芝士焗吉列廣島蠔、即製北京填鴨外，逢星期六、日還有限定菜式，例如松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身，記得留肚食埋Haagen-Dazs雪糕，足足有8款任君選擇！👉🏻限時9折訂座

喜歡吃士多啤梨的，餐廳還有「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」，有一系列士多啤梨入饌美食，如士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士等等。現有9折優惠！👉🏻限時9折訂座

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

優惠價：成人 $598起、小童 $418起、長者 $518起

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

優惠價：成人 $348起、小童 $248起、長者 $298起

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

優惠價：成人 $268、小童$208

👉🏻限時9折訂座

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



自助餐優惠2月【5】荃灣悦品酒店——香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠／買1送1

荃灣悦品酒店推出「鵝肝花膠貴族自助晚餐」及「情人節 • 臻選自助晚餐」，晚餐有香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、清蒸海上鮮、錫紙清酒焗大蜆等特色美食，更有冰鎮海鮮、雜錦刺身及多款甜品！

悦品酒店另有自助午餐、半自助午餐及半自助晚餐，自助午餐重點推介烤鱸魚配龍蝦蟹肉汁，魚肉鮮嫩多汁，配搭龍蝦蟹肉汁更具海鮮風味！現在預訂更有獨家低至72折仲連加一，人均$124.8起！情人自助餐有限時買1送1優惠！👉🏻✨即享獨家72折自助餐優惠

荃灣悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

優惠價：成人 $448.7、長者 $393.4、小童 $306.5

荃灣悦品酒店｜情人節 • 臻選自助晚餐

優惠價：成人 $496、長者 $393、小童 $307

[2月9日至2月14日快閃優惠]

大小同價: $753.6/2位｜人均$377

荃灣悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $134起

荃灣悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價：長者 $235.4、小童$202.3

荃灣悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $203.8

荃灣悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $124.8

👉🏻✨即享獨家72折自助餐優惠

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3891 1928



自助餐優惠2月【6】屯門悦品酒店——任食生蠔、鵝肝多士、芝士波士頓龍蝦／低至68折

屯門悦品酒店除了有「海之誘惑自助午餐」、「閒日精選半自助午餐」、「南歐風味火腿 • 半自助晚餐」外，另有鵝肝花膠貴族自助晚餐及情人節限定的「情人節 • 臻選自助晚餐」。自助晚餐可以歎鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，絕對是貴族般的享受！現在預訂更可享低至68折優惠！👉🏻✨即享獨家68折自助餐優惠

屯門悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

優惠價：成人 $425起、長者 $369.7起、小童 $282.2起

屯門悦品酒店｜情人節 • 臻選自助晚餐

優惠價：成人 $496、長者 $393、小童 $307

[2月9日至2月14日快閃優惠]

大小同價: $753.6/2位｜人均$377

屯門悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價：長者 $235.4、小童$202.3

屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $274.9、長者 $235.4、小童 $188

屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $203.8

屯門悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $124.8

👉🏻✨即享獨家68折自助餐優惠

地址：香港屯門建豐街4號

電話：3899 9222



自助餐優惠2月【7】九龍酒店倚窗閣——任食麵包蟹、煎鵝肝、波士頓龍蝦／低至6折

九龍酒店倚窗閣推出「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！當中麵包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、波士頓龍蝦、法式香煎鵝肝、燒加拿大帶骨肉眼等，都是餐廳必食推介，同時甜品區還有多達9款Mövenpick雪糕，以及即製火焰雪山！

此外，酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等主食，更有多達9 款Mövenpick雪糕任君選擇！現時更有低至6折優惠！👉🏻✨即享低至6折自助餐優惠

九龍酒店｜海洋蒸の盛宴自助晚餐

優惠價：成人 $474起、長者或小童 $438

九龍酒店｜國際海鮮自助午餐

優惠價：成人 $297起、長者或小童 $255

👉🏻✨即享低至6折自助餐優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



自助餐優惠2月【8】香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳——雪蟹腳、可持續發展加拿⼤⿓蝦／75折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳於2月推出「日韓美饌自助晚餐」及「日韓美饌自助午餐」！晚餐除了有可持續發展加拿⼤⿓蝦、雪蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，更有一系列刺身、壽司、烤肉等美食；還有食肉控必食的安格斯西冷、肉眼扒、 脆皮意式豬腩卷，定能吃回本！自助餐現有低至75折優惠！👉🏻✨低至75折預訂

