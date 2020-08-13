過期6年花生醬未算最驚嚇！21年香料仲用得？8種雪櫃必有陳年珍藏

有網民於連登討論區發文，指自己在雪櫃中發現2014年過期的花生醬，引起不少網民留言，紛紛貼出雪櫃中的媽媽珍藏過期食物，一起看看你家雪櫃是不是也有！

連登討論區有網民貼出花生醬瓶身照片，指自己買了腸粉，想再添花生醬的時候，媽媽說雪櫃有花生醬，更講：「唔係放咗好耐！」豈料竟發現花生醬在2014年已經過期！有網民笑言，媽媽總是以爲食物放進雪櫃就可以永垂不朽，所以在家中的雪櫃可以找到很多「出土古董」。

2020年竟然可以在雪櫃找到2014年過期的花生醬。（連登討論區圖片）

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😱😱😱 同場加映：魚肉燒賣10件共鳴事 網民教蒸燒賣秘訣 豉油以外加乜最好食？😱😱😱

香港的街頭小食種類何其多，有人對魚肉燒賣情有獨鍾。雖然有人表示魚肉燒賣是全粉頭，根本不懂欣賞，但有連登網民就魚肉燒賣展開了熱烈討論，更指豉油加辣油最好食，當中的10件事相信能引起大家的共鳴。

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