餐飲信用卡優惠2020｜6張食飯必備信用卡　牛角7折/Pizza Hut 9折

外出飲食、叫外賣想有優惠？信用卡付款不只方便，更有不少購物、飲食優惠，如果想食飯食得抵，就要留意以下6張有高回報餐飲回贈、食肆優惠的信用卡！

不少人都有信用卡傍身，你有多久沒有重新審視自己的信用卡？市面上不少新信用卡有不同的餐飲折扣，你又知不知道？

用對了信用卡就有優惠！（《愛的迫降》劇照）

外出食飯時只要用對信用卡，就可以有更多優惠及折扣，自然餐飯都變得抵食好多，慳慳埋埋都好大筆錢！《香港01》飲食記者就爲大家精選6張在食肆餐飲消費簽帳可以有高現金回贈，又或是在指定餐廳簽帳有折扣的信用卡，即刻睇睇自己有沒有！如果沒有就快點申請了！

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