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

優惠價：成人 $299起、小童 $209起

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

優惠價：成人 $478起、小童 $246起

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

優惠價：成人 $569起、小童 $299起

👉🏻✨低至75折預訂

地址：香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳

電話：2166 7466



自助餐優惠2月【9】PLAYT 柏寧酒店—— 任食凍龍蝦、麵包蟹、魚子醬／低至8折

PLAYT 柏寧酒店推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食！

此外，餐廳還設有「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐」，不但可品嚐到鱈蟹腳、原隻鮑魚等美味海鮮，更可歎到大大份的西冷牛扒！現時預訂，更有低至8折優惠！👉🏻✨低至8折訂座

PLAYT 柏寧酒店｜鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

優惠價：成人 $385起、小童 $262起

PLAYT 柏寧酒店｜鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

優惠價：成人 $676起、小童 $429起

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

優惠價：成人 $289、小童 $209

👉🏻✨低至8折訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



自助餐優惠2月【10】歷山酒店——即開新鮮生蠔、和牛牛舌、即焗梳乎厘／低至73折

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等；自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及半隻清酒粕香焗龍蝦！現有低至73折優惠！👉🏻✨73折起訂座

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

優惠價：成人 $375起、長者 $311起、小童 $191起

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

優惠價：成人 $551起、長者 $455起、小童 $279起

歷山酒店｜環球美饌午市套餐

優惠價：成人 $198起

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐

優惠價：成人 $332起、長者 $242起、小童 $287起

👉🏻✨73折起訂座

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



自助餐優惠2月【11】荃灣西如心酒店 — 任食雪花蟹腳、鮑魚、燒蠔／低至6折

荃灣西如心酒店Café Circles推出「冬日珍饈滋養盛自助餐」自助餐，天氣凍凍地食就最適合不過！除了有南乳炆豬手、滋補雙冬燜羊腩、蟲草花螺頭燉湯、燒蠔以及鮑魚雞粥等，此外，還有一系列的壽司、刺身、精選烤肉、季節限定甜品，以及雪花蟹腳、鮑魚、凍蝦等冰鎮海鮮任食！現有低至6折優惠！🦪低至6折優惠預訂

荃灣西如心酒店｜自助午餐

優惠價：成人 $347起、長者或小童 $288起

荃灣西如心酒店｜冬日珍饈滋養盛自助餐

優惠價：成人 $519起、長者或小童 $439起

🦪低至6折優惠預訂

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：電話號碼： 2280 2868



自助餐優惠2月【12】港青酒店——波士頓龍蝦、印度奶油雞／低至55折

港青酒店推出印度風情主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜！

即使不愛吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐，提供南京鹽水鴨、關東煮 、甜醋豬腳薑、葱油雞、清蒸比目魚、燒有骨牛肉西冷等，無論是食肉控還是海鮮控同樣啱食！現有優惠低至55折！🦪低至55折優惠預訂

港青酒店｜印度風情自助晚餐

優惠價：成人 $468起、長者 $450起、小童 $379起

港青酒店｜平日自助午餐

優惠價：成人 $278起、長者 $260起、小童 $196起

港青酒店｜早午合併自助餐

優惠價：成人 $359起、長者 $330起、小童 $241起

👉🏻✨即享低至55折自助餐優惠

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



自助餐優惠2月【13】黃竹坑 I-O-N——三葱爆炒鮑魚仔、辣椒炒蜆、冰鎮海鮮／低至67折

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店自助餐以「東南亞嘗鮮盛宴」為主題，烹調多款時令海鮮菜式，包括三葱爆炒鮑魚仔、娘惹蕉葉烤魔鬼魚、辣椒炒蜆等等，於晚上更會特別推出泰式蒜茸蒸琵琶蝦，而每日亦輪流供應冰鎮海鮮、泰式蝦刺身、涼拌墨魚仔沙律等冷盤。現有低至67折優惠！👉🏻✨即享低至67折自助餐優惠

