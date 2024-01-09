大阪賞櫻酒店10間推介｜近大阪城公園／1分鐘到車站／人均$183起

大阪賞櫻酒店2024！日本賞櫻季節由1月中旬持續到5月中旬，大阪亦是熱門賞櫻地區，每年櫻花季吸引不少人前往大阪城公園、天王寺公園等景點賞櫻！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合10間鄰近賞櫻地區的酒店推介，有部分可以直接在客房內賞櫻，亦有性價比高的酒店選擇，最平人均$183起！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2023 或 Trip.com優惠碼2023

綜合日本媒體報導，2024大阪預測開花的日期為3/26左右，預計1-2週後會達到滿開。（圖片來源：Instagram@yueh_0720）

大阪賞櫻酒店推介【1】大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）位在整排櫻花的大川河畔旁，從景觀房放眼望去能一覽盛開的櫻花美景，在櫻花季時有期間限定的餐點與住宿特別活動！從酒店出發，前往櫻之宮公園僅需2分鐘步程，前往大阪天滿宮及造幣局等賞櫻景點亦在15分鐘的步行距離內，絕對是賞櫻行程中的最佳住處！酒店客房溫馨舒適，均設有浴缸，部分客房的落地大玻璃窗更面向大川河及毛馬櫻之宮公園，足不出戶都可以盡情賞櫻，超正！

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

房價：人均HKD$616起（普通樓層標準雙床房）

地址：大阪府大阪市北區天滿橋1丁目8−50

交通：JR櫻之宮站步行10分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【2】大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）位於大阪城公園旁邊，從酒店步行約3分鐘即可抵達大阪城公園及JR車站，不論是賞櫻還是出行都非常方便！酒店部分客房可以欣賞到整座大阪城的絕美景緻，更有豐富的大自然和優美河景，亦設有超大浴缸及寬敞空間，非常休閒寫意！在賞櫻季期間，能眺望大阪城公園的頂樓餐廳有提供特別餐點，可以邊看著櫻花邊享受美食！

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

房價：人均HKD$333起（小型雙人房）

地址：大阪府大阪市中央區城見1丁目4−1

交通：JR大阪城公園站步行3分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【3】大阪河畔酒店（Osaka Riverside Hotel）

大阪河畔酒店（Osaka Riverside Hotel）位在大川東側，距離JR櫻宮站西口僅2分鐘步程，酒店旁邊便是毛馬櫻之宮公園，在櫻花季時可以漫步在櫻花樹下，非常浪漫！酒店附近亦天神祭煙花表演，正德寺和澱川天神屋等景點及活動。酒店客房分為現代西式及現代日式客房兩種，日式客房雖然同樣採用西式床墊，但整體設計亦有日系風格及元素，而且客房設有浴缸，雖然空間不大但設備亦算齊全，CP值相當高！

大阪河畔酒店（Osaka Riverside Hotel）

房價：人均HKD$213起（高級單人間）

地址：大阪府大阪市宮古島區中之町5-12-30

交通：JR櫻之宮站步行3分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【4】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan tenmabashi ekimae）

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan tenmabashi ekimae）位於天滿橋站對面，步行1分鐘便可抵達車站，距離以櫻花聞名的大阪城公園徒步約8分鐘，離大阪天滿宮及西之丸庭園亦僅15分鐘步程，加上附近有購物商場、便利店等設施，地理位置非常便利！雖然酒店沒有太多休閒設施，但在客房方面亦有多種選擇，而且設有浴缸及落地大景觀窗，部分客房可以俯瞰河畔的櫻花步道，設備亦算齊全，是高性價比的酒店！

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan tenmabashi ekimae）

房價：人均HKD$263起（雙人間）

地址：大阪府大阪市中央區天滿橋京町2−13

交通：Osaka Metro天滿橋站步行1分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【5】唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落於心齋橋，距離大阪道頓堀步行僅需4分鐘，離地下鐵車站亦僅3分鐘步程，隱世賞櫻景點元町中公園及大阪難波八阪神社亦在15分鐘步程距離內，交通便利而且遊客相對少很多，在櫻花季更有機會欣賞到櫻吹雪的美景！此外，酒店設計簡約舒適，用上溫馨的木系元素及雅緻的灰色裝飾，整體更具時尚感，而且採光度十足，能夠鳥瞰城市景色，最多更可供5人入住，家庭客都適合！

