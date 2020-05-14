任食優惠｜3間高質中菜晚市放題298元起　海雲天半價歎鮑魚龍蝦

不少中菜廳早午市供應點心，而晚市供應中式小菜。《香港01》飲食頻道記者就搜羅了3間晚市只需一個價錢任食中菜的餐廳給大家，只需$298起，即可飽嘗高質粵菜、川菜等！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】海雲天：每位送芝士焗蟹蓋、蒸龍蝦

中菜廳雖然位於九龍海逸君綽酒店，卻並非酒店直屬食肆。近日推出的午市點心放題一度成為飲食熱話，而其實晚市還有同樣抵食的3小時中菜放題，超過30款小菜、燒味、粉麵選擇，每位還送鮑魚、蒸龍蝦、焗蟹蓋等頭盤！👇👇👇有方法可享4人同行1人半價！按圖看「海雲天」任食優惠及小菜推介👇👇👇

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中菜放題詳情：時間：逢星期一至五6:00pm – 11:00pm（任食3小時）

收費：成人$468／小童$188，每位另收茶芥$18及加一服務費。

海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓（近港鐵黃埔站） 電話：2996 8459（Whatsapp訂座：6375 2282）

【2】唐人館：米芝蓮推薦餐廳中菜最多選擇

獲米芝蓮餐盤推薦的唐人館主打精緻中菜，海港城分店推出晚市任食放題，有超過70款招牌菜式，包括招牌脆皮燒腩仔、懷舊金錢雞、薑蔥焗龍躉球煲、杏汁花膠燉湯等，連素菜菜式也有。👇👇👇想知如何可以任飲紅白及氣泡酒！按圖看「唐人館」任食優惠及小菜推介👇👇👇

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中菜放題詳情：時間：每晚6:00pm – 9:30pm（周末及公眾假期限時2小時）

收費：成人$298／身高140厘米以下小童$198，每位另收茶芥$39。

唐人館 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖 電話：2157 3148

【3】川流：嗜辣必選四川菜

這間川菜館主打麻辣菜式及火鍋，晚市供應「任食川式滋味」放題，可無限點多款四川菜式如麻婆豆腐、回鍋黑毛豬、宮保雞丁、小籠包等。亦包醋椒胡辣羹、水煮魚等。👇👇👇前菜、主菜及麵食有限量，按圖看「川流」放題菜式選擇👇👇👇

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中菜放題詳情：時間：每晚6:00pm – 10:30pm（限時1.5小時）

收費：成人$298，每位另收茶芥$25及加一服務費。

川流 地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

💡同場加映：酒店任點自助餐推介💡

點心放題抵吃卻可選的時間有限，以下推介更多酒店任食任點放題。👇👇👇按圖看其中3間推介👇👇👇

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