即食餸菜包7大網購平台推介　$28家常菜送上門　$278歎生蠔麵包蟹

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，食肆晚市仍然要禁堂食，夜晚唔想煮飯的話食乜好？不如試下網購即食餸菜包，只需加熱就得，超方便！《香港01》飲食記者精選7個網購即食麵餸菜平台，有間最平$28一個餸，有間就推$31食港式住家餸，全部都超抵買！（文章內所列價錢以有關網站最新資料為準）

【1】低至$28已醃好餸菜包@銀杏士多

銀杏士多是銀杏館旗下推動長者就業的服務，專賣有機食品及日用品，現在更售賣各式各樣即食餸菜包，湯料包等、最平$28的餸菜包有鹵香汁煮鴨髀、炭燒雞肉丸、松茸木耳蠔皇醬蒸雞等。湯料包選擇都好豐富，適合抗疫期間強身健體！想知仲有咩餸菜、運費及優惠？按下圖即睇😍😍

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銀杏士多 網站：https://www.eldershop.com.hk/

【2】新鮮餸包、即食餸包兩款@CookEasy煮餸易

東華三院、煤氣公司資助社企CookEasy煮餸易，主要為殘疾人士提供就業機會CookEasy煮餸易提供的餸包有兩款，一款是已經幫你諗好3至4個餸菜的新鮮餸包，另一款是只需解凍、加熱的即食餸包。另外亦有各款健康飲品，例如雪梨水、五青汁等。按下圖即睇有咩餸包😍😍

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CookEasy煮餸易 網站：https://cookeasy.tungwahcsd.org/

【3】8折歎即食日式料理@TASTING TABLE Japan Premium

咁耐無得飛日本，又想食日本野？TASTING TABLE Japan Premium幫到你！這個平台提供加熱即食的食品、急凍餸菜包等。其中最吸睛的是做緊8折的優惠套餐，包括$140人氣小菜組合、最平$142人氣輕食組合，仲有便當等！想知最平兩個組合有咩食？按下圖即睇😋😋

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TASTING TABLE Japan Premium 網站：https://tastingtable-japanpremium.hk/

【4】即煮住家飯夠營養健康@Festyle妳想煮意

Festyle妳想煮意是一間社企，專門聘請婦女每日新鮮製作健康營養的餸盒，最適合想食煮家飯的人士。餸盒菜式包括節瓜蝦米粉絲煲、手工梅菜馬蹄蒸肉餅、豉汁蒸排骨等，亦有各款健康糖水，以及挑選好的6餸套餐！想知運費、價錢、有乜好餸推介？按下圖即睇😋😋

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Festyle妳想煮意 網站：https://www.festyle.hk/

【5】提供燒烤、火鍋食材、套餐@Fresh To Go

Fresh To Go專營網上餸菜包，除了食材之外，仲提供餸菜包、火鍋及燒烤套餐，選擇非常多。餸菜包方面有3餸1湯套餐、各式熟食、素食及糖水，熟食包括口水雞、柱侯蘿蔔燜牛筋腩、鹽焗雞等。想知運費、價錢、有乜好餸？按下圖即睇😋😋

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Fresh To Go 網站：https://freshtogo.hk/index.php?route=common/home

【6】主打3餸1湯最方便@Deliverz 餸上門

Deliverz餸上門主打多款簡單煮食的餸菜包，包括蒜蓉豆豉蒸黃立倉、香茅鹽焗烏頭、粟米魚柳等，亦有提供已經諗好餸菜的優惠套餐、老火湯及糖水等，非常方便！想知有咩餸菜、糖水揀？按下圖即睇😋😋

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Deliverz 餸上門 網站：https://www.deliverz2u.com/

【7】8折歎威靈頓牛柳、$278歎生蠔加麵包蟹@e肚仔

e肚仔平台的「優質食品專頁 Deluxe」推出「網購 Staycation 限時8折」，只要購物滿$500輸入優惠碼「COOK80」，即以8折優惠價格入手優質食材與美酒。優惠食品包括即熱即食的威靈頓牛柳8折、氣炸鍋食品套餐9折，另外美國太平洋生蠔、麵包蟹減至$278，非常抵食！仲有不少食肉獸必買肉類優惠！按下圖即睇😋😋

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🤩🤩🤩 同場加映：即食麵｜出前一丁、營多以外 網民推介16款儲糧必備好味即食麵 🤩🤩🤩

第三波疫情仍然嚴峻，大家紛紛留在家抗疫，懶得煮飯的朋友不妨買幾包即食麵放在家裏做儲糧，咁就唔怕餓親！網民推介16款即食麵，不少韓國即食麵都上榜，仲有東南亞、台灣出品的即食麵，不過港人熱愛的辛辣麵、出前一丁出奇地無上榜！邊款即食麵必買？按下圖即睇😍😍

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