唐草酒店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

房價：人均HKD$518起（標準雙床房）

地址：大阪市中央區西心齋橋2−9−13

交通：JR難波站步行10分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【6】大阪萬豪酒店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

大阪萬豪酒店（Osaka Marriott Miyako Hotel）坐落於全日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」，距離賞櫻勝地天王寺公園及四天王寺亦在15分鐘步程內，寺院內的庭園以「極樂淨土庭園」為主，可在院內各處欣賞盛開的櫻花盛景！酒店客房設計雅緻奢華且位於高層，從房內的大片落地窗可以一覽大阪市街景，部分客房更有景觀浴缸，可以一邊浸浴一邊睇景！

大阪萬豪酒店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

房價：人均HKD$994起（高級雙床房）

地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1−1−43

交通：JR天王寺站步行5分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【7】大阪諾姆酒店（Hotel Noum Osaka）

大阪諾姆酒店（Hotel Noum Osaka）位於大河沿岸的北側，除了鄰近車站以外，從酒店走路約10分鐘就可到達造幣局，造幣局有一條知名的櫻花通道，在賞櫻季節可以在步道欣賞唯美的櫻花景色！酒店距離中之島公園及大阪天滿宮亦在10分鐘步程內，加上前方就是一片優美河景與綠意盎然的公園，在賞櫻季節前往就最適合不過！此外，酒店客房走居家小清新路線，客房擁有自然溫馨感，部分客房更可以觀看河景，寫意萬分！

大阪諾姆酒店（Hotel Noum Osaka）

房價：人均HKD$311起（標準雙人房）

地址：大阪府大阪市北區天滿4丁目1−18

交通：Osaka Metro天滿橋站步行6分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【8】櫻花園酒店（Sakura Garden Hotel）

櫻花園酒店（Sakura Garden Hotel）位在大川沿岸的東北側，距離JR櫻之宮站僅6分鐘步程，步行8分鐘便可抵達種滿成排櫻花樹的毛馬櫻之宮公園及有知名櫻花大道的造幣局，在賞櫻季節前往絕對是最佳選擇！酒店提供多種客房，分為日式西式混合客房及純西式客房，最多可供5人入住。酒店空間寬敞，採用乾濕分離的浴室並設有浴缸，採光度亦算不錯，可以看到部分大阪城市景色！另外，酒店亦有設置禮拜堂，伊斯蘭教徒也能安心入住。

櫻花園酒店（Sakura Garden Hotel）

房價：人均HKD$183起（小型雙人床）

地址：大阪府大阪市宮古島區中野町4-1-23

交通：JR櫻之宮站步行6分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【9】the b 大阪新世界（the b osaka-shinsekai）

the b 大阪新世界（the b osaka-shinsekai）位於大阪通天閣附近，從酒店到天王寺公園僅需8分鐘步程，前往四天王寺則需約15分鐘步程，要賞櫻都非常方便！酒店鄰近亦有新世界市場、南陽通商店街、購物中心等，生活機能極佳！酒店提供224間客房，採用現代日式設計，浴室則採用現代日式設計，雖然室內空間不算很大，但勝在設備齊全，更有浴缸可供浸浴，讓你可以好好放鬆！

the b 大阪新世界（the b osaka-shinsekai）

房價：人均HKD$186起（雙人房）

地址：大阪府大阪市浪速區惠比壽東2-1-24

交通：JR新今宮站步行6分鐘

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大阪賞櫻酒店推介【10】深層水温泉大阪逸之彩酒店日本橋（Hot Spring from Deep Water Osaka Hinode Hotel Nipponbashi）

深層水温泉大阪逸之彩酒店日本橋（Hot Spring from Deep Water Osaka Hinode Hotel Nipponbashi）緊鄰地鐵惠美須町站。要賞櫻的話，可通天閣亦在步行可達的距離，可以登上展望台俯瞰充滿櫻花的大阪全景，亦可以步行13分鐘到天王寺公園或步行17分鐘到四天王寺賞櫻，非常方便！酒店採用現代簡約風格設計，客房具有濃郁的日式風格裝飾，柔和的色調與木系元素搭配，營造出更自然舒適的入住氛圍！客人更可以使用大浴場及私人風呂，在市區都可以輕鬆浸溫泉！

深層水温泉大阪逸之彩酒店日本橋（Hot Spring from Deep Water Osaka Hinode Hotel Nipponbashi）

房價：人均HKD$478起（雙床房）

地址：大阪市浪速區恵美須西1-2-10

交通：Osaka Metro恵美須町站步行1分鐘

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