外賣App優惠｜Deliveroo/FoodPanda/UberEats等5大平台優惠碼合集

疫情嚴重，使用外賣平台解決三餐成大趨勢，Deliveroo、e肚仔、Food Panda、Klook及UberEats都是香港人常用的外送平台。《香港01》好食玩飛為大家整理出各平台的優惠碼，讓大家吃得更抵！

外賣平台的優惠分爲兩款，一種是全網通用的優惠碼，可以讓大家全單減免特定金額或有折；另一種則爲聯乘特定餐廳推出優惠，通常不需輸入優惠碼，點餐系統會自動顯示折後價錢。《香港01》好食玩飛就爲大家整理5大外賣平台的優惠，當中更有優惠低至半價！不少餐廳都有優惠，太多不能盡錄，記者就精選幾間做推薦！

1.Deliveroo：MOS Burger、百味堂低至7折

Deliveroo推出8月優惠，精選食肆如MOS Burger、Goobne Chicken、天仁茗茶等等都有折！

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2.e肚仔：得人農舍榴槤買三送三

e肚仔部份商店為「DELUXE商戶」，除推出相關低至8折的優惠碼，各商戶亦有優惠，例如門神啤酒廠買三送一、得人農舍榴槤買三送三等抵買優惠。

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3.Food Panda：譚仔大減30元！

使用特定信用卡，可以享有高達100元扣減！而且Food Panda是5個平台之中，唯一一個有特別為早餐時段設置優惠碼的平台，返工要食個靚早餐的你就要睇睇了！

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4.Klook：多達200間食肆有優惠、外送火鍋

最新加入外賣自取平台服務的Klook，除了推常見的餐廳外賣自取，更有不少自煮包、火鍋材料等等可以訂購，大家可以到Klook網頁瀏覽！

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5.UberEats：薩莉亞大減30元

UberEats相對其他平台優惠碼較少，不過就有會員制度取勝，在指定餐廳叫滿指定次數，就可以獲得不同的禮遇，可能是免運費，或是有額外餐點送返！

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