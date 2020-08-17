飲食優惠64間　Mr.Steak自助餐半價/麥當勞$10麥樂雞/KFC/譚仔

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，各大餐廳推出多款飲食優惠。《香港01》飲食記者整理64間食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut、大家樂、牛角、616牛肉火鍋專門店、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、牛角次男坊、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、KiKi麵、火鍋撚、Mr. Steak、Pizza Express、PHD、譚仔雲南米線、元氣壽司、太興、靠得住粥麵小館、IKEA、稻香集團、丼丼屋、Outback、DON DON DONKI、牛陣、大渣哥茶記、一幻拉麵、莆田、HABITŪ table、Pepper Lunch、MOS Burger、牧羊少年咖啡館、景樂集團餐廳、URBAN、The Cheesecake Factory、m.a.x. concepts、吉野家、Delifrance、和民、吉豚屋、美心中菜、Café&Meal MUJI、土司工坊、新麻蒲韓國烤肉店、Morokok、Green Common、賞茶、Dazzling Cafe、牛一、J.CO Donuts & Coffee、GODIVA、Nene Chicken、鴻星中菜、譚仔三哥、壽司郎、鴻福堂、牛摩、北海道牧場餐廳、珍煮丹及辻利茶舖。

新冠肺炎疫情未有緩和跡象，外出用膳的人數大減。餐廳紛紛推出多項飲食優惠吸客，除了外賣自取優惠，亦有堂食優惠，如Pizza Hut外賣自取及速遞普通批或大批買一送一、Mr. Steak自助餐半價，點擊圖片睇64間食肆優惠詳情 👇👇

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🍟麥當勞全新27張電子優惠券

另外，麥當勞App於8月17日至8月23日推出全新27張電子優惠券，優惠雙倍，今個星期精選優惠包括：$10九件麥樂雞、$10兩個豬柳漢堡、$18 四重芝士孖堡配中汽水等，還有$17下午茶、晚市$88二人晚餐等，點擊圖片一次睇清所有優惠及使用細則 👇👇

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🍗KFC最新12大優惠

KFC推出$99三人桶餐，人均只需$33就食到超豐富美食。另外還有多張優惠劵，包括早餐$15起、$1中汽水等，Uber Eats亦推出半價優惠，點擊圖片睇優惠詳情 👇👇

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😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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