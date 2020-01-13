六合彩｜5間幸運投注站美食推介　中環爆餡蛋牛治、觀塘隱世西餐

由於連續多期六合彩頭獎無人中，1月16日（星期四）的六合彩攪珠，若一注獨得頭獎的話，獎金將達到1億3千萬，勢必吸引大批市民排隊希望中得一筆「新年財」。

究竟百多間馬會投注站之中，哪間中獎機率高？排隊排到肚餓時，附近有甚麼好吃食店推介？本篇就精選5個好運地點及附近美食給大家。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

根據香港賽馬會取得的資料所示，以下5間投注站售出頭獎彩票的次數較多，而且多是自選號碼彩票（以售出頭獎彩次數多至少順序），而這些投票站附近，其實都有值得你去一試的美食。

【1】屯門市廣場投注站～橋底雞煲～

投注站位於屯門市廣場第3期地段277號地下，但是商場的美食主要集中在第1期及第2期，所以要找最近投注站的人氣美食，就要穿過杯渡路橋底行人隧道去麗日閣。這裡有間地舖餐廳「橋底雞煲」獲街坊讚揚為「屯門名物」，每晚6時開始才營業，經常出現排隊人龍。👇👇👇按圖看「橋底雞煲」特色之處及美食收費👇👇👇

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橋底雞煲 地址：屯門仁愛堂街1-43號麗日閣8號地舖 營業時間：6:00pm – 2:00am 電話：3488 4423

【2】中環士丹利街～爆餡花生醬鹹牛肉蛋治～

投注站位於士丹利街10-12號地下至三樓，即街頭近德己立街位置，可謂港島區最有名的馬會投注站。這附近最出名的美食必定是懷舊味十足的大排檔，步行約3分鐘至街尾便是。短短大排檔食街之中有多檔食店，較著名的一間是「裕興咖啡」，其任選配料的爆餡花生醬蛋治及港式奶茶不止吸引本地吃貨，連外國旅客都慕名而至。👇👇👇按圖看「裕興咖啡」最佳多士配搭推介及套餐價格👇👇👇

裕興咖啡（大排檔） 地址：中環士丹利街82號舖 營業時間：8:00am - 1:15pm（逢周六、日及公眾假期休息） 電話：3488 4423

😋😋😋還有更多士丹利街好吃大排檔！按圖看簡介😋😋😋

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【3】九龍灣德福～鮑魚海鮮粥底火鍋～

雖然投注站名稱是德福，不過指的不是德福廣場，實際位置在宏開道16號德福大廈1樓，較近工業區。下樓走落宏開道也有不少美食，如對面街地面就有間工廈區出名抵食的「發哥粥底海鮮火鍋」，日間供應茶餐廳食品，晚市則會變成粥底火鍋的好去處。200多元便能吃到龍蝦餐或鮮蟹餐，及多款海鮮，網評足料夠新鮮。👇👇👇按圖看「發哥粥底海鮮火鍋」海鮮選擇及套餐收費👇👇👇

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發哥粥底海鮮火鍋 地址：九龍灣宏開道13號景發工業中心地下7-8號舖 營業時間：6:00pm - 00:00am 電話：3188 8192

【4】觀塘廣場～工廈隱世酒店級西餐～

這間投注站位置相當顯眼，在觀塘廣場地下G15及M20號舖，佔據整個角落。投注站身處的觀塘廣場有不少平價小食店，而對面就是APM商場，又近觀塘工廠區，無論掃街或餐廳都相當多選擇。今次就介紹對面街工廠的隱世高質西餐廳「Little Tipsy」，不止粉系裝潢夠浪漫，老闆兼主廚有廿多年入廚經驗，曾任職馬可勃羅酒店，西餐質素高廣獲好評。👇👇👇按圖看「Little Tipsy」午餐價錢及網民推介美食👇👇👇

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Little Tipsy 地址：觀塘開源道71號王子大廈9樓A舖 營業時間：11:30am - 10:00pm（逢星期日休息） 電話：2360 0188

【5】尖沙咀漢口道～名廚Eddy Chu主理法國菜～

投注站位於漢口道39-41號麥仕維中心地下，其實經宜昌街走入後一條亞士厘道，已經是著名的尖沙咀食街之一。其中一間位高19樓的海景餐廳人氣超高，因為是由被喻為「西餐浪子」的名廚Eddy Chu主理，招牌菜有美國慢燒牛肉眼、西班牙凍食八爪魚、BB鴿等。👇👇👇定時還有樂手現場演奏音樂，按圖看表演時間及「Chef Stage de Eddy Chu」推介美食👇👇👇

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