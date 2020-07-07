譚仔三哥外賣皮蛋驚見大量蛆蟲！網民作嘔　店方致歉及稱加強管理

有網民在Facebook群組上載影片，指在天水圍一間米線專門店外賣的皮蛋中發現蛆蟲。雖然原帖文已經刪除，但片段仍在網上流傳，其他網民看見後表示作嘔。 《香港01》飲食記者向「譚仔三哥米線」（下稱「三哥」）查詢，「三哥」接到投訴後已即時向事主退款及了解，並就事件致歉。

炎炎夏日，大家可能都會叫一碟涼拌小食消暑，但食之前記得看清楚，早前一名網民就在Facebook群組「天水圍友」上載影片，留言：「天水圍頌富譚仔三哥，買皮蛋送蛆蟲，食唔食由你哋決定。」片中見到多條蛆蟲在皮蛋表面蠕動，十分驚嚇，事主更指自己已將樣本送交食環署。「三哥」已經立即棄置該批次的皮蛋並跟進，亦就事件道歉。點擊圖片睇事件來龍去脈、「三哥」完整回應及網民反應 👇👇

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教你6招避免食蛆蟲落肚

想減少自己食蟲落肚，其實大家也可以做多步，點擊圖片睇6個貼士 👇👇

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🍜 譚仔三哥米線完整回應

【1】譚仔三哥昨日（7月6日）分店收到該顧客來電投訴後，已即時聯絡該顧客了解。該顧客是經由外賣平台下單，我們已安排退款。除該名顧客投訴外，至今譚仔三哥並沒有收到其他顧客的同類投訴。 【2】譚仔三哥收到該名顧客投訴後，即時檢視食物是否受外在因素而受到污染，並沒有出現品質問題，更沒有昆蟲。 食環署已到該分店巡查，表示衛生情況滿意。 【3】但為了釋除公眾疑慮，該分店已即時停售皮蛋，並棄置該批次食材，亦正向供應商了解情況，會加強作出貨檢查步驟，確保食物品質安全理想才出貨。 【4】內部亦會加強檢測 所有食物 ，發生此事後已再三跟進食品製作流程，加強管理。 譚仔三哥就此事對該受影響顧客深表歉意。我們非常關注是次事件，對食品安全、衛生非常重視，以確保顧客有愉快的用餐體驗。

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