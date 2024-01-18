愛丁堡酒店10間推介｜鄰近王子街／必去愛丁堡城堡／人均$224起

英國愛丁堡酒店推介2024！愛丁堡（Edinburgh）是英國蘇格蘭地區的首都，遍佈古老建築和濃厚的蘇格蘭風情，被列為世界遺產的愛丁堡舊城更有聖吉爾斯大教堂、蘇格蘭皇家博物館、愛丁堡大學等著名景點。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦10間愛丁堡酒店，全部都可以輕鬆前往旅遊景點，最平人均更只需$224！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

王子街把愛丁堡分為新舊二城，可以遠眺愛丁堡城堡。（圖片來源：Trip.com）

愛丁堡酒店推介【1】默裏菲爾德酒店及別墅（Murrayfield Hotel）

默裏菲爾德酒店及別墅（Murrayfield Hotel）坐落在默雷菲爾德，距離乾草市場火車站車程大約8分鐘，鄰近有蘇格蘭國家現代美術館及蘇格蘭國家動物園。酒店雖然與市區有段距離，但酒店有提供免費私人停車場，駕車到市中心亦只需15分鐘。酒店外型古老，內部則有過翻新工程，客房設計時尚典雅，客房樓底非常高，空間寬敞且配備暖氣，部分客房內更有超大浴缸及景觀窗，CP值超高！

默裏菲爾德酒店及別墅（Murrayfield Hotel）

房價：人均HKD$269起（温馨雙人床房）

地址：18 Corstorphine Rd, Edinburgh EH12 6HN, UK

交通：乾草市場火車站（Haymarket Station）車程8分鐘

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愛丁堡酒店推介【2】Roomzzz Edinburgh

Roomzzz Edinburgh坐落在愛丁堡市中心、大型購物商場St James Quarter內，前往威瓦利火車站需要步行5分鐘，司各特紀念塔、王子街、蘇格蘭國立美術館、卡爾頓山等景點均在10分鐘步程內可抵達，吃喝玩樂都非常方便！酒店在2023年全新落成，為公寓式客房，全部客房均設有廚房、廚具、燙衣設備等，空間寬敞，而且有一整面落地窗，可以遠眺愛丁堡城堡或卡爾頓山，部分客房跟有小露台，非常寫意！

Roomzzz Edinburgh

房價：人均HKD$311起（一室房）

地址：St James Square, Leith St, Edinburgh EH1 3AD, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行5分鐘

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愛丁堡酒店推介【3】愛丁堡乾草市場沃科酒店（Voco Edinburgh - Haymarket）

愛丁堡乾草市場沃科酒店（Voco Edinburgh - Haymarket）坐落於西區，距離乾草市場火車站7分鐘步程，亦可以輕鬆步行到達大型娛樂場所Fountain Park、王子街及迪恩村等著名景點。酒店客房設計現代簡約，客房空間寬闊，把行李箱完全躺平仍然可以自由走動，部分客房更設有按摩浴缸，最適合外出一整天後泡澡放鬆！酒店雖然沒有停車場，但有穿梭巴士服務及租車服務，亦算方便。

愛丁堡乾草市場沃科酒店（Voco Edinburgh - Haymarket）

房價：人均HKD$333起（標準房）

地址：46 Torphichen St, Edinburgh EH3 8JB, UK

交通：乾草市場火車站（Haymarket Station）步行7分鐘

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愛丁堡酒店推介【4】十丘廣場酒店（Ten Hill Place）

十丘廣場酒店（Ten Hill Place）位於愛丁堡市中心，酒店對面便是歷史悠久的愛丁堡大學，鄰近有暗箱和幻影世界、愛丁堡博物館、童年博物館等人氣景點，地理位置極佳！酒店由老建築改造，設計時尚簡約，窗户有兩層，隔音表現亦不錯，部分客房更有多面斜面窗，可以躺在床上看星星！此外，不少房客都評價酒店的洗浴設施出色，表示花灑有力、有充足的安全設備、空間夠大等等。雖然客房沒有提供暖氣，但空調可以自由調熱風或冷風，即使晚上天氣轉涼亦不用擔心。

十丘廣場酒店（Ten Hill Place）

房價：人均HKD$224起（經典房）

地址：10 Hill Pl, Edinburgh EH8 9DS, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行10分鐘

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愛丁堡酒店推介【5】愛丁堡乾草市場懷爾德公寓酒店（Wilde Aparthotels Edinburgh Grassmarket）

愛丁堡乾草市場懷爾德公寓酒店（Wilde Aparthotels Edinburgh Grassmarket）位處愛丁堡舊城區，酒店對面便是愛丁堡城堡、皇家步兵軍團博物館和皇家騎兵衞隊博物館，愛丁堡跳蚤市場以及愛丁堡西王子街花園亦在10分鐘內步行可達。酒店建築設計新穎，客房則帶有日系簡約感，採用公寓形式，大部分客房均以地台代替床架，客房亦加入了不少木系元素，附有設備齊全的廚房及迷你吧，貼心又方便！