黃竹坑 I-O-N｜東南亞嘗鮮盛宴假日自助午餐

優惠價：成人 $319起、長者 $271、小童 $239

黃竹坑 I-O-N｜東南亞嘗鮮盛宴自助晚餐

優惠價：成人 $391、長者 $311、小童 $295

✨即享低至67折自助餐優惠

地址：南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8833



自助餐優惠2月【14】香港萬麗海景酒店——加拿大龍蝦、和牛、蒸焗龍蝦／低至74折

香港萬麗海景酒店推出「『萬』遊海陸自助餐」！『萬』遊海陸自助午餐有和牛牛肩扒、龍蝦喇沙、刺身及海鮮等美饡；晚餐另有新鮮蒸加拿大龍蝦、東西風味和牛美饌、火灸和牛壽司及香烤和牛牛肩扒等多款和牛美食，和牛愛好者必試！現有低至74折優惠！

香港萬麗海景酒店｜「萬」遊海陸自助午餐

優惠價：成人 $440起、小童 $260起

香港萬麗海景酒店｜「萬」遊海陸自助晚餐

優惠價：成人 $728起、小童 $440起

👉🏻✨即享低至74折自助餐優惠

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話： 2802 8888



自助餐優惠2月【15】8度海逸酒店——法式芝士焗海鮮、即開生蠔／低至$174

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮、桂花田鴨、原盎菜膽花膠燉白無茸，非常滋補！

不得不提，餐廳特別設有糖水檔，有多款中式懷舊糖水，仲可以自由配搭配料！此外，半自助午餐及自助午餐同樣提供多款海鮮美食，以及Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕任君選擇！當中更有低至44折優惠，只需$174！👉🏻✨即享低至44折自助餐優惠

而當月生日者還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享獲贈免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店｜「鮮」味狂饗自助晚餐

優惠價：成人 $495起、長者 $423起、小童 $367起

8度海逸酒店｜半自助午餐

優惠價：成人 $174起

8度海逸酒店｜假日自助午餐

優惠價：成人 $342起、長者 $314起、小童 $286起

👉🏻✨即享低至44折自助餐優惠

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1988



自助餐優惠2月【16】香港港麗酒店——波士頓龍蝦、原隻鮑魚、即煎鵝肝／低至78折

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，喜歡吃海鮮的一定不能錯過！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演！現有優惠低至78折！👉🏻✨即享低至78折自助餐優惠

香港港麗酒店｜「海陸珍寶薈萃」自助晚餐

優惠價：成人 $718起、小童 $394

香港港麗酒店｜國際美食自助午餐

優惠價：成人 $421起、小童 $241起

👉🏻✨即享低至78折自助餐優惠

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2822 8890



自助餐優惠2月【17】九龍香格里拉——Kaviari魚子醬、現場即劏吞拿魚／低至7折

九龍香格里拉Café Kool咖啡廳推出「饗樂無限」自助餐優惠，晚餐主打原隻龍蝦、刺身、雪蟹腳等時令海鮮；自助午餐則有鮮甜加拿大龍蝦、即切西班牙白毛豬火腿伴香甜蜜瓜等美食，現有低至7折優惠！

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助早午餐

優惠價：人均$478

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助午餐

優惠價：人均$366

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助晚餐

優惠價：人均$606

👉🏻✨即享低至7折自助餐優惠

地址：尖沙咀麼地道64號

電話： 2721 2111



自助餐優惠2月【18】香港金域假日酒店——任食紅燒鮑魚冬菇、廣東燒鵝、麵包蟹／81折起

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile將在新年期間獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括紅燒鮑魚冬菇、花膠燉雞湯、廣東燒鵝等，更有任食麵包蟹、翡翠螺、凍龍蝦等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等。現在預訂低至81折！👉🏻✨即享低至81折自助餐優惠

香港金域假日酒店｜賀年經典粵菜自助午餐

優惠價：成人 $462起、小童 $319起

香港金域假日酒店｜自助下午茶

優惠價：成人 $275起、小童 $187起

香港金域假日酒店｜賀年經典粵菜自助晚餐

優惠價：成人 $726起、小童 $506起

👉🏻✨即享低至81折自助餐優惠

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2315 1118



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