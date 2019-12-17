米芝蓮2020｜65間必比登車胎人推介全名單　合時小廚等3間新上榜

《米芝蓮指南香港澳門2020》在12月17日公佈，今年列入「必比登美食推介餐廳」，亦稱車胎人美食推介餐廳，就有65間。「必比登美食推介餐廳」所推介的餐廳都要符合品質且經濟實惠的美食，亦即400元或以下就要食到3道菜式，但不包括飲料。
「必比登美食推介餐廳2020」新入榜餐廳有澳洲菜餐廳「Cornerstone」、港式中菜館「合時小廚」和專食蛇的「蛇王良」。👇👇👇 點擊圖片睇3間新上榜餐廳介紹及美食 👇👇👇
不過，對比「必比登美食推介餐廳2019」，今年不再在名單上的就有位於中環的 「Bombay Dreams Indian Cuisine」、灣仔的「富聲魚翅海鮮酒家」、太子的「蘭苑饎館」及旺角的「粵來順」。灣仔的「留園雅敘」則在今年晉升一星餐廳。另外，還有4間餐廳已結業，包括「富聲魚翅海鮮酒家（銅鑼灣）」、「莎巴馬來西亞餐廳（灣仔）」、「肇順名匯河鮮專門店」和「雪園飯店」。
【1】阿純山東餃子
地址：太子荔枝角道60號地舖
電話：27899611
【2】古月
地址：北角錦屏街後街29號A舖地下
電話：35684530
【3】巴依
地址：西環水街43號地下
電話：24849981
【4】Brass Spoon（灣仔）
地址：灣仔月街1號地下B舖
電話：28770898
【5】書湘門第（西環）
地址：西環皇后大道西420-424號冠華大廈地下B號舖
電話：28037177
【6】陳勤記鹵鵝飯店（上環）
地址：上環皇后大道西11號地舖
電話：28580033
【7】潮樂園
地址：北角和富道84-94號銀煇大廈地下4號舖
電話：35685643
【8】泉章居（旺角）
地址：旺角奶路臣街33號依利大廈2樓及地下E號舖
電話：23960672
【9】CIAK - All Day Italian
地址：太古太古城道18號太古城中心2樓265號舖
電話：21165128
【10】粥麵館
地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓
電話：27500208
【11】鼎泰豐（銅鑼灣）
地址：銅鑼灣怡和街68號地舖
電話：31608998
【12】鼎泰豐（新港中心）
地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖
電話：27306928
【13】容龍海鮮酒家
地址：屯門青山公路19咪半
電話：24506366
【14】英記麵家
地址：西環西營盤高街32號地下
電話：25407950
【15】鳳城酒家（旺角）
地址：太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓
電話：23815261
【16】增煇藝廚
地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖
電話：27788103
【17】好旺角粥麵專家（花園街）
地址：旺角花園街18號地下5-6號舖
電話：23846898
【18】好到底（元朗）
地址：元朗阜財街67號地舖
電話：24762495
【19】聚興家
地址：太子砵蘭街418號地舖
電話：23929283
【20】佳佳甜品
地址：佐敦寧波街29號地舖
電話：23843862
【21】九記
地址：中環歌賦街21號地舖
電話：28505967
【22】坤記竹昇麵
地址：長沙灣永隆街1E號地舖
電話：34849126
【23】坤記煲仔小菜（皇后大道西）
地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖
電話：28037209
【24】劉森記麵家（福榮街）
地址：深水埗褔榮街80號地舖
電話：23863583
【25】Le souk
地址：中環士丹頓街4號
電話：25222128
【26】蓮香居
地址：上環德輔道西46-50號2-3樓
電話：21569328
【27】好運印尼餐廳
地址：觀塘通明街46號地舖
電話：23893545
【28】麥文記
地址：佐敦白加士街51號地下
電話：27365561
【29】美味廚
地址：灣仔灣仔道165至171號樂基中心5樓
電話：28668305
【30】新滬坊
地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓
電話：25827332
【31】錦
地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店1樓103室
電話：27238660
【32】波記
地址：西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖
電話：/
【33】莆田（銅鑼灣）
地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場7樓A舖
電話：21118080
【34】拉麵Jo（銅鑼灣）
地址：銅鑼灣加路連山道3號地舖
電話：28850638
【35】泰麵
地址：灣仔石水渠街68號地下
電話：22340001
【36】生記
地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓
電話：25752239 / 25752236
【37】蛇王二
地址：銅鑼灣波斯富街24號地舖
電話：28310163 / 28322977
【38】石記廚房
地址：天后銀幕街17號地舖
電話：25713348
【39】嚐囍點心皇
地址：西環堅尼地城北街25號地下
電話：28196190
【40】嚐囍煲仔小菜
地址：西環堅尼地城北街25號地下
電話：28196190
【41】麵鮮醬油房周月（中環）
地址：中環歌賦街5號地舖
電話：28506009
【42】麵鮮醬油房周月（鰂魚涌）
地址：鰂魚涌海光街30號地舖
電話：23367888
【43】星記（中環）
地址：中環擺花街1-7號1號廣場2樓
電話：29700988 / 29700788
【44】華姐清湯腩
地址：天后電氣道13號A地舖
電話：28070181
【45】新園興記
地址：上環皇后大道中327-329號地舖
電話：25412207
【46】大榮華
地址：元朗安寧路2-6號2樓
電話：24769888
【47】太湖海鮮城（銅鑼灣）
地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期9樓
電話：28930822
【48】德記
地址：西環石塘咀卑路乍街3號G益豐大廈地下
電話：28195568
【49】竹家
地址：紅磡黃埔新村德民街31C1安華樓地舖
電話：23658878
【50】正斗粥麵專家（中環）
地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3016-3018號舖
電話：22950101 / 22950505
【51】泰潮（深水埗）
地址：深水埗福榮街101號地舖
電話：23143333
【52】添好運（北角）
地址：北角和富道2-8號嘉洋大廈地下B,C及D舖
電話：29795608
【53】添好運（大角咀）
地址：大角咀海庭道18號奧海城二期G樓72號舖
電話：23322896
【54】靠得住（灣仔）
地址：灣仔克街7號地下
電話：28823268
【55】信得過
地址：灣仔謝斐道307-311號快添大廈地下A號舖
電話：28387373
【56】沾仔記（威靈頓街）
地址：中環威靈頓街98號地舖
電話：28506471
【57】王府（中環）
地址：中環威靈頓街65號地舖
電話：21218089
【58】吃什麼
地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖
電話：28109278
【59】詠藜園
地址：紅磡黃埔天地美食坊(第8期)1樓102-103及105號舖
電話：23206430
【60】有緣小敍（佐敦）
地址：佐敦文苑街36號地舖
電話：53002682
【61】益新
地址：灣仔軒尼斯道48-62號上海實業大廈地下及地庫
電話：28349963
【62】裕記
地址：深井深康路9號地舖
電話：24910105 / 24910751 / 24917925
【63】Cornerstone（新入榜）
地址：中環蘇豪荷李活道49號鴻豐商業中心地舖
電話：/
【64】合時小廚（新入榜）
地址：西灣河筲箕灣道39號
電話：25690862
【65】蛇王良（新入榜）
地址：北角電氣道298號號地下A舖
電話：25788135