愛丁堡乾草市場懷爾德公寓酒店（Wilde Aparthotels Edinburgh Grassmarket）

房價：人均HKD$367起（Wilde工作室）

地址：26 King's Stables Rd, Edinburgh EH1 2JY, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行15分鐘

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愛丁堡酒店推介【6】邦漢姆酒店（The Bonham）

邦漢姆酒店（The Bonham）位於愛丁堡西區，前往王子街、迪恩村、羅斯噴泉等景點僅需步行約10分鐘。酒店是聯排別墅精品酒店，僅提供49間客房。客房設計奢華有宮廷感，內裡更有大型水晶燈以及豪華浴缸，仿如置身城堡之中。酒店客房最小有25平方米，樓底高令整體感覺空間更大，酒店大面積的玻璃窗亦享有城市景觀！酒店設有私人停車場，不過需要額外收費。

邦漢姆酒店（The Bonham）

房價：人均HKD$466起（雙人間）

地址：35 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7RN, UK

交通：乾草市場火車站（Haymarket Station）步行13分鐘

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愛丁堡酒店推介【7】阿佩克斯跳蚤市場酒店（Apex Grassmarket Hotel）

阿佩克斯跳蚤市場酒店（Apex Grassmarket Hotel）位處愛丁堡舊城區，鄰近瑪麗金小巷、排屋格萊斯頓莊園、愛丁堡城堡、聖吉爾斯大教堂等歷史地標及建築。酒店於1996年落成，近幾年進行過翻新，客房內部設計新穎，房型由雙人房到四人家庭房都有。客房床頭有充足的充電插座，雖然房內沒有空調，但就有提供暖氣。部分客房有小陽台，可以遠眺愛丁堡城堡景色。此外，酒店亦有室內恆溫游泳池、日光浴區、健身室以及需額外付費的公共停車場等設施與服務。

阿佩克斯跳蚤市場酒店（Apex Grassmarket Hotel）

房價：人均HKD$468起（城市雙人床房）

地址：31-35 Grassmarket, Edinburgh EH1 2HS, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行14分鐘

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愛丁堡酒店推介【8】伊頓洛克公寓式酒店（Eden Locke）

伊頓洛克公寓式酒店（Eden Locke）坐落在愛丁堡新鎮，距離火車站15分鐘步程，鄰近愛丁堡西王子街花園、王子街、戰爭博物館、蘇格蘭國立肖像美術館等旅遊景點，全部均步行15分鐘內可達。酒店客房為公寓形式客房，設計新穎舒適，採用糖果色調的北歐風格，廚房電器、洗衣機、碗盤配套齊全，更提供客廳、飯廳區域，空間感十足。酒店客房隔音不錯，而且備有暖氣，必定能夠睡個好覺！

伊頓洛克公寓式酒店（Eden Locke）

房價：人均HKD$474起（洛克一室公寓）

地址：127 George St, Edinburgh EH2 4JN, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行15分鐘

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愛丁堡酒店推介【9】愛丁堡喬治洲際酒店 - IHG 旗下酒店（InterContinental Hotels - Edinburgh the George, an IHG Hotel）

愛丁堡喬治洲際酒店 - IHG 旗下酒店（InterContinental Hotels - Edinburgh the George, an IHG Hotel）坐落在喬治街，土丘博物館、杜格爾德·斯圖爾特紀念亭、司各特紀念塔等歷史建築及購物中心St James Quarter均在步行距離15分鐘內，觀光購物都非常便利！酒店在1880年已經落成，外型仍然保留19世紀建築，內部設計則時尚型格，客房除了有大型窗戶欣賞城市景觀外，床頭設有迷你閱讀燈及插座，非常貼心。酒店亦有保齡球場、桌球室、網球場等娛樂設施，同時亦提供私人停車場、租車、自行車租借、車站及機場接送服務。

愛丁堡喬治洲際酒店 - IHG 旗下酒店（InterContinental Hotels - Edinburgh the George, an IHG Hotel）

房價：人均HKD$650起（雙人床房）

地址：19 - 21 George St, Edinburgh EH2 2PB, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行7分鐘

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愛丁堡酒店推介【10】愛丁堡維珍酒店（Virgin Hotels Edinburgh）

愛丁堡維珍酒店（Virgin Hotels Edinburgh）是坐落於愛丁堡舊城區的五星級酒店，作家博物館、蘇格蘭威士忌體驗中心、聖吉爾斯大教堂、愛丁堡大學等著名景點均在5分鐘步程內，前往威瓦利火車站亦僅需步行8分鐘，地理位置極佳！雖然酒店於2022年才開業，但外觀就保留了中世紀建築，客房設計則偏向法式奶油風格，傢俱用圓角設計增添溫馨居家感。客房明確劃分起居室及卧室，擁有帶燈化妝鏡、空調、暖氣、迷你吧等設備。有不少住客表示酒店各處均打卡able，推薦大家到訪！

愛丁堡維珍酒店（Virgin Hotels Edinburgh）

房價：人均HKD$673起（客房）

地址：1, India Buildings, Victoria St, Edinburgh EH1 2EX, UK

交通：威瓦利火車站（Edinburgh Waverly）步行8分鐘

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