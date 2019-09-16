【星級小店美食#3】$100食慈雲山3間街坊小店　名物竟然係雞翼尖

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第3站，記者Bu來到住宅區的慈雲山，這裡有不少以街坊顧客為主的小店！今集挑戰用100元測試可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次新蒲崗挑戰失敗後，今次慈雲山挑戰Bu一共到了3間餐廳，食了4種食物，包括小食和正餐，全都是街坊小店，價錢合理，大份又「抵食」，而且店員都很好客，充滿人情味！今次一共用了95元，即餘下了5元，挑戰終於成功！😍

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

挑戰100元在慈雲山可以食到多少美食。（吳嘉俊攝）

【1】高峰期排半小時：鐵板雞翼尖 $27

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

早在黃大仙以「車仔檔」經營時已經不時大排長龍，改在慈雲山開店時，高峰期要排約半小時才賣到。一大盒即叫即煎的鐵板雞翼尖27元一盒，還有自家製作的醬汁和辣粉。雖然只可以在一張小長枱上用餐，但一邊吃一邊跟店員聊天氣氛還算不錯。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 2

黃大仙雞翼尖 地址：慈雲山毓華街74-80號地下 營業時間：下午3時30分至午夜12時

【2】所有餸同一價錢：兩餸車仔麵 $30

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

吃車仔麵最重要就可以選到喜歡的餸，這家車仔麵不但有多達45款餸選擇，而且全部餸菜一樣價錢！不論豬頸肉、雞中翼、南乳豬手，還是豆卜、蘿蔔、生菜都是同樣的價錢，抵食指數爆星星！每天午飯和晚飯時間都有人在門外排隊，就知道這店多受街坊歡迎。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

兩三碗車仔麵 地址：慈雲山毓華里55號 營業時間：星期一至五早上7時15分至下午15時45分

【3】新鮮食材即叫即燒：燒茄子$28 + 燒雞肉$10

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

​這裡有不少燒烤串燒店，是街坊「加餸」或宵夜之選，這家舖面小小的燒烤店CP值高，食材每天由老闆選購最新鮮，每一串即叫即燒，下單後雖等一段時間，小編今次吃了燒茄子和燒雞肉串，加上醬料燒得很香，又能保留水份，茄子多又有蒜香，雞肉鮮嫩多汁。此店還有海鮮選擇，價錢也合理，抵食指數高。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

+ 2

木屋炭火 地址：慈雲山毓華里26號雲華樓地下C號舖 營業時間：下午3時至晚上10時

↓↓↓ 慈雲山$100食3間街坊小店路線圖 ↓↓↓

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐

這裡的錶位跟食肆位置很近。整條毓華里都是2小時錶位，食肆在兩旁，泊好車係去「搵食」非常方便。但毓華里亦是附近少數的錶位，所以長期泊滿。

停車場數量 ⭐⭐⭐

最近食肆的有蓋停車場在慈雲山中心，不怕遠一點的話，可以去慈樂邨多層停車場。

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