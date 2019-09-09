【星級小店美食#2】$100食3間新蒲崗人氣小店　雲吞撈麵勁大碟

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第2站是新蒲崗。雖然該區工廈林立，但原來埋藏了有不少美食！Bu今次挑戰100元可以買到多少美食，究竟她挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐

上次九龍城挑戰失敗後，今次挑戰Bu一共到了3間地區小店，食了5款食品，包括早餐、午餐和甜品，價錢合理，而且CP值高！今次一共用了101元，即多了1元，只差一點點，挑戰又失敗了😭。

【評分準則】

🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。

🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。

🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

新蒲崗找尋人氣小店。（吳嘉俊攝）

【1】早餐推介：粢飯$15 + 鹹豆漿$15

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

在工廈地舖的豆漿大王，有近年愈來愈少見的粢飯，即叫即包，香軟糯米粒粒分明，加上自家製炸菜、肉鬆和油條，口感豐富。特式鹹豆漿，配料豐富又飽肚，粢飯加鹹豆漿，共30元。店內環境舒適，但燈光不足，要拍打卡照有點難度。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

豆漿大王 地址：新蒲崗大有街34號新科技廣場地下9號舖 營業時間：週一至週六上午8時至晚上9時；週日及公眾假期上午9時半至晚上9時

【2】人情味小店：雲吞撈麵 $37 + 炸魚皮$14

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

這家舖面較小的傳統雲吞麵店，不少街坊都是熟客，地區名物指數極高。店員非常親切，記者點了雲吞撈麵，更提醒撈麵份量大，一個女仔會吃不完，非常細心。記者還點了炸魚皮，一共51元。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 2

英記美點小食 地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖 營業時間：星期一至五早上7:15至下午15:45

【3】滋補推介：湯圓（黑芝麻）$20

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

這家糖水店主要提供傳統中式湯水，亦有不少新式甜品，如綿綿冰、布甸等。記者點了黑芝麻湯圓，20元有5粒，湯圓大大粒，非常「足料」，價錢跟一般糖水店差不多。店內光線充足，飯前打卡無難度。記者下午已有不少人光顧，晚上更有不少人在門口等候，地區名物指數爆星星。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

華園甜品專家 地址：新蒲崗祟齡街38號地舖 營業時間：下午1時至零晨12時

↓↓↓ 新蒲崗​$100星級小店美食路線圖 ↓↓↓

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐

2小時錶位主要在崇齡街附近，但車比較多，記者所見平日午飯時間也會泊滿車。

停車場數量 ⭐⭐⭐⭐

大有街附近的工廈有不少停車場，但要注意部分為私人停車場。

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