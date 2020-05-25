忌廉哥離世｜5間貓店長坐鎮食店　探「鴛鴦」「叉燒」打卡歎茶記

紅遍中外的貓店長「尖東忌廉哥」日前不敵病魔，其主人高先生於Facebook專頁宣佈忌廉哥死訊，大批網民紛紛留言表示不捨，昨天亦有不少粉絲前往寵物店「忌廉家族」見忌廉哥最後一面。忌廉哥以往陪伴主人於尖東報紙檔看舖，一直深受街坊歡迎，其後因為在2012年一度失蹤，引起網上逾9萬人關注，加上傳媒報導而人氣急升。忌廉哥以外，香港還有不少貓店長坐鎮的店，《香港01》飲食記者精選全港5間貓店長加持食店，包括主打豬扒飯的科記咖啡餐室和蛇羹專門店蛇王球。

忌廉哥是香港非常具人氣的貓貓，曾出過四本著作，亦拍過不少廣告。（何穎琪攝／資料圖片）

喜歡貓貓又愛美食的大家不妨參考以下5間餐廳，溫馨提示，大家與貓貓互動時都要注意安全及顧及貓貓的情緒啊！

【1】貓店長阿來&阿寶 @ 科記咖啡餐室

於上環屹立多年的科記，一直以豬扒飯作為招牌，本地客以外，亦是不少遊客喜歡的店。港式碟頭飯配上鬆軟多汁的豬扒，絕對是飽肚抵食之選。兩隻橘貓貓店長「阿來」和「阿寶」更會在門口恭候你，好讓你等待時多點樂趣。👇👇👇按下圖即睇門神貓店長的英姿及其他招牌美食👇👇👇

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科記咖啡餐室 地址：上環荷李活道200號J-K舖 電話：25468947

【2】貓店長鴛鴦 ＠ 金城茶餐廳

金城茶餐廳的生煎肉餅飯一向被稱為大圍名物，是不少人到大圍必試的美食。餐廳中的鴛鴦亦非常受觀迎，不過記者所說的其實是貓店長「鴛鴦」，除了在餐廳能看到它的身影，鴛鴦也不時攤睡於街道，非常「梳乎」！👇👇👇點圖看店長鴛鴦的故事和其他推介美食👇👇👇

金城茶餐廳 地址：大圍積福街84號地下 電話：26026351

【3】貓店長叉燒 ＠ 榮發燒味茶餐廳

如果你在大圍顯徑區問起叉燒，或許居民都會先想起貓店長「叉燒」，而不是燒味叉燒，只因貓貓在區內非常有名！👇👇👇想知貓店長叉燒為何萬千寵愛在一身？按下圖即睇叉燒的故事及其他餐廳美食👇👇👇

榮發燒味茶餐廳 地址：大圍顯徑村熟食亭地下1號舖 電話：23863668

【4】貓店長鬍鬚仔 ＠ 蛇王球

來自蛇羹店的貓店長，貓如其名名叫鬍鬚仔，嘴上兩撇「鬍鬚」非常可愛，盡顯老貓的從容感。「貓可愛，嘢好食」，絕對值得一去！👇👇👇點擊看鬍鬚仔故事和店舖介紹👇👇👇

蛇王球 地址：西環石塘咀皇后大道西455-485號龍暉花園21號舖地下 電話：28166969

【5】貓店長多多＆寶寶 ＠ 樂園

地道港式小店以外，這間位於尖沙咀的西式Cafe亦有貓店長進駐！餐廳主打廚師發辦的藝術餐單，店舖中更有花牆裝飾，少女味十足！👇👇👇點擊看貓店長多多＆寶寶和店舖美食介紹👇👇👇

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樂園 地址：尖沙咀北京道65-69號環球商業大廈2樓205-06室 電話：98723948

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