米芝蓮2020｜65間必比登車胎人推介全名單　合時小廚等3間新上榜

《米芝蓮指南香港澳門2020》在12月17日公佈，今年列入「必比登美食推介餐廳」，亦稱車胎人美食推介餐廳，就有65間。「必比登美食推介餐廳」所推介的餐廳都要符合品質且經濟實惠的美食，亦即400元或以下就要食到3道菜式，但不包括飲料。

「必比登美食推介餐廳2020」新入榜餐廳有澳洲菜餐廳「Cornerstone」、港式中菜館「合時小廚」和專食蛇的「蛇王良」。👇👇👇 點擊圖片睇3間新上榜餐廳介紹及美食 👇👇👇

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不過，對比「必比登美食推介餐廳2019」，今年不再在名單上的就有位於中環的 「Bombay Dreams Indian Cuisine」、灣仔的「富聲魚翅海鮮酒家」、太子的「蘭苑饎館」及旺角的「粵來順」。灣仔的「留園雅敘」則在今年晉升一星餐廳。另外，還有4間餐廳已結業，包括「富聲魚翅海鮮酒家（銅鑼灣）」、「莎巴馬來西亞餐廳（灣仔）」、「肇順名匯河鮮專門店」和「雪園飯店」。

【1】阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號地舖 電話：27899611

【2】古月

地址：北角錦屏街後街29號A舖地下 電話：35684530

【3】巴依

地址：西環水街43號地下 電話：24849981

【4】Brass Spoon（灣仔）

地址：灣仔月街1號地下B舖 電話：28770898

【5】書湘門第（西環）

地址：西環皇后大道西420-424號冠華大廈地下B號舖 電話：28037177

【6】陳勤記鹵鵝飯店（上環）

地址：上環皇后大道西11號地舖 電話：28580033

【7】潮樂園

地址：北角和富道84-94號銀煇大廈地下4號舖 電話：35685643

【8】泉章居（旺角）

地址：旺角奶路臣街33號依利大廈2樓及地下E號舖 電話：23960672

【9】CIAK - All Day Italian

地址：太古太古城道18號太古城中心2樓265號舖 電話：21165128

【10】粥麵館

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓 電話：27500208

【11】鼎泰豐（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣怡和街68號地舖 電話：31608998

【12】鼎泰豐（新港中心）

地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖 電話：27306928

【13】容龍海鮮酒家

地址：屯門青山公路19咪半 電話：24506366

【14】英記麵家

地址：西環西營盤高街32號地下 電話：25407950

【15】鳳城酒家（旺角）

地址：太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓 電話：23815261

【16】增煇藝廚

地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖 電話：27788103

【17】好旺角粥麵專家（花園街）

地址：旺角花園街18號地下5-6號舖 電話：23846898

【18】好到底（元朗）

地址：元朗阜財街67號地舖 電話：24762495

【19】聚興家

地址：太子砵蘭街418號地舖 電話：23929283

【20】佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖 電話：23843862

【21】九記

地址：中環歌賦街21號地舖 電話：28505967

【22】坤記竹昇麵

地址：長沙灣永隆街1E號地舖 電話：34849126

【23】坤記煲仔小菜（皇后大道西）

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：28037209

【24】劉森記麵家（福榮街）

地址：深水埗褔榮街80號地舖 電話：23863583

【25】Le souk

地址：中環士丹頓街4號 電話：25222128

【26】蓮香居

地址：上環德輔道西46-50號2-3樓 電話：21569328

【27】好運印尼餐廳

地址：觀塘通明街46號地舖 電話：23893545

【28】麥文記

地址：佐敦白加士街51號地下 電話：27365561

【29】美味廚

地址：灣仔灣仔道165至171號樂基中心5樓 電話：28668305

【30】新滬坊

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓 電話：25827332

【31】錦

地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店1樓103室 電話：27238660

【32】波記

地址：西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖 電話：/

【33】莆田（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場7樓A舖 電話：21118080

【34】拉麵Jo（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣加路連山道3號地舖 電話：28850638

【35】泰麵

地址：灣仔石水渠街68號地下 電話：22340001

【36】生記

地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓 電話：25752239 / 25752236

【37】蛇王二

地址：銅鑼灣波斯富街24號地舖 電話：28310163 / 28322977

【38】石記廚房

地址：天后銀幕街17號地舖 電話：25713348

【39】嚐囍點心皇

地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：28196190

【40】嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：28196190

【41】麵鮮醬油房周月（中環）

地址：中環歌賦街5號地舖 電話：28506009

【42】麵鮮醬油房周月（鰂魚涌）

地址：鰂魚涌海光街30號地舖 電話：23367888

【43】星記（中環）

地址：中環擺花街1-7號1號廣場2樓 電話：29700988 / 29700788

【44】華姐清湯腩

地址：天后電氣道13號A地舖 電話：28070181

【45】新園興記

地址：上環皇后大道中327-329號地舖 電話：25412207

【46】大榮華

地址：元朗安寧路2-6號2樓 電話：24769888

【47】太湖海鮮城（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期9樓 電話：28930822

【48】德記

地址：西環石塘咀卑路乍街3號G益豐大廈地下 電話：28195568

【49】竹家

地址：紅磡黃埔新村德民街31C1安華樓地舖 電話：23658878

【50】正斗粥麵專家（中環）

地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3016-3018號舖 電話：22950101 / 22950505

【51】泰潮（深水埗）

地址：深水埗福榮街101號地舖 電話：23143333

【52】添好運（北角）

地址：北角和富道2-8號嘉洋大廈地下B,C及D舖 電話：29795608

【53】添好運（大角咀）

地址：大角咀海庭道18號奧海城二期G樓72號舖 電話：23322896

【54】靠得住（灣仔）

地址：灣仔克街7號地下 電話：28823268

【55】信得過

地址：灣仔謝斐道307-311號快添大廈地下A號舖 電話：28387373

【56】沾仔記（威靈頓街）

地址：中環威靈頓街98號地舖 電話：28506471

【57】王府（中環）

地址：中環威靈頓街65號地舖 電話：21218089

【58】吃什麼

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖 電話：28109278

【59】詠藜園

地址：紅磡黃埔天地美食坊(第8期)1樓102-103及105號舖 電話：23206430

【60】有緣小敍（佐敦）

地址：佐敦文苑街36號地舖 電話：53002682

【61】益新

地址：灣仔軒尼斯道48-62號上海實業大廈地下及地庫 電話：28349963

【62】裕記

地址：深井深康路9號地舖 電話：24910105 / 24910751 / 24917925

【63】Cornerstone（新入榜）

地址：中環蘇豪荷李活道49號鴻豐商業中心地舖 電話：/

【64】合時小廚（新入榜）

地址：西灣河筲箕灣道39號 電話：25690862

【65】蛇王良（新入榜）